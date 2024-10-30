10 мультфильмов Pixar, которые будут интересны взрослым и детям

Студия Pixar создала множество анимационных шедевров, покоривших зрителей всех возрастов. Эти мультфильмы не только впечатляют визуалом, но и поднимают важные темы, заставляя задуматься о семье, дружбе, мечтах и смелости быть собой. Собрали десять любимых многими проектов Pixar, каждый из которых стал не просто развлечением, но и историей с глубоким смыслом.

История игрушек

Год: 1995.

Страна: США.

Режиссеры: Джон Лассетер.

В главных ролях (озвучка): Том Хэнкс, Тим Аллен, Дон Риклз, Уоллес Шоун.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из мультфильма «История игрушек», реж. Джон Лассетер/ Buena Vista Pictures Distribution

Жизнь игрушечного ковбоя Вуди меняется, когда в доме его владельца появляется новый любимчик, космический герой Базз Лайтер. Герои учатся дружить и преодолевать разногласия. Также они сталкиваются с переменами, которые неизбежны в жизни игрушек, ведь дети взрослеют и забывают их. Классический мультфильм о дружбе, верности и взрослении, наполненный теплом и юмором.

Вверх

Год: 2009.

Страна: США.

Режиссеры: Пит Доктер.

В главных ролях (озвучка): Эдвард Эснер, Кристофер Пламмер, Джордан Нагай.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из мультфильма «Вверх», реж. Пит Доктер /Walt Disney Studios Motion Pictures

Вдовец Карл осуществляет мечту жены, отправившись в путешествие на доме, привязанном к воздушным шарам. В пути он знакомится с молодым и настойчивым скаутом Расселом. Главный герой открывает для себя, что настоящие приключения начинаются в любом возрасте. Удивительная история о любви, потере и новой дружбе.

ВАЛЛ-И

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Стэнтон.

В главных ролях (озвучка): Бен Бертт, Элисса Найт, Джефф Гарлин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «ВАЛЛ-И», реж. Эндрю Стэнтон/ Walt Disney Studios Motion Pictures

В будущем, когда Земля превратилась в свалку, робот ВАЛЛ-И продолжает поддерживать порядок. Однажды герой встречает другой механизм — Еву. Их уникальная связь напоминает о ценности заботы о планете. Это трогательная история о любви и ответственности, побуждающая юных зрителей к размышлениям о нашем будущем.

В поисках Немо

Год: 2003.

Страна: США, Япония.

Режиссеры: Эндрю Стэнтон.

В главных ролях (озвучка): Альберт Брукс, Эллен Дедженерес, Александр Гоулд, Уиллем Дефо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из мультфильма «В поисках Немо», реж. Эндрю Стэнтон/ Buena Vista Pictures Distribution

Путешествие рыбы-клоуна Марлина по океану в поисках его сына Немо, которого забрали люди. На пути главный герой встречает преданных друзей и учится отпускать страхи ради ребенка. «В поисках Немо» — увлекательное приключение с глубоким посылом о родительской любви и свободе.

Душа

Год: 2020.

Страна: США.

Режиссеры: Пит Доктер.

В главных ролях (озвучка): Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Анджела Бассет.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Душа», реж. Пит Доктер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Учитель музыки Джо Гарднер должен вот-вот исполнить мечту всей жизни. Но случайно герой оказывается на пороге смерти и попадает в мир, где души открывают свои истинные стремления и таланты. Там Джо осознает, что счастье кроется не в успехе, а в моментах, которые делают жизнь ценной.

Головоломка

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссеры: Пит Доктер.

В главных ролях (озвучка): Эми Полер, Филлис Смит, Билл Хейдер, Кейтлин Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Головоломка», реж. Пит Доктер/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Юная Райли переезжает в новый город. Эмоции — Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость — помогают девочке справиться с переменами. Этот трогательный и яркий мультфильм знакомит с внутренним миром человека. Проект объясняет, как эмоции формируют личность и помогают ей развиваться.

Рататуй

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Берд.

В главных ролях (озвучка): Пэттон Освальт, Иэн Холм, Лу Романо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Рататуй», реж. Брэд Берд/ Buena Vista Pictures Distribution

Реми, крыса с невероятным чутьем к высокой кухне, мечтает стать шеф-поваром. Талант приводит его в ресторан Парижа. Там через помощника Лингвини Реми раскрывает свои кулинарные способности, прячась у человека под шапкой и управляя его движениями. Захватывающий мультфильм о том, что мечты могут стать реальностью, если не бояться следовать своему пути.

Тачки

Год: 2006

Страна: США

Режиссеры: Джон Лассетер.

В главных ролях (озвучка): Оуэн Уилсон, Пол Ньюман, Бонни Хант.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Тачки», реж. Джон Лассетер/ Buena Vista Pictures Distribution

Молния Маккуин — звезда гонок. Неожиданно герой попадает в сонный городок Радиатор-Спрингс, где жизнь течет медленно. Здесь он знакомится с другими машинами, которые учат его настоящей дружбе и ценности простых радостей жизни. Эта история о том, что иногда важно притормозить, чтобы увидеть, что действительно имеет значение.

Тайна Коко

Год: 2017.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Ли Анкрич.

В главных ролях (озвучка): Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсия Берналь, Бенджамин Брэтт, Аланна Юбак.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Юный Мигель случайно отправляется в красочный загробный мир. Путешествуя через мир духов, он раскрывает семейные тайны и учится ценить своих предков. Волшебный мультфильм с мексиканским колоритом раскрывает глубокие темы любви, памяти и музыки, которая объединяет поколения.



Храбрая сердцем

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Бренда Чапман, Марк Эндрюс.

В главных ролях (озвучка): Келли Макдоналд, Билли Коннолли, Эмма Томпсон, Робби Колтрейн, Джули Уолтерс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из мультфильма «Храбрая сердцем», реж. Бренда Чапман, Марк Эндрю/ Walt Disney Studios Motion Pictures

Это история о молодой шотландской принцессе Мериде с огненной шевелюрой и сильным характером. Стремясь обрести независимость и идти своим путем, героиня бросает вызов вековым традициям и случайно накликает беду на свое королевство.

Пытаясь исправить ошибки и снять древнее заклятие, она проходит путь самопознания и учится ответственности.