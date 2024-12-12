20 малоизвестных сериалов с интересным сюжетом

Малоизвестные сериалы порой способны удивить и поразить, предоставляя зрителям уникальные истории и неожиданные сюжеты. Многие проекты находятся в тени более популярных шоу, но они могут стать настоящими жемчужинами со свежим взглядом на знакомые темы. Рассказываем о 20 сериалах с захватывающими сюжетными линиями, которые помогут вам открыть для себя нечто новое и увлекательное.

Крах

Год выхода: 2013-2016.

Количество сезонов: 3.

Страна: Ирландия.

Жанр: драма, психологическая драма, триллер.

Режиссер: Джейкоб Вербрюгген.

В главных ролях: Бен Пил, Брона Во, Герард МакКарти, Джейми Дорнан, Джиллиан Андерсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Крах», реж. Джейкоб Вербрюгген, RTE One, BBC Two

В этом психологическом триллере столкнулись два мира: хладнокровный серийный убийца, методично охотящийся на успешных женщин в Белфасте, и Стелла Гибсон, жесткий и целеустремленный детектив из Лондона. 28 дней безуспешных поисков маньяка, запутанные улики и тень коррупции в местной полиции — вот с чем сталкивается Стелла.

Ее острый ум и интуиция помогают ей составить психологический портрет убийцы, но главный подозреваемый, примерный семьянин Пол Спектор, оказывается неуловим. Сможет ли Стелла прорваться сквозь стену молчания, противостоять бюрократии и раскрыть правду, прежде чем убийца снова нанесет удар?

Земляне

Год выхода: 2016-2017.

Количество сезонов: 2.

Страна: США.

Жанр: комедия, научная фантастика, детектив.

Режиссеры: Грег Дениелс, Дэвид Дженкинс.

В главных ролях: Уайтт Ценач, Ана Гастейер, Райан Келли, Майкл Кэссиди, Трэйси Чимо, Кен Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из сериала «Земляне», реж. Грег Дениелс, TBS

Журналист-скептик Оззи Грэм отправляется в городок Бикон, чтобы написать статью о группе поддержки для людей, якобы похищенных инопланетянами. Задачей Оззи изначально было лишь выполнение редакционного задания.

Но по мере общения с участниками группы скептицизм журналиста начинает рушиться. Странные видения, мучительные воспоминания и подозрительная автокатастрофа заставляют Оззи усомниться в собственной памяти. Он бросает работу и переезжает в Бикон, чтобы докопаться до правды о своем прошлом и о том, что на самом деле скрывают жители этого тихого местечка. Возможно, правда окажется куда более невероятной, чем он мог предположить.

Убить скуку

Год выхода: 2009-2011.

Количество сезонов: 3.

Страна: США.

Жанр: комедия, драма, триллер.

Режиссеры: Майкл Леманн, Адам Бернштейн, Алан Тейлор.

В главных ролях: Джейсон Шварцман, Зак Галифианакис, Тед Дэнсон, Хезер Бернс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Убить скуку», реж. Майкл Леманн, HBO

30-летний писатель Джонатан Эймс переживает творческий кризис и личную драму после разрыва с девушкой. В попытке найти вдохновение и заработать немного денег он размещает объявление о своих услугах частного детектива, несмотря на полное отсутствие опыта.

Так, неудавшийся писатель, вдохновляясь любимыми детективами Чендлера и Хэммета, погружается в мир запутанных расследований. Его неуклюжие, но обаятельные попытки раскрыть тайны других людей приводят к неожиданным поворотам сюжета на фоне колоритного Нью-Йорка.

Сквозь снег

Год выхода: 2020-2024.

Количество сезонов: 4.

Страна: США.

Жанр: фантастика, боевик, триллер.

Режиссеры: Кристоф Шреве, Лесли Хоуп, Джеймс Хоуз.

В главных ролях: Давид Диггс, Мики Самнер, Элисон Райт, Иддо Голдберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из сериала «Сквозь снег», реж. Кристоф Шреве, AMC

Из-за неудачной борьбы с глобальным потеплением мир погрузился в ледяной плен. Спасением для немногих выживших стал гигантский поезд. Он бесконечно мчится по заснеженным просторам благодаря вечному двигателю.

В этом поезде царит жесткая социальная иерархия: роскошная жизнь элиты в головных вагонах резко контрастирует с нищетой и изнурительным трудом обитателей хвоста. Постоянные восстания угнетенных жестоко подавляются, но отчаяние и жажда справедливости рождают в бедняках надежду на перемены. Они решают бросить вызов жестокой системе и изменить свой мир.

Девочки

Год выхода: 2012-2017.

Количество сезонов: 6.

Страна: США.

Жанр: комедия, драма.

Режиссеры: Лина Данэм, Джесси Перец, Ричард Шепард.

В главных ролях: Лина Данэм, Эллисон Уильямс, Джемайма Керк, Адам Драйвер, Заша Мэмет.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из сериала «Девочки», реж. Лина Данэм, HBO

«Девочки» — это остроумная и реалистичная комедия, рассказывающая о жизни четырех подруг в Нью-Йорке, которые только начинают свой путь во взрослую жизнь. Ханна — начинающая писательница, живущая на деньги родителей. Внезапно она оказывается предоставленной самой себе, когда ее финансовая поддержка прекращается. Вместе с ней зрители наблюдают за взрослением ее подруг Марни, Джессы и Шошанны. Каждая из них борется с неудачами и ищет себя в большом городе.

Сериал показывает смешные, трогательные и порой неуклюжие попытки молодых женщин построить отношения, сделать карьеру и в конечном итоге стать счастливыми. Это история о дружбе, ошибках и открытиях, о взрослении без розовых очков.

Мост

Год выхода: 2011-2018.

Количество сезонов: 4.

Страна: Швеция.

Жанр: триллер, криминал, детектив.

Режиссеры: Хенрик Георгссон, Румле Хаммерих, Шарлотта Зилинг.

В главных ролях: София Хелин, Ким Бодния, Туре Линдхардт, Даг Малмберг, Сара Боберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Фото Кадр из сериала «Мост», реж. Хенрик Георгссон, SVT1, DR1

На Эресуннском мосту, соединяющем Данию и Швецию, обнаружено расчлененное тело женщины: одна половина находится на датской, другая — на шведской территории. Расследование этого шокирующего преступления поручается детективам Саге Норен и Мартину Руде.

Вскрытие показывает, что части тела принадлежат разным женщинам, что указывает на изощренного и тщательно планирующего преступления убийцу. Детективам предстоит не только раскрыть это преступление, но и распутать сеть других, ранее не раскрытых.

Скандал

Год выхода: 2012-2018.

Количество сезонов: 7.

Страна: США.

Жанр: драма, триллер.

Режиссеры: Том Верика, Оливер Бокельберг, Эллисон Лидди.

В главных ролях: Керри Вашингтон, Дэрби Стэнчфилд, Кэти Лоус, Гильермо Диас, Джефф Перри.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из сериала «Скандал», реж. Том Верика, ABC

Оливия Поуп, бывший специалист по связям с общественностью при президенте Джордже Буше — младшем, основывает собственное агентство по управлению кризисами. Ее команда экспертов специализируется на быстром и конфиденциальном решении проблем влиятельных клиентов, чья репутация находится под угрозой из-за скандалов. Оливия и ее сотрудники используют свои исключительные навыки и связи, чтобы предотвратить публичное освещение компрометирующей информации.

Сериал раскрывает закулисную сторону мира политики и бизнеса, демонстрируя, как команда опытных «фиксеров» работает в условиях высоких ставок и строжайшей секретности.

Бруклин 9-9

Год выхода: 2013-2021.

Количество сезонов: 8.

Страна: США.

Жанр: комедия, криминал.

Режиссеры: Майкл Макдональд, Клер Скэнлон, Линда Мендоса.

В главных ролях: Энди Сэмберг, Андре Брауэр, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Стефани Беатриз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Бруклин 9-9», реж. Майкл Макдональд, Fox

Легкомысленный детектив Джейк Перальта, известный своими выходками и несерьезным отношением к работе, сталкивается с новым строгим начальником, стремящимся направить его на путь истинный. В центре сюжета — повседневная жизнь полицейского участка. Там Джейк и его коллеги расследуют преступления, пуская в ход юмор и свои специфические методы работы.

Патрик Мелроуз

Год выхода: 2018.

Количество сезонов: 1.

Страна: Великобритания.

Жанр: драма.

Режиссер: Эдвард Бергер.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинг, Себастьян Мальц.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Патрик Мелроуз», реж. Эдвард Бергер, Showtime

История о жизни аристократа Патрика Мелроуза, чье внешне беззаботное существование скрывает глубокую душевную травму, полученную в детстве из-за жестокого обращения отца. Несмотря на богатство и привилегированную жизнь, Патрик борется с наркозависимостью и алкоголизмом, пытаясь справиться с последствиями своего тяжелого прошлого.

Смерть отца становится катализатором. Патрик вынужден столкнуться с травмирующими воспоминаниями и начать долгий путь к исцелению и новой жизни. Это история о саморазрушении, сложных отношениях с семьей и поиске искупления.

Тьма

Год выхода: 2017-2020.

Количество сезонов: 3.

Страна: Германия.

Жанр: триллер, фантастика, детектив.

Режиссер: Баран Бо Одар.

В главных ролях: Луис Хофманн, Каролина Эйхгорн, Лиза Викари, Майя Шёне, Андреас Пичман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Тьма», реж. Баран Бо Одар, Netflix

Исчезновение двух детей запускает цепь событий, раскрывающих темные тайны и скрытые связи четырех семей, живущих в городе Винден. Постепенно выясняется, что пропажа школьников — лишь верхушка айсберга. На самом деле все связано с путешествиями во времени и парадоксальными временными петлями.

Сериал исследует сложные взаимоотношения персонажей, их семейные драмы. Также проект поднимает философские вопросы о природе времени и влиянии прошлого на настоящее и будущее.

Затерянный мир

Год выхода: 1999-2002.

Количество сезонов: 3.

Страна: Австралия.

Жанр: фантастика, боевик, приключения.

Режиссеры: Колин Баддс, Майкл Оффер, Катрин Миллар.

В главных ролях: Питер Макколи, Рэйчел Блэйкли, Дженнифер О'Делл, Уильям Сноу, Дэвид Орт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из сериала «Затерянный мир», реж. Колин Баддс, DirecTV

В начале XX века группа смелых исследователей отправляется на поиски легендарного Затерянного мира. Их экспедиция, начавшаяся с полета на воздушном шаре над непроходимыми джунглями Амазонки, оборачивается катастрофой. Герои терпят крушение и остаются на изолированном плато, скрытом от внешнего мира густой растительностью.

Путь домой оказывается долгим, полным приключений, открытий и неожиданных поворотов. Каждый член экспедиции должен будет проявить свои лучшие качества, чтобы выжить и понять, что настоящий Затерянный мир может находиться не только в джунглях, но и внутри каждого из них.

Удивительная миссис Мейзел

Год выхода: 2017-2023.

Количество сезонов: 5.

Страна: США.

Жанр: комедия, драма.

Режиссеры: Эми Шерман-Палладино, Дэниэл Палладино, Скотт Эллис.

В главных ролях: Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Майкл Зеген, Марин Хинкль, Тонп Шэлуб.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Фото Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел», реж. Эми Шерман-Палладино, Amazon Video

Нью-Йорк, 1958 год. От домохозяйки Мириам Мидж Мейзел уходит муж Джоэл, заявив, что у него интрижка на стороне. Мидж отправляется за поддержкой к родителям, однако те лишь разочарованы тем, какого спутника жизни выбрала их дочь. Тогда Мириам идет в клуб, где Джоэл по вечерам пытался выступать со стендапом (на самом деле лишь читал чужие шутки). Неожиданно для самой героини ее импровизированная речь имеет оглушительный успех. Так для Мидж начинается новая жизнь.

Страшные сказки

Год выхода: 2014-2016.

Количество сезонов: 3.

Страна: Великобритания.

Жанр: ужасы, фэнтези, драма.

Режиссеры: Дэймон Томас, Джеймс Хоуз, Брайан Кирк.

В главных ролях: Ева Грин, Тимоти Далтон, Гарри Тредэвэй, Джош Хартнетт, Рив Карни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Страшные сказки», реж. Дэймон Томас, Showtime

В мрачной атмосфере викторианского Лондона пересекаются миры классической литературы и психологического триллера. Знаковые персонажи, такие как Франкенштейн и его создатель, Дориан Грей и Дракула, бродят по темным закоулкам города, сея страх и ужас.

Главный герой американец Итан Чэндлер случайно попадает в этот мир, вступая в схватку с вампирами и загадочной женщиной-медиумом Ванессой Айвз. Его судьба переплетается с охотниками на нечисть, среди которых и сам Ван Хельсинг. Герой хочет выжить в борьбе против могущественных и зловещих сил.

Кровавый след

Год выхода: 2019.

Количество сезонов: 1.

Страна: ЮАР.

Жанр: драма, триллер.

Режиссер: Йюри Кяхенен.

В главных ролях: Санди Шульц, Роланда Маре, Джеймс Александр, Тапело Мокоэна, Сисанда Хенна, Трикс Вивьер.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из сериала «Кровавый след», реж. Йюри Кяхёнен, Cinemax

В Южной Африке криминальная мафия контролирует торговлю бриллиантами и браконьерство. Президентское бюро расследований (ПБР), находящееся на грани закрытия, пытается противостоять могущественной преступности. Новая сотрудница ПБР аналитик Мила обнаруживает странные связи одного из преступников, которые могут стать ключом к их разоблачению. Одновременно бывший агент спецслужб Леммер, работающий телохранителем, оказывается втянут в контрабанду драгоценностей. Теперь Мила и Леммер, каждый по-своему, должны противостоять мафии, рискуя жизнью в борьбе за справедливость. Их действия перерастают в ожесточенное противостояние, где выживут лишь немногие.

Хинтерланд

Год выхода: 2013-2016.

Количество сезонов: 3.

Страна: Великобритания.

Жанр: детектив, криминал.

Режиссеры: Эд Томас, Гарет Брин, Марк Эванс.

В главных ролях: Ричард Хэррингтон, Мали Харрис, Алекс Харрис, Ханна Дэниел, Анейрин Хьюз.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из сериала «Хинтерланд», реж. Эд Томас, S4C, BBC One Wales

Бывший лондонский детектив Том Матиас получает неожиданный перевод в тихий валлийский городок Аберистуит. Его первый день на новой работе оборачивается шокирующим убийством: пожилая женщина пропала, оставив после себя лишь окровавленную ванную и открытую дверь. Матиас погружается в запутанный мир местных тайн, где каждый житель хранит свои секреты. Готов ли он раскрыть правду, даже если она окажется слишком близко?

Мастера вечеринок

Год выхода: 2009-2023.

Количество сезонов: 3.

Страна: США.

Жанр: комедия.

Режиссеры: Брайан Гордон, Фред Сэвэдж, Кен Марино.

В главных ролях: Адам Скотт, Кен Марино, Райан Хансен, Мартин Старр, Лиззи Лаплан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из сериала «Мастера вечеринок», реж. Брайан Гордон, Starz

Комедийный сериал «Мастера вечеринок» рассказывает о группе неудачливых актеров в Лос-Анджелесе, работающих организаторами мероприятий. Они пытаются совмещать этот нелегкий труд с мечтами о Голливуде. Все герои используют актерский опыт для решения проблем и выхода из комичных ситуаций.

Остановись и гори

Год выхода: 2014-2017.

Количество сезонов: 4.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссеры: Хуан Хосе Кампанелья, Карин Кусама, Дэйзи фон Шерлер Майер.

В главных ролях: Ли Пейс, Маккензи Дэвис, Скут Макнэйри, Керри Бише, Тоби Хасс, Алана Кавано.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Остановись и гори», реж. Хуан Хосе Кампанелья, AMC

Действие разворачивается в начале 1980-х годов, в эпоху зарождения персональных компьютеров. История вдохновлена реальными событиями и рассказывает о трудолюбивой троице: мечтателе, инженере и вундеркинде. Герои объединены целью создать революционную технологию, способную изменить мир. Их путь полон препятствий: финансовых трудностей, личных конфликтов и постоянной борьбы за выживание на рынке, где доминируют крупные корпорации. Несмотря на риск банкротства и личные жертвы, герои настойчиво движутся к своей цели.

Столик в углу

Год выхода: 2011-2012.

Количество сезонов: 2.

Страна: США.

Жанр: триллер, драма.

Режиссеры: Джессика Ландоу, Адам Аркин.

В главных ролях: Ксандер Беркли, Дженнифер Дель Розарио, Дженни Блонг, Мишель Данкер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Столик в углу», реж. Джессика Ландоу, Fox Crime

Действие происходит в закусочной, где загадочный мужчина сидит за угловым столиком и принимает посетителей, готовых заплатить за исполнение своих желаний. Каждый из них сталкивается с непростым выбором. Чтобы получить желаемое, нужно выполнить задание, которое часто связано с моральными компромиссами и преступлениями.

Сюжет сосредоточен на группе людей, которые приходят к мужчине со своими уникальными проблемами и тайнами. Каждый эпизод раскрывает новые аспекты их жизни и показывает, как переплетаются их судьбы. Сериал задает важный вопрос: «На что ты готов пойти ради своих желаний?»

Красный карлик

Год выхода: 1988-2017.

Количество сезонов: 14.

Страна: Великобритания.

Жанр: комедия, научная фантастика.

Режиссеры: Эд Бай, Даг Нейлор, Эдди де Эммони.

В главных ролях: Крэйг Чарльз, Дэнни Джон-Джулс, Крис Барри, Роберт Ллевелин, Норман Ловетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из сериала «Красный карлик», реж. Эд Бай, BBC

Действие разворачивается на космическом корабле «Красный карлик», где после смертельного выброса радиации погибает весь экипаж, кроме младшего техника Дэйва Листера и его беременной кошки по имени Франкенштейн. Листер, находившийся в замедлителе времени, пробуждается через три миллиона лет и обнаруживает, что стал последним представителем человеческой расы.

Двойник

Год выхода: 2017-2019.

Количество сезонов: 2.

Страна: США.

Жанр: драма, триллер, фантастика.

Режиссеры: Дженнифер Гетцингер, Алик Сахаров, Стивен Уильямс, Лукас Эттлин.

В главных ролях: Дж. К. Симмонс, Оливия Уильямс, Гарри Ллойд, Назанин Бониади.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Двойник», реж. Дженнифер Гетцингер, starz

Говард Силк — скромный клерк, работающий в берлинском отделении ООН. На протяжении почти тридцати лет он занимается рутинной бумажной работой и не подозревает о настоящем предназначении своей организации. Однажды его жизнь кардинально меняется, когда он узнает, что агентство, в котором он работает, охраняет переход в параллельное измерение.

В другом мире события развивались иначе: здесь произошла катастрофическая пандемия, и общество оказалось под жестким авторитарным управлением. Вскоре Говард встречает своего двойника из другого мира. Он сообщает ему, что в мир Силка проникла безжалостная наемная убийца по имени Болдуин. Только совместные усилия обоих Говардов могут остановить ее.