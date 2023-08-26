Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

10 лучших российских фильмов ужасов

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр из фильма «Рассвет»
Фото Кадр из фильма «Рассвет»
Telegram Дзен

Хорроры остаются одним из самых популярных жанров в мировом кинематографе. Отечественные режиссеры не отстают от трендов и стабильно выпускают по несколько разноплановых фильмов ужасов в год.

Собрали самые громкие новинки последних лет: от историй, основанных на фольклоре, до суперсовременных проектов, действие которых полностью разворачивается на экране компьютера.

Проводник

Год: 2018.

Режиссер: Илья Максимов.

В главных ролях: Александра Бортич, Евгений Цыганов, Александр Робак и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.2.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Кадр из фильма «Проводник»
Фото Кадр из фильма «Проводник»

Главная героиня ленты обладает необычным даром: Катя видит призраков. Завязкой истории становится пропажа ее сестры. В полиции девушку не воспринимают всерьез и вообще настаивают, что сестра — это плод Катиного воображения, поэтому она самостоятельно начинает поиски, которые приводят ее к загадочному дому. Но что там скрывается: потусторонние силы или самый обычный маньяк?

Черная вода

Год: 2015.

Режиссер: Роман Каримов.

В главных ролях: Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.1.

Рейтинг IMDb: 4.7.

Кадр из фильма «Черная вода»
Фото Кадр из фильма «Черная вода»

Основная локация этого фильма — заброшенный корабль в небольшой деревушке. Его дурная слава не пугает трех молодых людей, которые решают остановиться на его борту. Однажды ночью пропадает Полина, а когда девушка так же неожиданно возвращается, то всем становится понятно, что это уже не она. Любопытно, что впоследствии режиссер «Черной воды» выразил сожаление о работе над проектом: Каримова не допустили до финального монтажа, а итоговая версия ему не понравилась.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Доктор Сон&raquo;. 4 оригинальных фильма ужасов, которые стоит посмотреть

Иччи

Год: 2020.

Режиссер: Костас Марсаан.

В главных ролях: Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.1.

Рейтинг IMDb: 5.8.

Кадр из фильма «Иччи»
Фото Кадр из фильма «Иччи»

Якутский фолк-хоррор повествует о двух братьях: нелюдимый Айсен живет с родителями в лесах, которые считаются проклятыми, а внезапно приехавший с женой и ребенком Тимир просит отца продать дом, чтобы расплатиться с долгами. Отношения между членами семьи накаляются, и очередной непростой разговор запускает цепочку пугающих событий.

Пиковая дама: Черный обряд

Год: 2015.

Режиссер: Святослав Подгаевский.

В главных ролях: Алина Бабак, Игорь Хрипунов, Владимир Селезнев и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.1.

Рейтинг IMDb: 5.3.

Кадр из фильма «Пиковая дама: Черный обряд»
Фото Кадр из фильма «Пиковая дама: Черный обряд»

Безобидная детская страшилка о вызове Пиковой дамы оборачивается настоящим кошмаром для подростков, которые решают провести магический ритуал. Дама оказывается мстительным призраком и теперь жаждет заполучить души всех, кто ее потревожил.

В 2018 году на экраны вышел сиквел — «Пиковая дама: Зазеркалье»: новыми жертвами потусторонних сил становятся воспитанники интерната, расположенного в старинном особняке.

Яга. Кошмар темного леса

Год: 2020.

Режиссер: Святослав Подгаевский.

В главных ролях: Олег Чугунов, Глафира Голубева, Артем Жигулин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.4.

Рейтинг IMDb: 4.7.

Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса»
Фото Кадр из фильма «Яга. Кошмар темного леса»

В центре сюжета — молодая пара, у которой есть сын Егор и новорожденная дочь. Недавно появившаяся в доме няня пугает Егора, только вот взрослые ему не верят. Однажды мальчик обнаруживает, что няня и девочка исчезли, а родители даже не помнят, что у них был еще один ребенок. Теперь подросток должен сам найти сестру, но справится ли он в одиночку с древним славянским демоном?

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Добро пожаловать в&nbsp;Зомбиленд&raquo;. 7 лучших фильмов про зомби: от культовых черно-белых до современных

Побочный эффект

Год: 2020.

Режиссер: Алексей Казаков.

В главных ролях: Александра Ревенко, Марина Васильева, Семен Серзин и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.3.

Рейтинг IMDb: 5.1.

Кадр из фильма «Побочный эффект»
Фото Кадр из фильма «Побочный эффект»

Чтобы спасти брак, главные герои обращаются к загадочному экстрасенсу с просьбой стереть память о пережитой трагедии. Женщина ставит необычное условие: паре придется месяц пожить у нее дома на время ее отъезда. Роскошная квартира в самом центре столицы с видом на Кремль? Ну как тут устоять! Разумеется, в итоге сделка окажется не такой простой, а под угрозой окажется уже не только брак, но и жизнь героев.

Рассвет

Год: 2019.

Режиссер: Павел Сидоров.

В главных ролях: Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 4.7.

Рейтинг IMDb: 4.5.

Кадр из фильма «Рассвет»
Фото Кадр из фильма «Рассвет»

В основе этого хоррора — научное изучение сновидений. Главную героиню начинают мучить кошмары после гибели брата при странных обстоятельствах. В институте сомнологии женщине предлагают выход: совместно с другими пациентами погрузиться в осознанное сновидение. Однако вместо решения своих проблем персонажи просыпаются в совершенно другой реальности, и по сравнению с ней кошмары уже не кажутся такими пугающими.

Фильмы про вампиров. Лучшие фильмы про вампиров: от ужасов до комедий

Убрать из друзей

Год: 2015.

Режиссер: Леван Габриадзе.

В главных ролях: Шелли Хенниг, Моусес Сторм, Рене Олстэд и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 5.6.

Рейтинг IMDb: 5.6.

Кадр из фильма «Убрать из друзей»
Фото Кадр из фильма «Убрать из друзей»

Совместный проект России и США, режиссером которого выступил автор таких фильмов, как «Выкрутасы», «Елки 2» и «Елки 3», отличается от предыдущих ужастиков тем, что его действие происходит на экране компьютера. Когда к разговору друзей в Skype подключается неизвестный, молодые люди думают, что это глюк, но внезапно аноним начинает им писать.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Фильмы
2
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышел сериал «Асока»: первые впечатления от нового проекта вселенной «Звездных войн»