Список лучших исторических фильмов про Средние века

Исторические фильмы о Средних веках позволяют как бы переместиться во времени и заглянуть в далекую эпоху, исследовать культуру и традиции.
Собрали некоторые из лучших исторических фильмов, посвященных Средневековью. Эти фильмы не только передают атмосферу того времени, но и представляют увлекательные истории, полные героизма, романтики и великих драм.
Год: 1999.
Страна: Франция.
Жанр: драма, биография, исторический.
Режиссер: Люк Бессон.
В главных ролях: Милла Йовович, Дастин Хоффман, Фэй Данауэй, Джон Малкович, Тильда Суинтон, Венсан Кассель, и другие.
Оценка IMDb: 6.4.
Оценка Кинопоиск: 7.3.
Фильм «Жанна Д'Арк» рассказывает о жизни и судьбе легендарной французской героини Жанны Д'Арк. Действие фильма разворачивается во времена Столетней войны между Францией и Англией. Молодая крестьянка Жанна Д'Арк утверждает, что получила весточку от Бога, приказывающую ей взять на себя роль спасительницы Франции. Она сражается на войне и поднимает дух французских войск, но ее необычные способности вызывают подозрение и страх среди властей.
Фильм Люка Бессона воплощает историю одной из самых известных и храбрых женщин в истории. Милла Йовович великолепно справилась с ролью Жанны Д'Арк, передав на экране ее веру, стойкость и решимость. Фильм также впечатляет хореографией битв и декорациями, погружая зрителей в средневековую атмосферу.
Фильм «Жанна Д'Арк» был номинирован на несколько наград, включая премию «Сезар» (французская национальная кинонаграда).
Год: 1952.
Страна: США.
Жанр: приключения, исторический, романтика.
Режиссер: Ричард Торп.
В главных ролях: Роберт Тейлор, Элизабет Тейлор, Джордж Сандерс, Джоан Фонтейн, и другие.
Оценка IMDb: 6.7.
Оценка Кинопоиска: 6.6.
Фильм «Айвенго» рассказывает о приключениях английского рыцаря Уилфреда из Айвенго, вернувшегося из Крестового похода на Палестину. Он вступает в борьбу за свою любовь и справедливость в Средневековой Англии времен короля Ричарда Львиное Сердце. В фильме нашлось место и рыцарским сражениям, и романтике.
«Айвенго» — классический приключенческий фильм, который предлагает не только посмотреть на потрясающе красивую Элизабет Тейлор в одной из главных ролей, но и передает атмосферу Средневековья, удачно поддерживаемую костюмами и декорациями.
Год: 2010.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: приключения, боевик, драма.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек, Уильям Херт, Марк Стронг.
Оценка IMDb: 6.6.
Оценка Кинопоиск: 7.2.
Фильм «Робин Гуд» рассказывает о начале «карьеры» легендарного английского разбойника. В этой версии его истории Робин Гуд — лучник, который встал на защиту слабых и бедных, сражаясь с коррумпированными властями и извращенным правосудием. Под руководством Робина начинается борьба против французского вторжения и за справедливость в Средневековой Англии.
В отличие от Робина Гуда Кевина Костнера, герой Рассела Кроу вышел не таким романтичным красавцем — здесь он грубый простолюдин. Сам фильм отличается эффектными боевыми сценами, но проседает по сюжету. Режиссер Ридли Скотт старался создать атмосферный портрет Средневековой Англии, но стоит признать — в его интерпретации знаменитой легенды на первом месте стоят реалистичные битвы.
Год: 2007.
Страна: Россия, Казахстан, Германия, Монголия.
Жанр: биография, историческая драма.
Режиссер: Сергей Бодров.
В главных ролях: Таданобу Асано, Хулан Чулуун, Ба Ту, Алиа Шокат, и другие.
Оценка IMDb: 7.2
Оценка Кинопоиск: 7.1.
Фильм «Монгол» рассказывает о жизни и подвигах Темуджина, будущего Чингисхана, легендарного военачальника и императора Монгольской империи. Фильм освещает его детство, странствия, борьбу за власть, а также сложности, с которыми он сталкивался на пути к созданию великой империи.
«Монгол» был номинирован на несколько наград, включая «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», и получил призы на различных кинофестивалях. Фильм дает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Монголии, а также с загадочной личностью Чингисхана.
Год: 2019.
Страна: Великобритания, Венгрия, Австралия, США.
Жанр: биография, драма, исторический.
Режиссер: Дэвид Мишо.
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, Шон Харрис, Лили Роуз-Депп, и другие.
Оценка IMDb: 7.3.
Оценка Кинопоиск: 7.1.
«Король Англии» рассказывает о жизни и правлении короля Генриха V, начиная с его юности и восхождения на трон Англии. Фильм показывает сложности его правления и борьбу за власть, в том числе во время Столетней войны между Англией и Францией.
Работа Дэвида Мишо представляет интересный взгляд на историческую фигуру и события. Фильм часто критикуют за неудачный выбор Тимоти Шаламе на роль Генриха V, но хвалят за динамичный темп, где и диалогов в меру, и сюжет не стоит на месте. Тем не менее, фильм адаптирует Шекспира понятным зрителю языком, а декорации, костюмы, доспехи и операторская работа заставляют поверить в эту историю.
Фильм «Король Англии» был номинирован на различные награды и получил признание за актерские выступления и художественное исполнение.
Год: 1995.
Страна: США.
Жанр: эпическая историческая драма.
Режиссер: Мэл Гибсон.
В главных ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик Макгуэн, Брэндан Глисон, Кэтрин МакКормак и другие.
Оценка IMDb: 8.3.
Оценка Кинопоиск: 8.3.
Фильм рассказывает историю Уильяма Уоллеса, шотландского национального героя, который возглавил восстание против английского короля Эдварда I в XIII веке. Уоллес сражается за независимость Шотландии и становится символом сопротивления власти англичан. Духоподъемный проект «Храброе сердце» при бюджете меньше 100 млн долларов сумел уместить на экране и масштабные битвы, и реконструкцию быта (хотя и не совсем точную) средневековой Шотландии со всеми костюмами и декорациями.
Мэл Гибсон не только исполнил главную роль, но и срежиссировал фильм, который стал одним из наиболее известных и вдохновляющих исторических эпосов в кинематографе. «Храброе сердце» выиграл пять из десяти номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Также он получил множество других наград и номинаций.
Год: 2021.
Страна: США.
Жанр: историческая драма.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер, и другие.
Оценка IMDb: 7.4.
Оценка Кинопоиск: 7.4.
Фильм о справедливости и чести, «Последняя дуэль» основан на реальных событиях. Он рассказывает историю средневековой дуэли между рыцарем Жаном де Карружем и сэром Жаном Ле Грю, которая произошла во Франции в 1386 году. Дуэль была назначена после того, как Ле Грю обвинил де Карружа в том, что тот изнасиловал его жену Маргариту.
«Последняя дуэль» привлекает внимание необычной исторической основой и именитым актерским составом. Фильм исследует темы женской независимости, средневековых обычаев и судебной системы того времени в интересном формате: картина поделена на три части, в каждой из которых события сюжета показывают от лица одного из героев. Первая часть — от лица героя Мэтта Дэймона, вторая — героя Адама Драйвера, а третья — от лица жены главного героя в исполнении Джоди Комер.
Год: 2005.
Страна: США, Испания, Германия, Великобритания.
Жанр: историческая драма, приключения.
Режиссер: Ридли Скотт.
В главных ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Дэвид Тьюлис, Лиам Нисон, и другие.
Оценка IMDb: 7.2.
Оценка Кинопоиск: 7.6.
«Царство небесное» рассказывает историю юного кузнеца по имени Балиан, который отправляется в Святую Землю во времена крестовых походов. Там он становится частью борьбы и конфликта между христианами и мусульманами за контроль над Иерусалимом. Бальдуин IV, король Иерусалима, защищает свое королевство и представляет собой символ справедливости и милосердия во времена войны и религиозных конфликтов.
Еще одно творение Ридли Скотта в нашем списке, «Царство небесное» снят на волне моды на исторические фильмы. Запоминающийся визуальный стиль картины записал ее в различные топы, но особых наград фильм не получил, хотя и был номинирован на несколько, включая премии «Оскар» и «Золотой Глобус».
Год: 1938.
Страна: СССР.
Жанр: историческая драма, военный.
Режиссер: Сергей Эйзенштейн.
В главных ролях: Николай Черкасов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов, Валерий Иванов, и другие актеры.
Оценка IMDb: 7.5
Оценка Кинопоиска: 8.0
Фильм рассказывает о жизни и подвигах великого русского князя Александра Невского, который сражался с немецкими и шведскими войсками в XIII веке, защищая Русь от вторжения.
«Александр Невский» считается одной из наиболее значимых работ в истории советского кинематографа и мирового искусства. Режиссер Сергей Эйзенштейн создал великолепную художественную картину, в которой удачно сочетаются историческая достоверность, эпические сражения и глубокая драматургия. Фильм также известен своим музыкальным сопровождением, созданным Сергеем Прокофьевым, включая знаменитую «Александрову каватину».
Картина удостоена множества наград, включая главный приз на Венецианском кинофестивале в 1938 году.
Год: 1957.
Страна: Швеция.
Жанр: драма, фэнтези.
Режиссер: Ингмар Бергман.
В главных ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьернстранд, Биби Андерссон, и другие актеры.
Оценка IMDb: 8.1.
Оценка Кинопоиска: 8.1.
Философская притча одного из самых известных шведских режиссеров и общепризнанного мастера киноискусства Ингмара Бергмана наполнена размышлениями о месте человека в мире, поисках Бога и смысла жизни. Семнадцатая лента шведского режиссера стала классикой кинематографа и повлияла на автора другого фильма из подборки — «Царствие небесное» Ридли Скотта наполнен аллюзиями и отсылками на фильм Бергмана.
Действие картины разворачивается в Швеции XV века, охваченной чумой. В центре повествования рыцарь Антониус Блок и его оруженосец Йонс, возвращающиеся из крестового похода на родину. На одном из берегов рыцарю является смерть в образе человека в черном. Терзаемый сомнениями Блок предлагает смерти сыграть с ним шахматную партию. Если Антониус проиграет, смерть заберет его, если выиграет — оставит.
Фильм наполнен множеством образов, позаимствованных из средневекового искусства, а один из центральных образов рыцаря, играющего в шахматы со смертью, по словам Бергмана, вдохновлен фреской Альбертуса Пиктора «Смерть, играющая в шахматы» 1480-х годов.
Фильм был удостоен нескольких престижных наград, включая главный приз на Каннском кинофестивале в 1957 году.
Год: 1966.
Страна: СССР.
Жанр: драма, биография.
Режиссер: Андрей Тарковский.
В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, и другие.
Оценка IMDb: 8.1.
Оценка Кинопоиска: 8.2.
Фильм рассказывает о жизни и творчестве великого русского иконописца Андрея Рублева в XIV веке. Картина погружает зрителя в мир средневековой Руси, исследуя исторические события, религиозные и философские темы, искусство и творческий процесс художника. Глубоко символичный и полный философских размышлений, он является важным, хотя и местами жестоким кинематографическим шедевром.
Фильм «Андрей Рублев» был признан одним из величайших произведений в истории кино и многократно удостоен наград, включая специальную премию на Каннском кинофестивале.
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