Что посмотреть в День смеха: 10 лучших комедий XXI века

Первое апреля — отличный повод посмотреть парочку комедий. К тому же на днях издание IndieWire обновило свой рейтинг лучших представителей жанра: авторы включили в список 90 картин, выпущенных в XXI веке. Рассказываем, какие фильмы вошли в первую десятку.

10 — Эльф

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Джон Фавро.

В главных ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель, Дэниэл Тэй.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Эльф»

Рождественская комедия «Эльф» — одна из ранних режиссерских работ Джона Фавро, который впоследствии запустил киновселенную Marvel, сняв первого (а затем — и второго) «Железного человека».

Действие фильма разворачивается вокруг Бадди Хоббса, который в детстве спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на Северный полюс, где стал приемным ребенком одного из эльфов. Годы спустя Бадди решает найти свою настоящую семью.

Сыгравший главного героя картины Уилл Феррелл был номинирован на кинопремию канала MTV в категории «Лучшая комедийная роль», однако победу тогда одержал Джек Блэк («Школа рока»).

9 — Смерть Сталина

Год: 2017.

Страна: Великобритания, Франция, Бельгия, Канада, США.

Режиссер: Армандо Ианнуччи.

В главных ролях: Стив Бушеми, Саймон Расселл Бил, Пэдди Консидайн, Руперт Френд, Джейсон Айзекс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Смерть Сталина»

В основу черной комедии шотландского кинематографиста Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» лег одноименный графический роман о последних часах жизни лидера СССР и последующей борьбе за власть.

Некоторые сцены «Смерти Сталина» снимались в том числе в Москве, но до российских кинотеатров фильм так и не добрался: после предпоказа у него отозвали прокатное удостоверение.

И все же стоит отметить, что лента получила приз Европейской киноакадемии в категории «Лучшая комедия», а также была номинирована на две премии BAFTA.

8 — А вот и Полли

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Джон Гамбург.

В главных ролях: Бен Стиллер, Дженнифер Энистон, Филип Сеймур Хоффман, Дебра Мессинг, Алек Болдуин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «А вот и Полли»

Ромком «А вот и Полли» повествует о страховщике Рубене, который в разгар медового месяца узнает, что новоиспеченная супруга ему изменяет. По возвращении домой молодой человек случайно сталкивается с бывшей одноклассницей Полли.

Любопытно, что фильм получил смешанные отзывы от критиков и даже был номинирован на «Золотую малину»: не повезло Бену Стиллеру, который оказался в номинации «Худшая мужская роль».

С другой стороны, комедия пришлась по вкусу многим зрителям, а на премии канала MTV ее отметили номинацией в категории «Лучший танец».

7 — Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Адам Маккей.

В главных ролях: Уилл Феррелл, Кристина Эпплгейт, Пол Радд, Стив Карелл, Дэвид Кокнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»

И снова Уилл Феррелл! На этот раз комик выступил не только в качестве исполнителя главной роли, как в «Эльфе», но также приложил руку к написанию сценария: его соавтором стал режиссер комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» Адам Маккей.

Итак, на дворе 1970-е, и Рон Бургунди — один из самых популярных ведущих в Сан-Диего. Рон не жалует женщин в своей профессии, но однажды его соведущей становится амбициозная Вероника Корнигстоун. Столкновение неизбежно!

Лента получила четыре номинации на кинопремию канала MTV («Лучшая комедийная роль», «Лучшее музыкальное выступление», «Лучшая драка» и «Лучшая экранная команда»), а в 2013 году обзавелась сиквелом.

6 — Форс-мажор

Год: 2014.

Страна: Швеция, Франция, Норвегия, Дания, Италия.

Режиссер: Рубен Эстлунд.

В главных ролях: Йоханнес Кунке, Лиза Ловен Конгсли, Клара Веттерген, Винсент Веттерген, Кристофер Хивью.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Форс-мажор»

В свое время именно «Форс-мажор» прославил шведского режиссера Рубена Эстлунда, впоследствии ставшего двукратным обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Действие картины разворачивается во Французских Альпах, куда приезжают главный герой Томас, его жена Эбби и двое детей. Когда на элитный курорт обрушивается снежная лавина, глава семейства трусливо сбегает.

В Каннах «Форс-мажор» был отмечен призом жюри секции «Особый взгляд», а позже представлял Швецию на «Золотом глобусе» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

5 — Девичник в Вегасе

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Пол Фиг.

В главных ролях: Кристен Уиг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Крис О'Дауд, Мелисса Маккарти.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,6.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Девичник в Вегасе»

Комедия «Девичник в Вегасе» никак не связана с популярной франшизой «Мальчишник в Вегасе», а в оригинале и вовсе называется «Подружки невесты».

Главная героиня картины Энни потеряла работу, рассталась с парнем и вынужденно переехала к матери. Женщине совсем не до веселья, но все же, когда ее подруга Лилиан собирается замуж, Энни берет на себя организацию девичника. Конечно же, в Лас-Вегасе!

Фильм был тепло принят критиками и претендовал на несколько престижных премий. Кроме того, Кристен Уиг получила номинацию на «Золотой глобус», а Мелисса Маккарти — на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии актеров.

4 — Зомби по имени Шон

Год: 2004.

Страна: Великобритания, Франция, США.

Режиссер: Эдгар Райт.

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Зомби по имени Шон»

Комедийный хоррор «Зомби по имени Шон» — это первая часть трилогии «Кровь и мороженое». Вторая часть «Типа крутые легавые» заняла в рейтинге IndieWire 14-ю строчку, а вот заключительный фильм «Армагеддец» в список не вошел.

Центральный персонаж ленты, которого, разумеется, зовут Шон, работает простым консультантом в магазине электроники. У него есть девушка Лиз и лучший друг Эд, а зомби-апокалипсис никак не вписывается в его планы.

«Зомби по имени Шон» заработал две номинации на премию BAFTA, а также получил «Сатурн» в категории «Лучший фильм ужасов».

3 — Победители шоу

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Кристофер Гест.

В главных ролях: Кристофер Гест, Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Джон Майкл Хиггинс, Майкл Маккин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb:7,4.

Фото Кадр из фильма «Победители шоу»

Кристофер Гест и Юджин Леви не только сыграли главные роли в «Победителях шоу», но и написали сценарий к комедии. А Гест еще и занял режиссерское кресло.

Действие картины разворачивается во время престижной выставки породистых собак. Ради победы участники идут на любые ухищрения. Кроме того, авторы не обошли стороной утверждение, что питомцы всегда похожи на своих хозяев.

В 2001 году «Победители шоу» претендовали на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», но уступили ленте «Почти знаменит».

2 — Борат

Год: 2006.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Ларри Чарльз.

В главных ролях: Саша Барон Коэн, Памела Андерсон, Кен Давитян, Луэнелль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Борат»

В оригинале псевдодокументальная комедия называется чуть длиннее — «Борат: Изучение американской культуры во благо славного народа Казахстана».

Центральным персонажем фильма выступает казахстанский телеведущий Борат Сагдиев, который отправляется в США, чтобы сделать репортаж об американской культуре. В Нью-Йорке мужчина открывает для себя сериал «Спасатели Малибу» и решает разыскать Памелу Андерсон.

Исполнитель главной роли Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» и премию канала MTV, а сам «Борат» претендовал на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

1 — Тони Эрдманн

Год: 2016.

Страна: Германия, Австрия.

Режиссер: Марен Аде.

В главных ролях: Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюютер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Тони Эрдманн»

На драмеди «Тони Эрдманн» стоит обратить внимание тем, кто познакомился с Сандрой Хюллер («Анатомия падения») только в минувшем наградном сезоне. В этом фильме немецкая актриса исполнила не менее яркую роль.

В центре истории — отношения отца и дочери: чтобы вновь сблизиться с Инес, которая работает бизнес-консультантом, бывший учитель музыки Винфред выдает себя за эксцентричного предпринимателя по имени Тони Эрдманн.

Картина получила приз ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля и пять наград Европейской киноакадемии. Кроме того, «Тони Эрдманн» представлял Германию на «Оскаре», «Золотом глобусе» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».