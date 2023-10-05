10 лучших ролей Кейт Уинслет, кроме легендарного «Титаника»

Английская актриса прославилась благодаря мелодраме Джеймса Кэмерона о крушении легендарного лайнера «Титаник». Однако в фильмографии Кейт Уинслет есть немало других достойных работ, заслуживающих внимания.

Уинслет дебютировала на телеэкранах в начале девяностых, а ее первой полнометражной лентой стала драма Питера Джексона «Небесные создания». Сейчас в портфолио звезды насчитывается более 70 фильмов и сериалов, которые принесли ей «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA и еще целый ряд престижных наград.

Фото Кадр из фильма «Дивергент»

Актриса, которая 5 октября отметит свое 48-летие, успела поработать с Дэнни Бойлом, Джейн Кэмпион, Стивеном Содербергом, Вуди Алленом, Романом Полански и другими известными режиссерами. Правда, о сотрудничестве с последними она впоследствии пожалела.

Рассказываем, на какие проекты Кейт Уинслет стоит обратить внимание.

Мейр из Исттауна

Год: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Крэйг Зобел.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Эван Питерс, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Гай Пирс и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,4.

Фото Кадр из фильма «Мейр из Исттауна»

Главным проектом Уинслет последних лет можно с уверенностью назвать мини-сериал «Мейр из Исттауна». Ее работа в мрачном детективе была отмечена «Золотым глобусом», «Эмми» и премией Гильдии актеров. Актрисе досталась роль сотрудницы полиции, которая расследует убийство девушки в пригороде Филадельфии. Однако нераскрытое дело о пропаже другой девушки заставляет местных жителей сомневаться в ее способностях. К тому же проблемы в личной жизни тоже не дают сосредоточиться на работе: женщина прошла через развод и самоубийство сына.

Жизнь Дэвида Гейла

Год: 2002.

Страна: Великобритания, Германия, Испания, США.

Режиссер: Алан Паркер.

В главных ролях: Кевин Спейси, Кейт Уинслет, Лора Линни, Гэбриел Манн и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Жизнь Дэвида Гейла»

В 2003 году драма о несовершенстве судебной системы претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, но в итоге критики не оценили картину. Зато ее зрительский рейтинг доказывает, что история все-таки заслуживает внимания. Уинслет досталась роль журналистки Битси Блум (первоначальной кандидатурой была Николь Кидман), которой предстоит взять интервью у приговоренного к смертной казни профессора всего за несколько дней до исполнения приговора. Разумеется, девушка не сможет остаться в стороне и примется за собственное расследование.

Вечное сияние чистого разума

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Мишель Гондри.

В главных ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст, Марк Руффало, Элайджа Вуд и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,3.

Фото Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Свою самую яркую (в буквальном смысле) роль британская актриса исполнила в фантастической мелодраме французского режиссера Мишеля Гондри: у ее Клементины — ярко-синие волосы, да и характер весьма веселый и жизнерадостный. Знакомство в поезде с меланхоличным Джоэлом запускает цепь невероятных событий. Лента «Вечное сияние чистого разума» получила «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», а сама Уинслет боролась за победу в актерской номинации, но уступила Хилари Суэнк («Малышка на миллион»).

Чтец

Год: 2008.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Стивен Долдри.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Рэйф Файнс, Давид Кросс, Бруно Ганц и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Чтец»

Заветную статуэтку Уинслет получила за роль в драме «Чтец» (актриса обошла Анжелину Джоли, Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй), снятой по одноименному роману немецкого писателя Бернхарда Шлинка. Сам автор настаивал на экранизации именно на английском языке, чтобы с историей о последствиях холокоста ознакомилось как можно больше зрителей. Фильм снят от лица успешного адвоката: он вспоминает, как в 15 познакомился с 36-летней Ханной Шмиц. Тайный роман прерывается внезапно, а спустя несколько лет он, будучи студентом юридического факультета, вновь встречает Ханну, которую теперь судят за работу в Освенциме.

Разум и чувства

Год: 1995.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Энг Ли.

В главных ролях: Эмма Томпсон, Кейт Уинслет, Алан Рикман, Хью Грант и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Разум и чувства»

Разумеется, в фильмографии английской актрисы не обошлось и без киноадаптации Джейн Остин. Фильм «Разум и чувства», снятый Энгом Ли («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Горбатая гора», «Жизнь Пи») по сценарию известной актрисы Эммы Томпсон («Реальная любовь», «Круэлла»), получил «Оскар», два «Золотых глобуса», три премии BAFTA (Уинслет была отмечена за лучшую женскую роль второго плана) и главный приз Берлинского кинофестиваля. Томпсон и Уинслет сыграли старших из трех сестер Дэшвуд — прагматичную Элинор и романтичную Марианну.

Волшебная страна

Год: 2004.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Марк Форстер.

В главных ролях: Джонни Депп, Кейт Уинслет, Фредди Хаймор, Дастин Хоффман и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Волшебная страна»

Еще одна костюмная драма с участием Кейт Уинслет повествует о создателе Питера Пэна — шотландце Джеймсе М. Барри. После провала очередной пьесы автор испытывает творческий кризис, но знакомство со вдовой Сильвией Ллуэлин Дэвис кардинально меняет его жизнь, ведь именно ее дети вдохновили писателя на историю о мальчике, который не хотел взрослеть. Картина получила «Оскар» за лучший саундтрек, а Депп и Уинслет собрали лишь несколько номинаций на различные премии. Также среди достижений «Волшебной страны» — особый приз Венецианского кинофестиваля Laterna Magica.

Отпуск по обмену

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Нэнси Майерс.

В главных ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Без Кейт Уинслет не обходится ни один рождественский сезон, ведь актриса снялась в суперхите «Отпуск по обмену». По сюжету англичанка Айрис (Уинслет) и американка Аманда (Кэмерон Диас) решают на праздники обменяться домами: Айрис отправляется в солнечную Калифорнию, где знакомится со сценаристом эпохи Золотого века Голливуда и влюбляется в успешного кинокомпозитора; тем временем Аманда в заснеженной английской провинции заводит роман с родным братом Айрис.

Милдред Пирс

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Тодд Хейнс.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Эван Рэйчел Вуд, Гай Пирс, Мелисса Лео и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Милдред Пирс»

Задолго до «Мейр из Исттауна» актриса успела засветиться в другом мини-сериале канала HBO. «Милдред Пирс», снятый Тоддом Хейнсом («Меня там нет», «Кэрол») по одноименному роману американского писателя Джеймса Кейна, повествует о домохозяйке средних лет, которая после того, как муж оставил ее с двумя детьми, вынуждена строить новую жизнь в эпоху Великой депрессии. Ведущая роль в проекте принесла Уинслет «Золотой глобус», «Эмми» и премию Гильдии актеров.

Дорога перемен

Год: 2008.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Сэм Мендес.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Кэти Бейтс, Майкл Шеннон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Дорога перемен»

Пронзительную драму «Дорога перемен» снял тогдашний муж Уинслет — оскароносный режиссер Сэм Мендес («Красота по-американски»). Британский кинематографист взял за основу дебютный роман американского писателя Ричарда Йейтса о супружеской паре, которая на первый взгляд кажется идеальной, но в реальности все оказывается не так радужно. Фрэнка и Эйприл сыграли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, а их близкую подругу — Кэти Бейтс. Напомним, что до этого все трое вместе засветились в культовом «Титанике». Также стоит отметить, что за эту роль Уинслет получила свой первый «Золотой глобус» в основной категории. В тот же вечер она получила еще одну награду за ленту «Чтец», но уже во второстепенной категории.

Месть от кутюр

Год: 2015.

Страна: Австралия.

Режиссер: Джослин Мурхаус.

В главных ролях: Кейт Уинслет, Джуди Дэвис, Лиам Хемсворт, Хьюго Уивинг и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Месть от кутюр»

Комедийная драма по одноименному произведению австралийки Розали Хэм переносит зрителей на родину писательницы, а ее действие разворачивается в 1950-х. Уинслет сыграла гламурную даму, которая возвращается домой спустя 25 лет: еще подростком она была вынуждена уехать из городка из-за обвинения в убийстве одноклассника. Героиня решает завоевать доверие местных жителей, в чем ей помогает умение создавать шикарные наряды. Российское название картины (оригинальное — The Dressmaker — можно перевести просто как «Портниха») все же намекает, что делает она это не просто так. Кстати, ради этой роли актриса действительно научилась шить.

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