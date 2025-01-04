8 лучших российских сериалов 2024 года

В наступившем 2025 году, без сомнения, выйдет немало ярких российских многосерийных проектов, среди которых — третий сезон «Метода», продолжение «Монастыря», «Лихих» и четвертый сезон «Триггера». А пока они ждут своего часа, вспоминаем лучшие российские сериалы 2024-го.

Комбинация (мини-сериал)

Дата выхода: 6 сентября.

Жанр: музыка, биография, драма, комедия.

Режиссер: Никита Власов.

В главных ролях: Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Где смотреть: Wink.

Фото Кадр из сериала «Комбинация», реж. Никита Власов / Wink

Многосерийный музыкальный байопик Никиты Власова рассказывает о создании первой женской группы в СССР, однако повествование в нем ведется от лица мужчины. Проект выстроен вокруг продюсера Александра Шишинина, который решил в очередной раз попытать удачу в шоу-бизнесе.

Конечно, цели и стремления Александра на словах благородны: он хочет дать лучшую жизнь своей любимой дочери Виктории и жене Наталье (к слову, ее сыграла Ульяна Кравец — дочь Натальи Шишининой), но на деле продюсер следует за своими амбициями, используя всевозможные средства для достижения цели.

«Комбинация» — идеальная адаптация истории музыкальной группы, которая легко может посоревноваться с сериалом «Король и Шут» 2023 года, даже в чем-то его превзойдя.

К слову, в день премьеры финального восьмого эпизода сериала «Комбинация» Wink опубликовал кавер-версию одного из главных хитов группы Russian Girls в исполнении Наталии Орейро. Создавать зажигательную атмосферу певице помогал актер Владимир Канухин, сыгравший в сериале композитора Виталия Окорокова.

Молодежка. Новая смена (1 сезон)

Дата выхода: 5 ноября.

Жанр: драма, комедия, спорт.

Режиссер: Андрей Головков, Андрей Силкин.

В главных ролях: Влад Канопка, Владимир Зайцев, Иван Жвакин, Иван Мулин, Игорь Огурцов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.9.

Рейтинг IMDb: 6.2.

Где смотреть: СТС.

Фото Кадр со съемок сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС

Сюжет продолжения легендарной «Молодежки» строится вокруг хоккейной команды «Акулы Политеха», которая переживает серию спортивных неудач и находится на грани расформирования.

Не теряя веру в то, что «Акулы» еще проявят себя во всей красе, Вадим Юрьевич Казанцев приглашает бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка тренировать команду. С ним у «Акул Политеха» появляется возможность выйти в плей-офф, а сам Кисляк цепляется за внезапно замаячившую на горизонте надежду изменить свою жизнь.

Трасса (1 сезон)

Дата выхода: 5 сентября.

Жанр: детектив, драма, триллер.

Режиссер: Душан Глигоров.

В главных ролях: Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Где смотреть: Okko.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Психологический триллер Душана Глигорова рассказывает о маленькой девочке, которая ранним утром убивает своих родителей из ружья. Следователи не могут разобраться в мотивах ребенка. Найти к ней подход и распутать дело пытается Эльвира Бараева, даже не подозревающая о том, чем ей придется пожертвовать ради истины.

Параллельно сюжет «Трассы» сосредоточен на жизни петербургской судьи Светланы Незнамовой и ее пропавшей дочери Киры. Незнамова прилагает все усилия, чтобы ее найти. Для этого героиня идет на многое, сталкиваясь с ужасами своего прошлого.

Последний богатырь. Наследие (мини-сериал)

Дата выхода: 27 сентября.

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Антон Маслов.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Арина Рожкова, Эвелина Мазурина, Елена Яковлева, Владислав Ветров.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Где смотреть: START.

Фото Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие», реж. Антон Маслов, START, Okko

События многосерийного фэнтези «Последний богатырь. Наследие» разворачиваются спустя 20 лет после финала трилогии. По сюжету проекта 50-летний Иван живет спокойной размеренной жизнью со своей семьей — женой Василисой и двумя дочерьми, «богатыркой» Марьей и начинающей колдуньей Софьей.

Но все меняется после внезапного визита колдуна Северина, который предупреждает персонажей о грядущих невзгодах.

Дочерям Ивана предстоит защитить от опасности обе реальности. Марья будет вынуждена бороться со злом в Белогорье, а Софья отправится в Москву наших дней, стремясь найти молодого Ивана и убедить его спасти волшебный город.

К слову, спин-оффом серии колоритных проектов стала недавно стартовавшая в прокате картина Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь».

Триггер (3 сезон)

Дата выхода: 19 сентября.

Жанр: драма.

Режиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов.

В главных ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Где смотреть: «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»

Сериал «Триггер» рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком, который разработал уникальный метод лечения пациентов. По мнению Стрелецкого, путь к исцелению глубоко травмированных людей лежит в том, чтобы окончательно выбить почву у них под ногами, выведя бедолаг из зоны комфорта. Разумеется, в сериале его методика работает безотказно. Пациенты как по волшебству излечиваются за один сеанс, а их многолетние деструктивные установки просто испаряются, ведь доводы главного героя были столь безупречны.

Тем не менее, главный плюс сериала не столько в его точном отражении реальности, сколько в целом обозначении проблемы в публичном поле и ее доступном донесении до массовой аудитории. О психотерапии, зачастую, отзываются недоверчиво, цинично или обесценивающе, а «Триггер» показывает, что порой она необходима для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Лихие (1 сезон)

Дата выхода: 24 октября.

Жанр: криминал, драма.

Режиссер: Юрий Быков.

В главных ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.6.

Где смотреть: Okko.

Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START

Сюжет многосерийной криминальной драмы Юрия Быкова сосредоточен на судьбе егеря и охотника на медведей Павле Лиховцеве, который, стремясь в корне изменить свою жизнь, стал частью криминального мира. Поначалу Лиховцев не чувствовал себя уверенно в новом деле, поэтому привлек своего ребенка для помощи, поддержки и передачи «наследия».

Параллельно «Лихие» показывают историю разрушенной семьи Лиховцева-младшего, который, следуя по пути своего отца, решил забрать сына у матери и толкнуть ребенка на преступный путь.

На автомате (мини-сериал)

Дата выхода: 5 июня.

Жанр: комедия, криминал.

Режиссер: Борис Акопов.

В главных ролях:

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.

Рейтинг IMDb: 6.1.

Где смотреть: Wink, «Кинопоиск».

Фото Кадр из сериала «На автомате», реж. Борис Акопов / Wink, «Кинопоиск»

В центре сюжета сериала Бориса Акопова «На автомате» — судьба братьев Ромы и Жени. На первый взгляд, они проживают одинаковые дни типичных подростков. Словно на автомате: подъем по будильнику, школа и полная дезориентация в перспективе. Рома и Женя еще точно не знают, чем заняться в жизни, но абсолютно уверены, что хотят сказочно разбогатеть как можно быстрее.

Для достижения своей цели в кратчайшие сроки братья приняли решение начать продавать автоматы в даркнете. Их план сработал, но позже в новоиспеченный «бизнес» Ромы и Жени оказались вовлечены как жители их городка, так и столичные бандиты.

Дети перемен (1 сезон)

Дата выхода: 21 ноября.

Жанр: драма, криминал.

Режиссер: Сергей Тарамаев, Любовь Львова.

В главных ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Где смотреть: Wink, START.

Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START

Действие сериала «Дети перемен» разворачивается в середине 90-х годов. Проект рассказывает историю троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры: старшего Петра, среднего Юры и младшего Руслана.

Если в начале сериала они выглядят крепкой семьей, стоящей друг за друга горой, то со временем у каждого из членов семьи Флоры появляются другие приоритеты. Петр становится правой рукой криминального авторитета Михалыча. Юра стремится избегать жестокой реальности в творчестве, а Руслан пытается приспособиться к новому времени, бросая учебу ради призрачной перспективы заработать.