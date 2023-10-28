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5 знаковых ролей Мэтта Смита. Доктор, принц Филипп и один из рода Таргариенов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»
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28 октября день рождения отмечает Мэтт Смит. Ему исполняется 41 год. Вспоминаем знаковые роли актера.

Доктор Кто

Год: 2005 — ...
Страна: Великобритания
Режиссер: Грэм Харпер, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон и другие
В главных ролях: Дэвид Теннант, Мэтт Смит, Питер Капальди, Кристофер Экклстон, Джоди Уиттакер и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6
Рейтинг IMDb: 8.6

Кадр из сериала «Доктор Кто»
Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

На момент начала съемок в «Докторе Кто» Мэтту Смиту было всего 27 лет, что сделало его самым молодым исполнителем этой роли. Принять решение стать частью одного из самых масштабных научно-фантастических сериалов было очень сложно еще и потому, что Мэтт Смит приходил на замену Дэвиду Теннанту — эталонному Доктору новой эры «Доктора Кто», которого, казалось бы, обожали все без исключения. Какой бы ни была Одиннадцатая версия Повелителя Времени, ее бы оценивали максимально критично. Позже Смит рассказывал, что после опыта «Доктора Кто», снимаясь в приквеле «Игры престолов», он уже не чувствует никакого давления.

Корона

Год: 2016 — ...
Страна: Великобритания
Режиссер: Бенджамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс и другие
В главных ролях: Клэр Фой, Оливия Колман, Имелда Стонтон, Мэтт Смит, Тобайас Мензис, Доминик Уэст и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3
Рейтинг IMDb: 8.6

Кадр из сериала «Корона»
Фото Кадр из сериала «Корона»

Когда у Мэтта Смита спросили, ТАРДИС или Букингемский дворец, актер, конечно, выбрал ТАРДИС. Космический корабль — отсылка к «Доктору Кто», а Букингемский дворец — к роли принца Филиппа в сериале Netflix «Корона». Один из самых масштабных проектов стриминга не остался незамеченным. В интервью утреннего шоу Today на телеканале NBC Смит вспоминал, что однажды во время игры в поло принц Гарри назвал его «дедушкой».

Дом Дракона

Год: 2022
Страна: США
Режиссер: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник и другие
В главных ролях: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссэн, Ив Бэст и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1
Рейтинг IMDb: 8.5

Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

В «Доме Дракона» актер играет принца Деймона из династии Таргариенов, младшего брата короля Визериса I и дядю королевы Рейниры. Приквел «Игры престолов» продолжает историю жестокой войны за Железный трон. Персонаж Смита быстро обрел популярность.

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Продюсер сериала Capa Xecc рассказывала, что не понимает фанатской любви к Деймону: почему не самый положительный герой стал «интернет-любимчиком», а поклонники проекта нaзывaют eгo пaпoчкoй (в момент выхода первого сезона в Сeти нaбpaл пoпyляpнocть тeг #DaddyDaemon).

Чрево

Год: 2010
Страна: Германия, Венгрия, Франция
Режиссер: Бенедек Флигауф
В главных ролях: Ева Грин, Мэтт Смит, Лесли Мэнвилл, Питер Уайт и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7
Рейтинг IMDb: 6.3

Кадр из фильма «Чрево»
Фото Кадр из фильма «Чрево»

Немного отойдем от крупных проектов. В 2010 году вместе с Евой Грин Мэтт Смит сыграл в артхаусной картине «Чрево». По сюжету главная героиня клонирует своего умершего возлюбленного, и по мере взросления ребенка пытается справиться со сложными чувствами, которые к нему испытывает. Кроме того, «Чрево» поднимает тему дискриминации: в фильме клонированных детей боятся, а их родителей избегают.

Морбиус

Год: 2022
Страна: США
Режиссер: Даниэль Эспиноса
В главных ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Тайриз Гибсони и другие
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.6
Рейтинг IMDb: 5.2

Кадр из фильма «Морбиус»
Фото Кадр из фильма «Морбиус»

Знаковым, пожалуй, здесь можно назвать только танец персонажа Мэтта Смита, ведь сам фильм достаточно скромно проявил себя в прокате. И тем не менее с ролью Люсиана актер ворвался на территорию кинокомиксов.

Намеренно или нет, но в этом проекте есть отсылка к «Доктору Кто». Когда Люсиану задают вопрос, насколько ему больно по десятибалльной шкале, персонаж отвечает: «Одиннадцать» — Мэтт Смит сыграл Одиннадцатую версию Повелителя Времени.

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