Невероятный Джокер и еще 4 лучшие роли Хоакина Феникса

Сегодня, 20:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
28 октября день рождения у одного из самых талантливых актеров современности — Хоакина Феникса. Совсем скоро он предстанет в образе Наполеона в фильме Ридли Скотта, а пока вспоминаем пять других ярких ролей Феникса.
Год: 2012
Страна: США
Режиссер: Пол Томас Андерсон
В главных ролях: Хоакин Феникс, Филип Сеймур Хоффман, Эми Адамс, Лора Дерн, Джесси Племонс и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8
Рейтинг IMDb: 7.1
Драма Пола Томаса Андерсона о неприкаянном алкоголике, попадающем в религиозную секту. Картина стала коммерческим провалом, но благодаря роли Фредди Куэлла Хоакин Феникс получил третью номинацию на «Оскар». Предыдущие были за фильмы «Переступить черту» и «Гладиатор» (поклонники актера даже смонтировали видео с фрагментами церемоний, где Феникс уступает победу). До триумфального «Джокера» ему остается еще несколько лет.
Год: 2010
Страна: США
Режиссер: Кейси Аффлек
В главных ролях: Хоакин Феникс, Энтони Лэнгдон, Кэри Перлофф, Ларри Макхэйл и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7
Рейтинг IMDb: 6.2
В фильмографии Хоакина Феникса немало мрачных ролей, а мокументальный (псевдодокументальный) фильм «Я все еще здесь» — редкое исключение. В нем герой Феникса бросает Голливуд, оставляя актерскую карьеру, чтобы стать рэпером.
Год: 2019
Страна: США, Канада
Режиссер: Тодд Филлипс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Бретт Каллени и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0
Рейтинг IMDb: 8.4
«У вас бывают негативные мысли?» — спрашивает у Артура психотерапевт. «Все мои мысли негативные», — отвечает он. Можно написать диссертацию о том, почему и насколько это блестящая работа. Хоакин Феникс сыграл Артура Флека, которому еще только предстоит стать Джокером. За роль, в которой отражена трансформация сломленного человека в принца-клоуна преступного мира Готэма, Феникс получил «Оскар». В октябре 2024 года выйдет сиквел, который получил название «Джокер: Безумие на двоих». Роль Харли Квинн в нем исполнила Леди Гага.
Она
Год: 2013
Страна: США
Режиссер: Спайк Джонс
В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара, Крис Пратт, Оливия Уайлд и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6
Рейтинг IMDb: 8.0
Одинокий писатель Теодор (Хоакин Феникс) влюбляется в операционную систему Саманту (ее озвучила Скарлетт Йоханссон). Между ними завязываются отношения, но со временем ИИ выходит на новый уровень способностей: теперь Саманта должна уйти в другое измерение за пределами физического мира. За сценарий картины «Она» Спайк Джонс получил «Оскар».
Год: 2017
Страна: Великобритания, Франция, США
Режиссер: Линн Рэмси
В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова, Алекс Манетт, Джон Доумен, Джудит Анна Робертс, Алессандро Нивола и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6
Рейтинг IMDb: 6.7
В фильме «Тебя никогда здесь не было» Хоакин Феникс сыграл Джо, бывшего агента ФБР, спасающего несовершеннолетнюю дочку политика из сексуального рабства. Главный герой замкнут, страдает от посттравматического синдрома и галлюцинаций, но старается быть лучшим в своем деле и заботиться о пожилой матери.
Это одна из самых немногословных ролей Феникса, что, впрочем, не мешает актеру передавать состояние своего героя максимально точно. За эту картину Хоакин Феникс получил награду Каннского кинофестиваля.