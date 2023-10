8 киноадаптаций классики, где действие перенесено в наши дни

Недавно Владимир Мирзоев снял новую версию «Преступления и наказания». Местом действия сериала, как и в романе Федора Достоевского, выступит Санкт-Петербург, только вот знакомая история Родиона Раскольникова развернется в XXI веке. Рассказываем, какие еще классические произведения режиссеры адаптировали под современность.

Ромео + Джульетта

Год: 1996.

Страна: США, Мексика, Австралия.

Режиссер: Баз Лурман.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо, Хэролд Перрино и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Ромео + Джульетта»

Австралийский режиссер Баз Лурман обратился к трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» о любви юноши и девушки из двух враждующих династий. Произведение английского классика и без того экранизировалось уже десятки раз, поэтому Лурман проявил оригинальность и перенес действие из итальянской Вероны в американский городок Верона-Бич, а Средневековье заменил «девяностыми».

Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс сыграли Ромео и Джульетту, но не из знатных дворянских семей Монтекки и Капулетти, а из конкурирующих мафиозных кланов и их бизнес-империй. Фильм получил неплохие отзывы, ДиКаприо достался «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, а Дэйнс — премия канала MTV. Кроме того, экранизацию отметили четырьмя статуэтками BAFTA, в том числе в категории «Лучший адаптированный сценарий».

10 причин моей ненависти

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Джил Джангер.

В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»

Комедийные произведения Уильяма Шекспира тоже были осовременены. Так, например, пьеса «Укрощение строптивой» превратилась в романтическую комедию «10 причин моей ненависти». В оригинале итальянский дворянин заявляет, что не выдаст младшую дочь Бьянку замуж (притом что у девушки уже было несколько женихов), пока не найдет мужа для старшей — своенравной и дерзкой Катарины.

Американец Джил Джангер перенес действие из итальянского города Падуя на западное побережье США и назвал Падуей местную школу (с англ. — Padua High School). Популярной ученице Бьянке запрещено ходить на свидания до тех пор, пока ее старшая сестра Катарина тоже не согласится встретиться с парнем. Проблема в том, что она ненавидит одноклассников!

Джулия Стайлз получила за роль Катарины премию канала MTV в категории «Прорыв года», обойдя Кэри-Энн Мосс из «Матрицы» и будущего лауреата «Оскара» Хилари Суэнк. Номинацией также отметили музыкальное выступление Хита Леджера с песней Can't Take My Eyes Off You.

Кориолан

Год: 2010.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Рэйф Файнс.

В главных ролях: Рэйф Файнс, Джерард Батлер, Ванесса Редгрейв, Брайан Кокс, Джессика Честейн и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Кориолан»

Если говорить об осовремененных экранизациях Уильяма Шекспира, снятых самими англичанами, можно вспомнить военный триллер «Кориолан». Одноименная трагедия основана на жизни римского полководца Гая Марция Кориолана. По сюжету военачальник отправляется в поход, чтобы защитить Рим, но, вернувшись с победой, обнаруживает, что дома у него есть недоброжелатели.

На сей раз авторы фильма не стали менять место действия: история по-прежнему разворачивается в Италии, но уже в наши дни. Как и в произведении Шекспира, завязкой становятся народные волнения в Риме. Современного Гая Марция сыграл Рэйф Файнс. Он же выступил постановщиком «Кориолана». За эту работу Файнса номинировали на Премию Британской киноакадемии в категории «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера». Кроме того, лента участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Бестолковые

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссер: Эми Хекерлинг.

В главных ролях: Алисия Сильверстоун, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Пол Радд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Бестолковые»

Знаковая комедия «девяностых», повествующая о буднях школьниц из Беверли-Хиллз, основана на романе Джейн Остин «Эмма». Английская писательница рассказала в своем произведении историю Эммы Вудхаус — дочери состоятельного помещика, которая находит призвание в том, чтобы сватать соседей и друзей.

Главную героиню «Бестолковых» зовут Шер, а ее отец — успешный адвокат. Однако, как и Эмма, девушка берет в свои руки судьбы окружающих. Ее первой «жертвой» становится добродушный учитель, а затем Шер переключается на новенькую ученицу Тай.

Образ легкомысленной сводницы принес Алисии Сильверстоун две награды канала MTV: в категории «Лучшая женская роль» она оставила позади Шэрон Стоун, Мишель Пфайффер, Сандру Буллок и Сьюзен Сарандон, а в категории «Самая желанная женщина» актриса также обошла Николь Кидман и Деми Мур.

Апокалипсис сегодня

Год: 1979.

Страна: США.

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола.

В главных ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

Масштабную военную драму Фрэнсиса Форда Копполы сложно назвать адаптацией приключенческой повести «Сердце тьмы», однако именно произведение Джозефа Конрада послужило отправной точкой для работы над фильмом.

В «Апокалипсисе сегодня» сохранен основной мотив путешествия вглубь загадочных джунглей. Только Конрад писал о моряке Марлоу, который вспоминает путешествие по тропической реке в Африке. Его целью было вывезти торговца слоновой костью по фамилии Курц. У Копполы же Курц — это сошедший с ума полковник, которого должен найти капитан Уиллард, а действие разворачивается в Юго-Восточной Азии.

Переосмысление классического произведения принесло создателям ленты «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, два «Оскара», три «Золотых глобуса», две награды Британской киноакадемии, итальянскую премию «Давид ди Донателло» и номинацию на французский «Сезар».

Большие надежды

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Альфонсо Куарон.

В главных ролях: Итан Хоук, Гвинет Пэлтроу, Хэнк Азария, Крис Купер, Энн Бэнкрофт, Роберт Де Ниро и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Большие надежды»

Мексиканец Альфонсо Куарон обратился к английской классике и снял современную версию «Больших надежд» Чарльза Диккенса. Роман начинается с того, что главный герой по имени Пип, будучи еще мальчишкой, встречает беглого каторжника, но не сдает его полиции. Годы спустя мужчина инкогнито помогает Пипу выбиться в люди.

Куарон перенес действие в современную Америку, а центрального персонажа переименовал в Финна, посчитав имя Пип странным для наших дней. В прошлом Финн тоже помог сбежавшему бандиту, и теперь тот становится таинственным благодетелем молодого художника.

Сохранилась и романтическая сюжетная линии: в обоих случаях герой влюбляется в Эстеллу, с которой знаком с самого детства.

Жестокие игры

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Роджер Камбл.

В главных ролях: Сара Мишель Геллар, Райан Филипп, Риз Уизерспун, Сэльма Блэр и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Жестокие игры»

Французская литература тоже подверглась переосмыслению современных режиссеров. Мелодрама «Жестокие игры» снята по мотивам эпистолярного романа Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи». В его произведении маркиза де Мертей решает отомстить своему бывшему возлюбленному — графу де Жеркура: она подсылает близкого друга — виконта де Вальмона — соблазнить невесту графа Сесиль.

В осовремененной киноверсии маркиза и виконт превратились в сводных брата и сестру. Себастьян и Кэтрин — представители золотой молодежи, которые планируют подпортить репутацию дочери директора колледжа — скромнице Аннетт.

Сара Мишель Геллар, сыгравшая Кэтрин, получила премию канала MTV в категории «Лучшая женская роль», обойдя Джулию Робертс и Дрю Бэрримор.

Двойник

Год: 2013.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Ричард Айоади.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Миа Васиковска, Уоллес Шоун, Ясмин Пейдж и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Двойник»

Сатирический триллер «Двойник», локации которого напоминают сеттинг многих антиутопических фильмов, основан на одноименной повести Федора Достоевского. У отечественного писателя центральным персонажем стал титулярный советник Яков Петрович Голядкин, у британца Ричарда Айоади — скромный клерк Саймон Джеймс. Однако обоим предстоит столкнуться с двойником.

Лента принимала участие в киносмотрах по всему миру (Лондон, Торонто, Токио), а Джесси Айзенберг даже получил премию в одной из секций Международного фестиваля в Абу-Даби. Миа Васиковска номинировалась на Премию британского независимого кино (BIFA) за лучшую женскую роль второго плана. Актриса сыграла Ханну — возлюбленную Саймона, с которой начинает флиртовать его двойник.

