Лучшие молодежные сериалы: 10 историй на любой вкус

В последние годы все только и говорят о «Сексуальном просвещении», «Эйфории», «Очень странных делах», «Ривердэйле» и «Элите», а до этого были «Молокососы», «Сплетница», «О.С. — Одинокие сердца» и «Сабрина — маленькая ведьма». Собрали еще несколько интересных молодежных сериалов на любой вкус: от трогательных мелодрам до экранизаций скандинавских и китайских мифов.

Мир! Дружба! Жвачка!

Год: 2020 — ...

Страна: Россия

В главных ролях: Егор Губарев, Егор Абрамов, Федор Рощин, Валентина Ляпина, Юра Борисов и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.3

Фото Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Отечественная драма посвящена взрослению в «лихие девяностые»: действие первых эпизодов разворачивается в 1993-м, а недавно вышедший третий сезон переносит зрителей в 1996-й. В центре сюжета — подросток Санька Рябинин из хорошей, но бедной семьи, его друзья Вовка и Илюша, соседская девчонка Женька, афганский ветеран Алик и другие яркие персонажи. Во второстепенных ролях в проекте засветились Алексей Маклаков, Александр Половцев, Лариса Удовиченко, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков и другие.

Внешние отмели

Год: 2020 — ...

Страна: США

В главных ролях: Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бэйли, Джонатан Дэвисс и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.5

Фото Кадр из сериала «Внешние отмели»

Приключенческий сериал от Netflix повествует о четырех подростках, которые отправляются на поиски клада стоимостью в 400 миллионов долларов. События первого сезона происходят на побережье Северной Каролины, однако впоследствии герои отправляются на Багамы и на Карибы, а их новой целью становится затерянный город. Одну из ролей сыграла Элизабет Митчелл, знакомая зрителям по суперхиту «Остаться в живых».

Конец ***го мира

Год: 2017 — 2019

Страна: Великобритания

В главных ролях: Джессика Барден, Алекс Лоутер, Стив Орам, Наоми Аки и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Рейтинг IMDb: 8.0

Фото Кадр из сериала «Конец ***го мира»

История на стыке черной комедии и роуд-муви основана на одноименном графическом романе Чарльза С. Форсмана. Похождения 17-летнего Джеймса, который уверен, что он психопат, и его ровесницы Алисы, которая собирается разыскать своего отца, покорили не только зрителей, но и критиков. Сериал номинировали на несколько престижных премий, а в эпизодических ролях снялись Джонатан Арис («Шерлок»), Джемма Уилан («Игра престолов») и Адам Браун (трилогия «Хоббит»).

Рагнарек

Год: 2020 — ...

Страна: Дания, Норвегия

В главных ролях: Давид Александр Шохолт, Йонас Страндт Гравли, Герман Теммерос, Тереза Фростад Эггесбе и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.5

Фото Кадр из сериала «Рагнарек»

Действие скандинавского сериала разворачивается в крошечном норвежском городке Эдда, где оживают древние легенды: среди жителей скрываются Тор и Локи, а также великаны, однажды уже проигравшие битву великим богам. В актерском составе — звезды популярного молодежного проекта «Стыд». А мифологическую составляющую разбавляют проблемы типичных школьников и такие актуальные темы, как защита окружающей среды и экоактивизм.

Черная весна

Год: 2022

Страна: Россия

В главных ролях: Глеб Калюжный, Артем Кошман, Ольга Цирсен, Олег Чугунов и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Фото Кадр из сериала «Черная весна»

Еще один российский сериал в списке, но на сей раз это — авантюрная драма о клубе дуэлянтов. История начинается с необычной находки: пара дуэльных пистолетов подталкивает подростков к решению возродить старинную традицию. Критики отмечают бунтарский дух многосерийной драмы и то, как изображаются попытки молодежи вырваться из своего скучного мира. Во второстепенных ролях можно заметить Николая Фоменко, Артема Ткаченко, Анатолия Белого и других.

Мы — Lady Parts

Год: 2021

Страна: Великобритания

В главных ролях: Аньяна Васан, Сара Камила Импи, Джульетта Мотамед, Фейт Омол, Люси Шортхаус и другие

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.2

Фото Кадр из сериала «Мы — Lady Parts»

В центре ситкома — панк-группа, состоящая из пяти мусульманок. Девушки мечтают стать звездами и сосредоточиться на музыкальном творчестве, а параллельно пытаются разобраться с личной жизнью и карьерой. Сериал, разрушающий культурные и религиозные стереотипы, до сих пор удерживает 100%-ный рейтинг от критиков на сайте Rotten Tomatoes (зрительская оценка — 82%), а также имеет в копилке несколько значимых телевизионных наград.

Псы резервации

Год: 2021 — 2023

Страна: США

В главных ролях: Д'Фарао Ун-А-Тай, Девери Джейкобс, Паулина Алексис, Лэйн Фэктор, Элва Гуэрра и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Рейтинг IMDb: 8.2

Фото Кадр из сериала «Псы резервации»

Среди авторов криминальной драмы о четырех подростках-индейцах, мечтающих перебраться из сельской местности в Калифорнию, значится оскароносный режиссер Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо»). «Псы резервации» — это первый в истории сериал, полностью созданный национальными меньшинствами: речь идет об актерах, режиссерах и сценаристах. Сам Вайтити родом из Новой Зеландии, а его предки со стороны отца были представителями коренного народа маори.

Американец китайского происхождения

Год: 2023

Страна: США

В главных ролях: Бен Ван, Ео Яннянн, Чинь Хань, Джими Лю и другие

Рейтинг Кинопоиска: 6.3

Рейтинг IMDb: 7.1

Фото Кадр из сериала «Американец китайского происхождения»

Съемки комедийного фэнтези о войне китайских богов, в центре которой оказались самые обычные школьники, проходили задолго до триумфа ленты «Все везде и сразу» на «Оскаре», однако так совпало, что здесь засветились почти все звезды фильма: Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и Джеймс Хун. Экранизация одноименного комикса Джин Луэнь Яна знакомит зрителей с такими героями китайской мифологии, как Царь Обезьян и богиня Гуаньинь.

Этим летом я стала красивой

Год: 2022 — ...

Страна: США

В главных ролях: Лола Тун, Кристофер Брини, Гэвин Касаленьо, Шон Кауфман и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.4

Фото Кадр из сериала «Этим летом я стала красивой»

Мелодрамы по роману Дженни Хан повествует о любовном треугольнике, главной участницей которого становится 16-летняя Белли. Девушке предстоит сделать выбор между двумя братьями, Конрадом и Джеремайей. Тем временем у второстепенных персонажей, среди которых старший брат Белли и родители подростков — свои проблемы и переживания.

Девчонки из Дерри

Год: 2018 — 2022

Страна: Великобритания

В главных ролях: Сирша-Моника Джексон, Луиза Харланд, Тара Линн О'Нил, Кэти Кира Кларк и другие

Рейтинг Кинопоиска: 7.7

Рейтинг IMDb: 8.5

Фото Кадр из сериала «Девчонки из Дерри»

И вновь возвращаемся в девяностые! Эрин живет в Северной Ирландии, за окном — так называемая Смута (этнополитический конфликт между британскими властями и местными националистами). Но девушка мало чем отличается от школьников из других стран: она проводит время с друзьями, влюбляется и открывает для себя новые музыкальные группы. История о взрослении на фоне гражданской войны не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей (их оценки на сайте Rotten Tomatoes составляют 99% и 94%).