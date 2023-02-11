6 российских сериалов прошлого года, которые почти не уступают зарубежным вариантам

У нас тоже есть что посмотреть.

В последние годы отечественная индустрия сериалов развивается с космической скоростью. Их производится такое количество, что за всеми новинками не уследить. Рассказываем о сериальных премьерах прошлого года, которые точно нельзя пропустить.

«Аврора»

Здесь есть и мрачная атмосфера, вдохновленная фильмами Тарантино и фон Триера, и цепляющий сюжет (за него отвечают Роман Волобуев и Елена Смолина). В девять лет Саша Зорина прославилась ролью в культовом отечественном криминальном фильме «Аврора». Но вот дальнейшая карьера девочки не задалась. Сегодня Саше (Лена Тронина) двадцать пять. Актриса-неудачница работает в кол-центре психологической помощи и перебивается ролями в массовке. С молодым человеком бывшая звезда только что рассталась, денег на аренду квартиры за прошедший месяц нет, но это еще не все проблемы Зориной. Саша узнает о неожиданной беременности, а кроме того, ее начинает преследовать таинственный незнакомец, который слишком многое о ней знает.

«Нулевой пациент»

«ЮЗЗЗ»

Бойцовский клуб по-ростовски. Молодой и амбициозный Равиль (Кузьма Котрелев) выучился на программиста, а еще здорово играет в баскетбол. Он мечтает получить грант от одного из американских университетов и переехать, а пока живет с мамой в бедном ростовском районе Юго-Запад и пытается расплатиться с накопившимися долгами. Равиль работает курьером, но находится в поиске более прибыльных вариантов. И такой ему подворачивается. На рабочем «каблуке» он перевозит наркотики бандита по кличке Дым (Антон Кузнецов). Ростов поделен между Дымом и Кокой (Гела Месхи), другим криминальным авторитетом. Разумеется, не обошлось и без любовной линии: Равиль пытается добиться расположения племянницы Коки.

«Алиса не может ждать»

«Почка»

Жизнь служащей пожарной инспекции Натальи Кустовой (Любовь Аксенова) окружена роскошью — дорогая машина, шикарная квартира, брендовая одежда, — и все благодаря взяткам. Из-за своего расчетливого образа жизни девушка потеряла всяческую связь с родными, а ее нынешний бойфренд жалуется на отсутствие нежных чувств. Во время планового медосмотра Наталья узнает, что у нее отказали почки и она в срочном порядке нуждается в операции по пересадке органа. Есть всего три месяца, чтобы отыскать донора, которым может быть лишь кровный родственник. Но можно ли наладить отношения с семьей? Бенефис Любови Аксеновой, которой очень идут роли стерв, и Авдотьи Смирновой, выступившей шоураннером сериала.