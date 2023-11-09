Авторские вестерны от известных режиссеров: их стоит посмотреть

В октябре 2023 года в мировой прокат вышла новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» — одна из самых ярких и важных работ режиссера за последние годы и по совместительству мультижанровый фильм с элементами вестерна.

Но не только Скорсезе проводит эксперименты в этом жанре: мы собрали подборку из пяти авторских вестернов и попробуем проследить, как авторы работают с формой и каноном жанра и способствуют его переосмыслению.

Мертвец

Год: 1995.

Страна: США, Германия, Япония.

Режиссер: Джим Джармуш.

В главных ролях: Джонни Депп, Гари Фармер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Мертвец»

Работа одного из самых ярких представителей американского независимого кино — Джима Джармуша. Фильм, повествующий о путешествии к Тихому океану счетовода Уильяма Блейка и его индейского проводника по имени Никто, стал одним из самых ярких представителей жанра «кислотного вестерна» — эти картины отличаются деконструированием образов и мифологических тропов, присущих каноническому кино о бравых ковбоях на Диком Западе.

«Мертвец» начинается как типичная история о Диком Западе, но по ходу повествования вступает в прямую конфронтацию с канонами вестернов. При этом сам Джармуш не раз заявлял, что не ставил изначальной цели деконструировать жанр и никогда в целом не был ценителем и знатоком вестерна. Собственно, режиссер даже не планировал придавать истории Уильяма Блейка черты классических фильмов о ковбоях, а сходства объясняются тягой Джармуша к жанру роуд-муви — «родственнику» вестерна.

Во время метафизического путешествия герои посетят город времен промышленной революции и проделают путь до похожего на некрополь поселения индейцев.

«Мертвец» — это фильм-притча и метафизическое роуд-муви, ставшее вершиной ревизионистского вестерна. По совместительству это один из самых ярких (иронично, что фильм снят в черно-белой палитре) фильмов Джима Джармуша.

Баллада Бастера Скраггса

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Джоэл Коэн, Итан Коэн.

В главных ролях: Тим Блейк Нельсон, Джеймс Франко, Гарри Меллинг, Лиам Нисон, Том Уэйтс, Зои Казан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Баллада Бастера Скраггса»

Пародийный альманах братьев Коэн о Диком Западе, изначально задумывавшийся как мини-сериал, состоит из шести не связанных друг с другом напрямую историй. Единственное, что объединяет части фильма, — антураж Дикого Запада, а вынесенный в название персонаж Бастер Скраггс появляется лишь в одной из новелл. В качестве перехода между частями авторы используют образ книги.

За время просмотра зритель познакомится с разными персонажами. Например, с веселым стрелком в белой одежде, который любил петь: именно он — тот самый Бастер из названия альманаха. Также — с ковбоем, который решил ограбить банк и попал в череду событий. Кстати, кадр из второй новеллы под названием «Под Алгодонесом» с Джеймсом Франко на эшафоте завирусился в интернете и стал мемом. В третьей части в центре внимания окажутся импресарио и артист-инвалид, а четвертая (снятая по рассказу Джека Лондона) расскажет о пожилом золотодобытчике, решившем попытать счастья в еще не освоенной долине. Пятая новелла, основанная на рассказе Стюарта Эдуарда Уайтса, повествует о неожиданной любви с финалом, достойным других работ братьев Коэн. Шестая, заключительная часть — философская притча о людях, путешествующих в одном дилижансе.

Братья Коэн уже работали в жанре вестерна (в 2010 году вышел их фильм «Железная хватка»), но в этот раз они создали картину, наполненную множеством клише и образов, типичных для вестерна, но не лишенную сюжетных парадоксов и фирменного стиля авторов.

Омерзительная восьмерка

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Квентин Тарантино.

В главных ролях: Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Дженнифер Джейсон Ли, Уолтон Гоггинс, Тим Рот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

Восьмой фильм легендарного режиссера, любимца критиков и зрителей Квентина Тарантино. В этой работе режиссер вернулся к истокам: замкнутым пространствам и разговорам, которые напоминают его дебютную картину «Бешеные псы».

Действие фильма разворачивается в горах штата Вайоминг спустя несколько лет после окончания гражданской войны в США. Из-за поднявшейся снежной бури герои, среди которых охотники за головами и бандиты, вынуждены пережидать непогоду на постоялом дворе. Нехитрая завязка превращается в руках Тарантино в почти три часа остроумного действия, которое рассказывает о темных уголках человеческой души.

Фильм, несмотря на внушительный хронометраж, увлекателен от начала до конца. Отдельно стоит выделить музыкальное сопровождение Эннио Морриконе: за него «Омерзительная восьмерка» справедливо получила премии «Оскар» и «Золотой глобус». Ну а знатоки творчества режиссера и просто внимательные зрители смогут развлечь себя поисками отсылок к другим фильмам Тарантино и не только. При участии в проекте Курта Рассела и Эннио Морриконе было бы дурным тоном не сделать оммаж в сторону другого фильма, в котором участвовали актер и композитор, — «Нечто» Джона Карпентера.

Выживший

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер, Форрест Гудлак.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из фильма «Выживший»

Остросюжетный вестерн от Алехандро Гонсалеса Иньярриту, частично основанный на биографии первопроходца Хью Гласса, получил двенадцать номинаций на премию «Оскар», в трех из которых успешно выиграл.

Во время похода по долине реки Миссури на одного из охотников по имени Хью Гласс (его играет Леонардо Ди Каприо) нападает медведица. Его товарищи решают оставить его, думая, что Гласс не выживет. Но герой Ди Каприо остается жив, преодолевает множество испытаний и сотни километров и хочет отомстить.

В год выхода к «Выжившему» было приковано внимание почти всех хоть немного интересующихся кино людей. Фильм Иньярриту (автора «Бердмена», ставшего одним из самых значимых фильмов 2014 года) обещал рассказать невероятную историю о силе человеческого духа. И фильм действительно получился: он наполнен множеством запоминающихся моментов и, самое важное, принес заветную золотую статуэтку Ди Каприо.

Убийцы цветочной луны

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс, Кара Джейд Майерс, Брендан Фрейзер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 8,2.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной Луны»

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе рассказывают историю цинизма и банальности зла. Фильм стал одним из самых ярких высказываний на тему геноцида коренного населения Америки за последнее время.

Балансируя на грани множества жанров, классик Голливуда рассказывает историю индейцев из племени осейдж, на территории резервации которых в конце XIX обнаружили нефть. Это позволило местному населению разбогатеть, но вместе с деньгами пришли и белые люди: хоть они не обладали богатством оседжей, они не считали индейцев ровней себе.

Скорсезе снял основанный на реальных событиях фильм о череде убийств, которая произошла на территории округа Осейдж — одной из ее причин стали доходы от нефти. И хоть «Убийцы цветочной луны» далеки от чистого вестерна, он удивительным образом становится одним из самых ревизионистских проектов жанра.