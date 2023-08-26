10 лучших российских фильмов ужасов

Хорроры остаются одним из самых популярных жанров в мировом кинематографе. Отечественные режиссеры не отстают от трендов и стабильно выпускают по несколько разноплановых фильмов ужасов в год.

Собрали самые громкие новинки последних лет: от историй, основанных на фольклоре, до суперсовременных проектов, действие которых полностью разворачивается на экране компьютера.

Проводник

Год: 2018.

Режиссер: Илья Максимов.

В главных ролях: Александра Бортич, Евгений Цыганов, Александр Робак и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.2.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Фото Кадр из фильма «Проводник»

Главная героиня ленты обладает необычным даром: Катя видит призраков. Завязкой истории становится пропажа ее сестры. В полиции девушку не воспринимают всерьез и вообще настаивают, что сестра — это плод Катиного воображения, поэтому она самостоятельно начинает поиски, которые приводят ее к загадочному дому. Но что там скрывается: потусторонние силы или самый обычный маньяк?

Черная вода

Год: 2015.

Режиссер: Роман Каримов.

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.1.

Рейтинг IMDb: 4.7.

Фото Кадр из фильма «Черная вода»

Основная локация этого фильма — заброшенный корабль в небольшой деревушке. Его дурная слава не пугает трех молодых людей, которые решают остановиться на его борту. Однажды ночью пропадает Полина, а когда девушка так же неожиданно возвращается, то всем становится понятно, что это уже не она. Любопытно, что впоследствии режиссер «Черной воды» выразил сожаление о работе над проектом: Каримова не допустили до финального монтажа, а итоговая версия ему не понравилась.

Иччи

Год: 2020.

Режиссер: Костас Марсаан.

В главных ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.1.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Фото Кадр из фильма «Иччи»

Якутский фолк-хоррор повествует о двух братьях: нелюдимый Айсен живет с родителями в лесах, которые считаются проклятыми, а внезапно приехавший с женой и ребенком Тимир просит отца продать дом, чтобы расплатиться с долгами. Отношения между членами семьи накаляются, и очередной непростой разговор запускает цепочку пугающих событий.

Пиковая дама: Черный обряд

Год: 2015.

Режиссер: Святослав Подгаевский.

В главных ролях: Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.1.

Рейтинг IMDb: 5.3.

Фото Кадр из фильма «Пиковая дама: Черный обряд»

Безобидная детская страшилка о вызове Пиковой дамы оборачивается настоящим кошмаром для подростков, которые решают провести магический ритуал. Дама оказывается мстительным призраком и теперь жаждет заполучить души всех, кто ее потревожил.

В 2018 году на экраны вышел сиквел — «Пиковая дама: Зазеркалье»: новыми жертвами потусторонних сил становятся воспитанники интерната, расположенного в старинном особняке.

Яга. Кошмар темного леса

Год: 2020.

Режиссер: Святослав Подгаевский.

В главных ролях: Олег Чугунов, Глафира Голубева, Артем Жигулин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.4.

Рейтинг IMDb: 4.7.

Фото Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса»

В центре сюжета — молодая пара, у которой есть сын Егор и новорожденная дочь. Недавно появившаяся в доме няня пугает Егора, только вот взрослые ему не верят. Однажды мальчик обнаруживает, что няня и девочка исчезли, а родители даже не помнят, что у них был еще один ребенок. Теперь подросток должен сам найти сестру, но справится ли он в одиночку с древним славянским демоном?

Побочный эффект

Год: 2020.

Режиссер: Алексей Казаков.

В главных ролях: Александра Ревенко, Марина Васильева, Семен Серзин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.3.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Фото Кадр из фильма «Побочный эффект»

Чтобы спасти брак, главные герои обращаются к загадочному экстрасенсу с просьбой стереть память о пережитой трагедии. Женщина ставит необычное условие: паре придется месяц пожить у нее дома на время ее отъезда. Роскошная квартира в самом центре столицы с видом на Кремль? Ну как тут устоять! Разумеется, в итоге сделка окажется не такой простой, а под угрозой окажется уже не только брак, но и жизнь героев.

Рассвет

Год: 2019.

Режиссер: Павел Сидоров.

В главных ролях: Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 4.7.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Фото Кадр из фильма «Рассвет»

В основе этого хоррора — научное изучение сновидений. Главную героиню начинают мучить кошмары после гибели брата при странных обстоятельствах. В институте сомнологии женщине предлагают выход: совместно с другими пациентами погрузиться в осознанное сновидение. Однако вместо решения своих проблем персонажи просыпаются в совершенно другой реальности, и по сравнению с ней кошмары уже не кажутся такими пугающими.

Убрать из друзей

Год: 2015.

Режиссер: Леван Габриадзе.

В главных ролях: Шелли Хенниг, Моусес Сторм, Рене Олстэд и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.6.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Фото Кадр из фильма «Убрать из друзей»

Совместный проект России и США, режиссером которого выступил автор таких фильмов, как «Выкрутасы», «Елки 2» и «Елки 3», отличается от предыдущих ужастиков тем, что его действие происходит на экране компьютера. Когда к разговору друзей в Skype подключается неизвестный, молодые люди думают, что это глюк, но внезапно аноним начинает им писать.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!