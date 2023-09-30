5 лучших ролей Джонни Деппа

В этом году на экраны вышел фильм-байопик «Жанна Дюбарри» и по совместительству первая крупная роль Джонни Деппа после скандального суда с его бывшей женой Эмбер Херд.

Но не будем касаться скандальных страниц жизни Джонни. Сегодня Депп интересует нас, как и директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо, только в качестве актера. Давайте сконцентрируемся на талантах Джона Кристофера Деппа II.

За почти сорок лет актерской карьеры Депп воплотил на экране множество образов. Но сегодня рассмотрим лишь несколько ролей: иногда ярких, иногда тихих, а иногда легендарных и наверняка немного надоевших даже самом актеру, что не отменяет их значимости.

Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)

Начнем с экранизации романа Хантера Томпсона за авторством режиссера Терри Гиллиама. Фильм повествует о путешествии журналиста Рауля Дюка и его адвоката доктора Гонзо в Лас-Вегас. Ввиду пагубных пристрастий главных героев, основанных на личности автора книги и его реального друга и адвоката Оскара Зета Акосты, поездка через Неваду на красной «Шевроле Импала» превращается в психоделический трип.

Несмотря на кассовый провал и спорный прием, со временем фильм приобрел статус культурного феномена и стал культовым.

Фото Кадр из фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

Джонни не был первым кандидатом на роль, да и сами съемки не раз переносились. Все настолько затянулось, что планировавшиеся на главные роли Марлон Брандо и Джек Николсон успели постареть и больше не вписывались в образы героев Дюка и Гонзо.

При подготовке к роли Депп несколько месяцев жил вместе с Хантером Томпсоном, следя за писателем и перенимая его привычки, ведь Рауль Дюк, которого играет Джонни, во многом основан на личности автора романа. Актер и писатель так сблизились, что после смерти Хантера Томпсона именно Депп исполнил последнюю волю литератора: устроил последнюю вечеринку и выстрелил из пушки прахом основателя гонзо-журналистики.

Мертвец (1995)

Еще один фильм, который был оценен лишь со временем. Лента от одного из самых видных представителей американского независимого кино Джима Джармуша повествует о странном путешествии бухгалтера Уильяма Блейка по Дикому Западу.

Метафизическая притча и «кислотный вестерн» одновременно, наполненный символизмом и философией, со временем стал самым обсуждаемым фильмом режиссера, хотя на Каннском фестивале, где была презентована лента, по окончании фильма в зале стояла гробовая тишина.

Фото Кадр из фильма «Мертвец»

Сам Джармуш крайне положительно отзывался о работе с Деппом, с которым до этого ни разу не встречался на съемочной площадке, что ненавязчиво говорит о том, что и в артхаусном кино Джонни с легкостью нашел бы себе место.

Эдвард Руки-ножницы (1990)

Вот мы и добрались до творческого тандема Депп — Бертон и по совместительству их первой совместной работы, принесшей Джонни номинацию на «Золотой глобус».

Историю о механическом человеке Бертон придумал еще в детстве. Сюжет этой меланхоличной притчи повествует о несовершенном механическом человеке, неудавшемся эксперименте ученого-изобретателя. Увы, создатель умер, не успев доделать руки для Эдварда, и тот навсегда остался с ножницами вместо кистей. Он пытается влиться в общество и влюбляется в дочку приютивших его людей. В ходе повествования отношение горожан к Эдварду меняется от восхищения до ненависти, из-за которой он становится жертвой самосуда.

Фото Кадр из фильма «Эдвард Руки-ножницы»

До сотрудничества с Бертоном в фильмографии Деппа не было эксцентричных ролей, а участие в проекте экстравагантного режиссера позволило ему избавиться от образа смазливого красавчика, закрепившегося за ним до этого фильма. Кто же знал, что со временем именно образы ярких фриков станут визитной карточкой актера.

Волшебная страна (2004)

От эксцентричных чудаков перейдем к более сдержанным ролям Деппа. В «Волшебной стране» актер примерил на себя образ шотландского драматурга и автора произведений о Питере Пене — Джеймса Барри.

Лента режиссера Марка Форстера рассказывает о знакомстве писателя с семьей Ллуэллин Дэвис, дружба с которыми стала одним из главных источников вдохновения для создания того самого Питера Пена.

Фото Кадр из фильма «Волшебная страна»

За эту роль Джонни Депп удостоился номинации на премию «Оскар», а многие из рецензентов выделяли актерскую работу Деппа, тонкую и чувственную. Интересно, что для воплощения на экране Джеймса Барри актер специально изучал шотландский акцент.

Пираты Карибского моря (2003)

Невозможно обойти стороной, пожалуй, главную роль в карьере Джонни 2000-х годов — Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья.

Персонаж, который изначально задумывался авторами как второстепенный, украл умы и сердца зрителей — и главная заслуга в этом принадлежит именно Деппу. При первой читке сценария Джонни удивил всех своей эксцентричной подачей в образе персонажа: он осознанно наделил его чертами рок-звезды и, в частности, Кита Ричардса из The Rolling Stones, который в третьем фильме франшизы «Пираты Карибского моря» примерил на себя образ отца Джека Воробья.

Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

На самом деле именно Деппу стоит сказать спасибо за то, каким получился легендарный пират, ведь до начала работы актера над персонажем нас ждал гораздо более скучный образ.

Несмотря на опасения продюсеров и менеджеров Disney, все получилось, и капитан Джек Воробей принес Джонни не только номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», но и всенародную любовь зрителей и критиков. Он безусловно стал одним из факторов популярности «Пиратов Карибского моря».

Сложно охватить все достойные роли такого плодовитого и яркого актера, как Джонни Депп. И несмотря на скандалы, похоже, нас может ждать возвращение многолетнего любимца публики. Но даже если голливудского камбэка не случится, вполне возможно, что у Деппа есть будущее в менее масштабных авторских картинах.

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