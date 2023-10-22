8 киноадаптаций классики, где действие перенесено в наши дни

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Недавно Владимир Мирзоев снял новую версию «Преступления и наказания». Местом действия сериала, как и в романе Федора Достоевского, выступит Санкт-Петербург, только вот знакомая история Родиона Раскольникова развернется в XXI веке. Рассказываем, какие еще классические произведения режиссеры адаптировали под современность.
Год: 1996.
Страна: США, Мексика, Австралия.
Режиссер: Баз Лурман.
В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо, Хэролд Перрино и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,7.
Австралийский режиссер Баз Лурман обратился к трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» о любви юноши и девушки из двух враждующих династий. Произведение английского классика и без того экранизировалось уже десятки раз, поэтому Лурман проявил оригинальность и перенес действие из итальянской Вероны в американский городок Верона-Бич, а Средневековье заменил «девяностыми».
Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс сыграли Ромео и Джульетту, но не из знатных дворянских семей Монтекки и Капулетти, а из конкурирующих мафиозных кланов и их бизнес-империй. Фильм получил неплохие отзывы, ДиКаприо достался «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а Дэйнс — премия канала MTV. Кроме того, экранизацию отметили четырьмя статуэтками BAFTA, в том числе в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Джил Джангер.
В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Комедийные произведения Уильяма Шекспира тоже были осовременены. Так, например, пьеса «Укрощение строптивой» превратилась в романтическую комедию «10 причин моей ненависти». В оригинале итальянский дворянин заявляет, что не выдаст младшую дочь Бьянку замуж (притом что у девушки уже было несколько женихов), пока не найдет мужа для старшей — своенравной и дерзкой Катарины.
Американец Джил Джангер перенес действие из итальянского города Падуя на западное побережье США и назвал Падуей местную школу (с англ. — Padua High School). Популярной ученице Бьянке запрещено ходить на свидания до тех пор, пока ее старшая сестра Катарина тоже не согласится встретиться с парнем. Проблема в том, что она ненавидит одноклассников!
Джулия Стайлз получила за роль Катарины премию канала MTV в категории «Прорыв года», обойдя Кэри-Энн Мосс из «Матрицы» и будущего лауреата «Оскара» Хилари Суэнк. Номинацией также отметили музыкальное выступление Хита Леджера с песней Can't Take My Eyes Off You.
Год: 2010.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Рэйф Файнс.
В главных ролях: Рэйф Файнс, Джерард Батлер, Ванесса Редгрейв, Брайан Кокс, Джессика Честейн и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.
Рейтинг IMDb: 6,1.
Если говорить об осовремененных экранизациях Уильяма Шекспира, снятых самими англичанами, можно вспомнить военный триллер «Кориолан». Одноименная трагедия основана на жизни римского полководца Гая Марция Кориолана. По сюжету военачальник отправляется в поход, чтобы защитить Рим, но, вернувшись с победой, обнаруживает, что дома у него есть недоброжелатели.
На сей раз авторы фильма не стали менять место действия: история по-прежнему разворачивается в Италии, но уже в наши дни. Как и в произведении Шекспира, завязкой становятся народные волнения в Риме. Современного Гая Марция сыграл Рэйф Файнс. Он же выступил постановщиком «Кориолана». За эту работу Файнса номинировали на Премию Британской киноакадемии в категории «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера». Кроме того, лента участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.
Год: 1995.
Страна: США.
Режиссер: Эми Хекерлинг.
В главных ролях: Алисия Сильверстоун, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Пол Радд и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,9.
Знаковая комедия «девяностых», повествующая о буднях школьниц из Беверли-Хиллз, основана на романе Джейн Остин «Эмма». Английская писательница рассказала в своем произведении историю Эммы Вудхаус — дочери состоятельного помещика, которая находит призвание в том, чтобы сватать соседей и друзей.
Главную героиню «Бестолковых» зовут Шер, а ее отец — успешный адвокат. Однако, как и Эмма, девушка берет в свои руки судьбы окружающих. Ее первой «жертвой» становится добродушный учитель, а затем Шер переключается на новенькую ученицу Тай.
Образ легкомысленной сводницы принес Алисии Сильверстоун две награды канала MTV: в категории «Лучшая женская роль» она оставила позади Шэрон Стоун, Мишель Пфайффер, Сандру Буллок и Сьюзен Сарандон, а в категории «Самая желанная женщина» актриса также обошла Николь Кидман и Деми Мур.
Год: 1979.
Страна: США.
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.
В главных ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 8,4.
Масштабную военную драму Фрэнсиса Форда Копполы сложно назвать адаптацией приключенческой повести «Сердце тьмы», однако именно произведение Джозефа Конрада послужило отправной точкой для работы над фильмом.
В «Апокалипсисе сегодня» сохранен основной мотив путешествия вглубь загадочных джунглей. Только Конрад писал о моряке Марлоу, который вспоминает путешествие по тропической реке в Африке. Его целью было вывезти торговца слоновой костью по фамилии Курц. У Копполы же Курц — это сошедший с ума полковник, которого должен найти капитан Уиллард, а действие разворачивается в Юго-Восточной Азии.
Переосмысление классического произведения принесло создателям ленты «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, два «Оскара», три «Золотых глобуса», две награды Британской киноакадемии, итальянскую премию «Давид ди Донателло» и номинацию на французский «Сезар».
Год: 1998.
Страна: США.
Режиссер: Альфонсо Куарон.
В главных ролях: Итан Хоук, Гвинет Пэлтроу, Хэнк Азария, Крис Купер, Энн Бэнкрофт, Роберт Де Ниро и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Мексиканец Альфонсо Куарон обратился к английской классике и снял современную версию «Больших надежд» Чарльза Диккенса. Роман начинается с того, что главный герой по имени Пип, будучи еще мальчишкой, встречает беглого каторжника, но не сдает его полиции. Годы спустя мужчина инкогнито помогает Пипу выбиться в люди.
Куарон перенес действие в современную Америку, а центрального персонажа переименовал в Финна, посчитав имя Пип странным для наших дней. В прошлом Финн тоже помог сбежавшему бандиту, и теперь тот становится таинственным благодетелем молодого художника.
Сохранилась и романтическая сюжетная линии: в обоих случаях герой влюбляется в Эстеллу, с которой знаком с самого детства.
Год: 1999.
Страна: США.
Режиссер: Роджер Камбл.
В главных ролях: Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Риз Уизерспун, Сэльма Блэр и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Французская литература тоже подверглась переосмыслению современных режиссеров. Мелодрама «Жестокие игры» снята по мотивам эпистолярного романа Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». В его произведении маркиза де Мертей решает отомстить своему бывшему возлюбленному — графу де Жеркура: она подсылает близкого друга — виконта де Вальмона — соблазнить невесту графа Сесиль.
В осовремененной киноверсии маркиза и виконт превратились в сводных брата и сестру. Себастьян и Кэтрин — представители золотой молодежи, которые планируют подпортить репутацию дочери директора колледжа — скромнице Аннетт.
Сара Мишель Геллар, сыгравшая Кэтрин, получила премию канала MTV в категории «Лучшая женская роль», обойдя Джулию Робертс и Дрю Бэрримор.
Год: 2013.
Страна: Великобритания.
Режиссер: Ричард Айоади.
В главных ролях: Джесси Айзенберг, Миа Васиковска, Уоллес Шоун, Ясмин Пейдж и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Сатирический триллер «Двойник», локации которого напоминают сеттинг многих антиутопических фильмов, основан на одноименной повести Федора Достоевского. У отечественного писателя центральным персонажем стал титулярный советник Яков Петрович Голядкин, у британца Ричарда Айоади — скромный клерк Саймон Джеймс. Однако обоим предстоит столкнуться с двойником.
Лента принимала участие в киносмотрах по всему миру (Лондон, Торонто, Токио), а Джесси Айзенберг даже получил премию в одной из секций Международного фестиваля в Абу-Даби. Миа Васиковска номинировалась на Премию британского независимого кино (BIFA) за лучшую женскую роль второго плана. Актриса сыграла Ханну — возлюбленную Саймона, с которой начинает флиртовать его двойник.
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