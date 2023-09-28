«Палочки вверх»: лучшие роли, по которым мы будем помнить Майкла Гэмбона

Когда профессор Дамблдор погиб в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка», весь мир скорбел вместе с Хогвартсом. 28 сентября 2023 после приступа пневмонии скончался Майкл Гэмбон, который исполнял роль профессора на протяжении шести фильмов саги о мальчике, который выжил — и весь мир снова замирает в молчании. Его работа останется в наших сердцах и памяти навсегда, и мы будем помнить его лучшие роли, какими они были — великолепными, неповторимыми и вдохновляющими.

Об актере

Свою карьеру ирландский и британский акер Майкл Гэмбон начал на театральных подмостках. Он долгое время работал в театре и приобрел широкую известность благодаря выступлениям на сцене — в его послужном списке такие выдающиеся произведения, как «Гамлет», «Отелло», «Кориолан», «Макбет».

После успешных работ в театре Гэмбон также начал сниматься в кино и на телевидении. Он сыграл множество ролей в фильмах и сериалах прошлого века и начала двухтысячных. Параллельно с карьерой на экранах Майкл также продолжал активно работать в театре и был признан одним из великих актеров британской сцены. Переломным моментом в его карьере стало участие в франшизе о Гарри Поттере.

За свою работу в телевизионных проектах Майкл Гэмбон был награжден четырьмя премиями BAFTA за работы в сериалах «Поющий детектив» (1986), «Жены и дочери» (1999), «Долгота» (2000) и «Идеальные незнакомцы» (2001). Также он был номинирован на две премии «Эмми» за роли в фильмах «Тропой войны» (2002) и «Эмма» (2009). Среди других заметных проектов Майкла Гэмбона стоит отметить сериалы «Крэнфорд» (2007) и «Случайная вакансия» (2015). Последний снят по роману Джоан Роулинг, автора книг о Хогвартсе и волшебном мире. В 2017 году актеру была присуждена премия Ирландской академии кино и телевидения за достижения в жизни.

Майкл Гэмбон — выдающийся актер, чей талант и харизма оставили незабываемый след в истории кинематографа и театра. Собрали несколько его лучших ролей, которые мы будем помнить и ценить.

Гарри Поттер (2004-2011)

В шести фильмах о Гарри Поттере Гэмбон воплотил образ мудрого Альбуса Дамблдора, который был директором школы магии и волшебства Хогвартс, а также одним из самых могущественных и уважаемых волшебников в мире Гарри Поттера.

Фото Кадр из фильма о Гарри Поттере

Впервые он появился в третьей части франшизы, заменив Ричарда Харриса. Роль Альбуса Дамблдора требовала от Майкла Гэмбона демонстрации на экране мудрости, доброты и могущества, характерных для этого персонажа. Он прекрасно справился с этой задачей и стал незабываемым Дамблдором для поклонников фильмов и книг о Гарри Поттере. Чудаковатый, невероятно обаятельный, местами строгий и властный волшебник до конца жизни был защитником школы Хогвартс и его учеников. Актерская игра Майкла Гэмбона и его вклад в фильмы о Гарри Поттере сделали его одним из незаменимых членов актерского ансамбля и позволили передать всю глубину этого персонажа.

Король говорит (2010)

Фильм «Король говорит» рассказывает историю английского короля Георга VI (сыгранного Колином Фёртом) и его борьбы с заиканием. Конечно, роль отца главного героя, короля Георга V в фильме «Король говорит» также была одной из лучших ролей Майкла Гэмбона.

Фото Кадр из фильма «Король говорит»

Она — важная часть сюжета, так как изображает отношения в королевской семье и давление, с которым сталкивается Георг VI. Майкл Гэмбон сыграл эту роль с необходимым достоинством и авторитетом.

Тропой войны (2002)

В этом фильме Майкл Гэмбон сыграл Линдона Джонсона — 36-го президента Соединенных Штатов. Картина рассказывает о событиях, связанных с Вьетнамской войной, и о том, как Линдон Джонсон принимал ключевые решения во время этого конфликта.

Фото Кадр из фильма «Тропой войны»

Роль Джонсона стала одной из заметных и запоминающихся в актерской карьере Майкла Гэмбона, который великолепно передал сложность и внутренние конфликты этого исторического персонажа.

Секрет Черчилля (2016)

В этом фильме Майкл Гэмбон снова играет лидера страны. Фильм «Секрет Черчилля» основан на реальных событиях и рассказывает о здоровье Уинстона Черчилля в 1953 году, когда он был премьер-министром Великобритании.

Фото Кадр из фильма «Секрет Черчилля»

В это время он подвергся серьезной медицинской операции и боролся с инсультом, который был оставлен в тайне от общественности. Фильм фокусируется на внутренних конфликтах и политических маневрах, которые сопровождали заболевание и операцию легендарного лидера. Картина не получила значительных наград или номинаций, но была отмечена критиками за выдающуюся актерскую игру Майкла Гэмбона и за интересное историческое повествование.

Приключения Паддингтона (2014, 2017)

Майкл Гэмбон умел играть не только пожилых правителей — поэтому в списке вас встречает этот необычный подзаголовок. Медвежонок Паддингтон стал неотъемлемой частью британской культурной истории. Его облик, а также истории о его приключениях отражают британскую традицию и образ жизни, и даже сама Елизавета II снималась в роликах с медвежонком.

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

В киноадаптациях истории Паддингтона Майкл Гэмбон озвучил дядюшку Пастуцо. Дядя Пастуцо — это персонаж, который играет важную роль в жизни Паддингтона и выступает добрым наставником для медвежонка. Майкл Гэмбон придал Пастуцо непередаваемый характер и узнаваемый голос, что помогло создать забавного и любимого зрителями персонажа.

Майкл Гэмбон был не только выдающимся актером, но и человеком, который вдохновил многих своим талантом и преданностью искусству. Среди его ролей можно найти королей, волшебников, лордов и мошенников, и многих других персонажей, каждый из которых был оживлен им с непревзойденным мастерством. Его работа в серии фильмов о Гарри Поттере, где он сыграл Альбуса Дамблдора, останется в истории как одно из наиболее важных и влиятельных достижений в мире кино. Закончим знаменитой цитатой Дамблдора в исполнении Майкла Гэмбона: «Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету».