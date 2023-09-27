Список лучших исторических фильмов про Средние века

Исторические фильмы о Средних веках позволяют как бы переместиться во времени и заглянуть в далекую эпоху, исследовать культуру и традиции.

Собрали некоторые из лучших исторических фильмов, посвященных Средневековью. Эти фильмы не только передают атмосферу того времени, но и представляют увлекательные истории, полные героизма, романтики и великих драм.

Жанна Д'Арк

Год: 1999.

Страна: Франция.

Жанр: драма, биография, исторический.

Режиссер: Люк Бессон.

В главных ролях: Милла Йовович, Дастин Хоффман, Фэй Данауэй, Джон Малкович, Тильда Суинтон, Венсан Кассель, и другие.

Оценка IMDb: 6.4.

Оценка Кинопоиск: 7.3.

Фильм «Жанна Д'Арк» рассказывает о жизни и судьбе легендарной французской героини Жанны Д'Арк. Действие фильма разворачивается во времена Столетней войны между Францией и Англией. Молодая крестьянка Жанна Д'Арк утверждает, что получила весточку от Бога, приказывающую ей взять на себя роль спасительницы Франции. Она сражается на войне и поднимает дух французских войск, но ее необычные способности вызывают подозрение и страх среди властей.

Фото Кадр из фильма «Жанна д'Арк»

Фильм Люка Бессона воплощает историю одной из самых известных и храбрых женщин в истории. Милла Йовович великолепно справилась с ролью Жанны Д'Арк, передав на экране ее веру, стойкость и решимость. Фильм также впечатляет хореографией битв и декорациями, погружая зрителей в средневековую атмосферу.

Фильм «Жанна Д'Арк» был номинирован на несколько наград, включая премию «Сезар» (французская национальная кинонаграда).

Айвенго

Год: 1952.

Страна: США.

Жанр: приключения, исторический, романтика.

Режиссер: Ричард Торп.

В главных ролях: Роберт Тейлор, Элизабет Тейлор, Джордж Сандерс, Джоан Фонтейн, и другие.

Оценка IMDb: 6.7.

Оценка Кинопоиска: 6.6.

Фильм «Айвенго» рассказывает о приключениях английского рыцаря Уилфреда из Айвенго, вернувшегося из Крестового похода на Палестину. Он вступает в борьбу за свою любовь и справедливость в Средневековой Англии времен короля Ричарда Львиное Сердце. В фильме нашлось место и рыцарским сражениям, и романтике.

Фото Кадр из фильма «Айвенго»

«Айвенго» — классический приключенческий фильм, который предлагает не только посмотреть на потрясающе красивую Элизабет Тейлор в одной из главных ролей, но и передает атмосферу Средневековья, удачно поддерживаемую костюмами и декорациями.

Робин Гуд

Год: 2010.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: приключения, боевик, драма.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Оскар Айзек, Уильям Херт, Марк Стронг.

Оценка IMDb: 6.6.

Оценка Кинопоиск: 7.2.

Фильм «Робин Гуд» рассказывает о начале «карьеры» легендарного английского разбойника. В этой версии его истории Робин Гуд — лучник, который встал на защиту слабых и бедных, сражаясь с коррумпированными властями и извращенным правосудием. Под руководством Робина начинается борьба против французского вторжения и за справедливость в Средневековой Англии.

Фото Кадр из фильма «Робин Гуд»

В отличие от Робина Гуда Кевина Костнера, герой Рассела Кроу вышел не таким романтичным красавцем — здесь он грубый простолюдин. Сам фильм отличается эффектными боевыми сценами, но проседает по сюжету. Режиссер Ридли Скотт старался создать атмосферный портрет Средневековой Англии, но стоит признать — в его интерпретации знаменитой легенды на первом месте стоят реалистичные битвы.

Монгол

Год: 2007.

Страна: Россия, Казахстан, Германия, Монголия.

Жанр: биография, историческая драма.

Режиссер: Сергей Бодров.

В главных ролях: Таданобу Асано, Хулан Чулуун, Ба Ту, Алиа Шокат, и другие.

Оценка IMDb: 7.2

Оценка Кинопоиск: 7.1.

Фильм «Монгол» рассказывает о жизни и подвигах Темуджина, будущего Чингисхана, легендарного военачальника и императора Монгольской империи. Фильм освещает его детство, странствия, борьбу за власть, а также сложности, с которыми он сталкивался на пути к созданию великой империи.

Фото Кадр из фильма «Монгол»

«Монгол» был номинирован на несколько наград, включая «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», и получил призы на различных кинофестивалях. Фильм дает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Монголии, а также с загадочной личностью Чингисхана.

Король Англии

Год: 2019.

Страна: Великобритания, Венгрия, Австралия, США.

Жанр: биография, драма, исторический.

Режиссер: Дэвид Мишо.

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Джоэл Эдгертон, Роберт Паттинсон, Бен Мендельсон, Шон Харрис, Лили Роуз-Депп, и другие.

Оценка IMDb: 7.3.

Оценка Кинопоиск: 7.1.

«Король Англии» рассказывает о жизни и правлении короля Генриха V, начиная с его юности и восхождения на трон Англии. Фильм показывает сложности его правления и борьбу за власть, в том числе во время Столетней войны между Англией и Францией.

Работа Дэвида Мишо представляет интересный взгляд на историческую фигуру и события. Фильм часто критикуют за неудачный выбор Тимоти Шаламе на роль Генриха V, но хвалят за динамичный темп, где и диалогов в меру, и сюжет не стоит на месте. Тем не менее, фильм адаптирует Шекспира понятным зрителю языком, а декорации, костюмы, доспехи и операторская работа заставляют поверить в эту историю.

Фото Кадр из фильма «Король Англии»

Фильм «Король Англии» был номинирован на различные награды и получил признание за актерские выступления и художественное исполнение.

Храброе сердце

Год: 1995.

Страна: США.

Жанр: эпическая историческая драма.

Режиссер: Мэл Гибсон.

В главных ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик Макгуэн, Брэндан Глисон, Кэтрин МакКормак и другие.

Оценка IMDb: 8.3.

Оценка Кинопоиск: 8.3.

Фильм рассказывает историю Уильяма Уоллеса, шотландского национального героя, который возглавил восстание против английского короля Эдварда I в XIII веке. Уоллес сражается за независимость Шотландии и становится символом сопротивления власти англичан. Духоподъемный проект «Храброе сердце» при бюджете меньше 100 млн долларов сумел уместить на экране и масштабные битвы, и реконструкцию быта (хотя и не совсем точную) средневековой Шотландии со всеми костюмами и декорациями.

Фото Кадр из фильма «Храброе сердце»

Мэл Гибсон не только исполнил главную роль, но и срежиссировал фильм, который стал одним из наиболее известных и вдохновляющих исторических эпосов в кинематографе. «Храброе сердце» выиграл пять из десяти номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Также он получил множество других наград и номинаций.

Последняя дуэль

Год: 2021.

Страна: США.

Жанр: историческая драма.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер, и другие.

Оценка IMDb: 7.4.

Оценка Кинопоиск: 7.4.

Фильм о справедливости и чести, «Последняя дуэль» основан на реальных событиях. Он рассказывает историю средневековой дуэли между рыцарем Жаном де Карружем и сэром Жаном Ле Грю, которая произошла во Франции в 1386 году. Дуэль была назначена после того, как Ле Грю обвинил де Карружа в том, что тот изнасиловал его жену Маргариту.

Фото Кадр из фильма «Последняя дуэль»

«Последняя дуэль» привлекает внимание необычной исторической основой и именитым актерским составом. Фильм исследует темы женской независимости, средневековых обычаев и судебной системы того времени в интересном формате: картина поделена на три части, в каждой из которых события сюжета показывают от лица одного из героев. Первая часть — от лица героя Мэтта Дэймона, вторая — героя Адама Драйвера, а третья — от лица жены главного героя в исполнении Джоди Комер.

Царство небесное

Год: 2005.

Страна: США, Испания, Германия, Великобритания.

Жанр: историческая драма, приключения.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Дэвид Тьюлис, Лиам Нисон, и другие.

Оценка IMDb: 7.2.

Оценка Кинопоиск: 7.6.

«Царство небесное» рассказывает историю юного кузнеца по имени Балиан, который отправляется в Святую Землю во времена крестовых походов. Там он становится частью борьбы и конфликта между христианами и мусульманами за контроль над Иерусалимом. Бальдуин IV, король Иерусалима, защищает свое королевство и представляет собой символ справедливости и милосердия во времена войны и религиозных конфликтов.

Фото Кадр из фильма «Царство небесное»

Еще одно творение Ридли Скотта в нашем списке, «Царство небесное» снят на волне моды на исторические фильмы. Запоминающийся визуальный стиль картины записал ее в различные топы, но особых наград фильм не получил, хотя и был номинирован на несколько, включая премии «Оскар» и «Золотой Глобус».

Александр Невский

Год: 1938.

Страна: СССР.

Жанр: историческая драма, военный.

Режиссер: Сергей Эйзенштейн.

В главных ролях: Николай Черкасов, Николай Охлопков, Андрей Абрикосов, Валерий Иванов, и другие актеры.

Оценка IMDb: 7.5

Оценка Кинопоиска: 8.0

Фильм рассказывает о жизни и подвигах великого русского князя Александра Невского, который сражался с немецкими и шведскими войсками в XIII веке, защищая Русь от вторжения.

«Александр Невский» считается одной из наиболее значимых работ в истории советского кинематографа и мирового искусства. Режиссер Сергей Эйзенштейн создал великолепную художественную картину, в которой удачно сочетаются историческая достоверность, эпические сражения и глубокая драматургия. Фильм также известен своим музыкальным сопровождением, созданным Сергеем Прокофьевым, включая знаменитую «Александрову каватину».

Фото Кадр из фильма «Александр Невский»

Картина удостоена множества наград, включая главный приз на Венецианском кинофестивале в 1938 году.

Седьмая печать

Год: 1957.

Страна: Швеция.

Жанр: драма, фэнтези.

Режиссер: Ингмар Бергман.

В главных ролях: Макс фон Сюдов, Гуннар Бьернстранд, Биби Андерссон, и другие актеры.

Оценка IMDb: 8.1.

Оценка Кинопоиска: 8.1.

Философская притча одного из самых известных шведских режиссеров и общепризнанного мастера киноискусства Ингмара Бергмана наполнена размышлениями о месте человека в мире, поисках Бога и смысла жизни. Семнадцатая лента шведского режиссера стала классикой кинематографа и повлияла на автора другого фильма из подборки — «Царствие небесное» Ридли Скотта наполнен аллюзиями и отсылками на фильм Бергмана.

Фото Кадр из фильма «Седьмая печать»

Действие картины разворачивается в Швеции XV века, охваченной чумой. В центре повествования рыцарь Антониус Блок и его оруженосец Йонс, возвращающиеся из крестового похода на родину. На одном из берегов рыцарю является смерть в образе человека в черном. Терзаемый сомнениями Блок предлагает смерти сыграть с ним шахматную партию. Если Антониус проиграет, смерть заберет его, если выиграет — оставит.

Фильм наполнен множеством образов, позаимствованных из средневекового искусства, а один из центральных образов рыцаря, играющего в шахматы со смертью, по словам Бергмана, вдохновлен фреской Альбертуса Пиктора «Смерть, играющая в шахматы» 1480-х годов.

Фильм был удостоен нескольких престижных наград, включая главный приз на Каннском кинофестивале в 1957 году.

Андрей Рублев

Год: 1966.

Страна: СССР.

Жанр: драма, биография.

Режиссер: Андрей Тарковский.

В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, и другие.

Оценка IMDb: 8.1.

Оценка Кинопоиска: 8.2.

Фильм рассказывает о жизни и творчестве великого русского иконописца Андрея Рублева в XIV веке. Картина погружает зрителя в мир средневековой Руси, исследуя исторические события, религиозные и философские темы, искусство и творческий процесс художника. Глубоко символичный и полный философских размышлений, он является важным, хотя и местами жестоким кинематографическим шедевром.

Фото Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Фильм «Андрей Рублев» был признан одним из величайших произведений в истории кино и многократно удостоен наград, включая специальную премию на Каннском кинофестивале.

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