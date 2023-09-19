12 лучших сериалов HBO

HBO Max заслужил репутацию поставщика престижного контента, и на его стриминговом сервисе есть как классические фавориты, вроде «Друзей», так и мастерские работы последнего десятилетия, удостоенные «Эмми», например, «Хранители», «Что знает Оливия?» или «Вице-президент».

Выбор сериалов от HBO обширен, и в этой статье мы собрали лучшие сериалы знаменитого стримингового сервиса. Ориентировались на «Эмми» — международную телевизионную награду и эквивалент «Оскара», которую присуждают лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.

Клан Сопрано

Год: 1999-2007.

Страна: США.

Жанр: драма, криминал.

Режиссер: Дэвид Чейз.

В главных ролях: Джеймс Гандолфини, Эди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Тони Сирико и другие.

Оценка IMDb: 9.2.

Оценка Кинопоиск: 8.8.

Сериал рассказывает о жизни Тони Сопрано, босса мафиозной семьи в Нью-Джерси. Он сталкивается с проблемами управления преступным бизнесом и семейными трудностями. В то же время герой начинает посещать психотерапевта, чтобы разобраться с личными конфликтами. Сериал исследует темы преступности, семьи, психологии и моральных дилемм.

Фото Кадр из сериала «Клан Сопрано»

Этот сериал считается одним из самых влиятельных и популярных в истории телевидения, признанным шедевром жанра. «Клан Сопрано» полюбили за выдающийся сценарий, глубоких персонажей и мастерскую актерскую игру.

Номинации на «Эмми»: лучший сериал драматической категории, актеры (включая Джеймса Гандольфини), сценарий и многие другие — всего 15.

Победы: «Сериал драматической категории», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий» в категории «Драматические сериалы».

Игра Престолов

Год: 2011-2019.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, драма.

Режиссер: разные режиссеры, включая Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайса.

В главных ролях: Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Лина Хеди, Питер Динклейдж, Николай Костер-Вальдау и другие.

Оценка IMDb: 9.2.

Оценка Кинопоиск: 9.0.

Сериал основан на фэнтези-саге Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» и рассказывает о борьбе разных фракций за власть в вымышленном фантастическом мире. Скандалы, политические интриги, битвы и магия переплетаются в этой эпической истории.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

«Игра Престолов» стала масштабнейшим фэнтази-проектом на телевидении, который заслужил любовь не только преданных фанатов жанра, но и широкой публики. Все благодаря захватывающему сюжету, сильному актерскому составу и визуальным эффектам, которым есть где разгуляться — вспомнить хотя бы драконов. Сериал задал планку такого рода проектам и стал, как бы читателям ни приелось это слово, культовым.

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актеры, визуальные эффекты, художественное оформление и другие — 160 категорий за все время.

Победы: сериал драматической категории и множество других категорий — всего 59.

Секс в большом городе

Год: 1998-2004.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: разные режиссеры, включая Дэвида Фрэнкела, Алана Тейлора и др.

В главных ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Синди Никсон и другие.

Оценка IMDb: 7.3.

Оценка Кинопоиск: 8.1.

Играет ли в вашей голове сейчас музыка из заставки? Легендарный сериал рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке: Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты. Они делятся своими радостями и трудностями в карьере, любви и дружбе, исследуя темы секса, отношений и моды в большом городе.

Фото Кадр из сериала «Секс в большом городе»

«Секс в большом городе» стал символом своей эпохи и говорил о темах, о которых многие женщины не могли говорить в то время. Соединяя юмор и драму, сериал подарил зрителям ярких персонажей и сюжеты, став взрывным явлением в мире телевидения. «Секс в большом городе» получил продолжение «И просто так», так что историю нью-йоркских модниц смотрят и новые поколения молодых женщин.

Номинации на «Эмми»: комедийный сериал, актрисы (включая Сару Джессику Паркер), сценарий и другие — всего 54.

Победы: комедийный сериал и другие — всего семь.

Большая маленькая ложь

Год: 2017-2019.

Страна: США.

Жанр: драма, детектив.

Режиссер: Жан-Марк Валле.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лаура Дерн, Зои Кравиц и другие.

Оценка IMDb: 8.5.

Оценка Кинопоиск: 8.1.

Сериал рассказывает о жизнях женщин в городе Монтерей, Калифорния, и их тайнах, которые постепенно раскрываются после инцидента на школьной вечеринке. Шоу затрагивает темы семейных отношений, дружбы и насилия в семье.

Фото Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

«Большая маленькая ложь» собрал замечательных актрис с потрясающей актерской игрой, причем женские персонажи в нем показаны действительно глубокими. А внимательно и аккуратно рассмотренные темы домашнего насилия и материнства делают сериал достойной драмой.

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актрисы (включая Николь Кидман и Риз Уизерспун), сценарий и другие.

Победы: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий драматической категории», «Лучшая режиссура» и другие.

Чернобыль

Год: 2019.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: драма, исторический.

Режиссер: Йохан Ренк.

В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие.

Оценка IMDb: 9.3.

Оценка Кинопоиск: 8.8.

Сериал «Чернобыль» рассказывает о событиях, произошедших в апреле 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, — катастрофе, которая оставила глубокий след в истории человечества. Сериал старается с научной точностью продемонстрировать причины и последствия аварии, уделяя немалое внимание героическим усилиям людей, которые ликвидировали последствия катастрофы.

Фото Кадр из сериала «Чернобыль»

«Чернобыль» поразил многих зрителей максимальной близостью к историческим событиям: он честно говорит о науке, власти и человеческой жертвенности, что делает его одним из лучших драматических сериалов.

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актеры, сценарий — всего шесть категорий.

Победы: «Лучший мини-сериал», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».

Эйфория

Год: 2019 — настоящее время.

Страна: США.

Жанр: драма.

Режиссер: Сэм Левинсон.

В главных ролях: Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Хантер Шафер и другие.

Оценка IMDb: 8.3.

Оценка Кинопоиск: 7.5.

«Эйфория» — сериал о жизни и проблемах молодежи в современном мире, который не стесняется тем запрещенных веществ, сексуальности, дружбы и идентичности. Главная героиня Ру борется с наркотической зависимостью и пытается найти себя в мире, полном запутанных человеческих отношений.

Фото Кадр из сериала «Эйфория»

«Эйфория» выделяется откровенностью и честностью в обработке сложных и актуальных для молодежи тем. Сериал показывает самые разные проблемы персонажей и множество реальных жизненных ситуаций, знакомых не только американским подросткам.

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актриса (Зендая), сценарий и другие — всего 21 номинация.

Победы: дважды взял награду за грим и другие технические победы, всего семь.

Настоящий детектив

Год: 2014 — настоящее время.

Страна: США.

Жанр: детектив, драма, криминал.

Режиссеры: Кэри Фукунага, Джастин Лин, Ник Пиццолатто и другие.

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Колин Фаррелл, Рейчел Макадамс, Тейлор Кицч, Махершала Али, Кармен Эджого, Стивен Дорфф и другие.

Оценка IMDb: 8.9.

Оценка Кинопоиск: 8.7.

«Настоящий детектив» — антология, каждый сезон которой представляет отдельную криминальную историю с новыми персонажами и загадками. Зрителя ждут сложные расследования и взаимодействия детективов в разных эпохах и местах. Телешоу славится своей необычной структурой с незабываемой атмосферой и звездным актерским составом.

Фото Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актеры, сценарий и другие — всего 12.

Победы: получил пять премий, в том числе за лучшую режиссуру.

Наследники

Год: 2018-2023.

Страна: США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссеры: Адам Маккей, Адам Аркин, Мигель Артета, Мэтт Шекман и другие.

В главных ролях: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Алан Рак и другие.

Оценка IMDb: 8.9.

Оценка Кинопоиск: 8.2.

«Наследники» — пятисезонная история семьи Рой, владеющей медиаимперией Waystar Royco. Сюжет сериала касается внутренней и внешней борьбы среди членов семьи за контроль над компанией, власть и наследство, а также рассказывает, как они влияют на семейные отношения.

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Сериал «Наследники» хвалят за отличный сценарий: зрителя держат в напряжении за счет непредсказуемости, интригующих персонажей и моральных дилемм.

Номинации на «Эмми»: сериал драматической категории, актеры, сценарий и другие — 27 номинаций только в 2023 году за последний сезон.

Победы: дважды взял приз за лучший сериал драматической категории в 2020-м и 2022-м, за лучший сценарий, лучшую вступительную музыку и множество других категорий.

Мир Дикого Запада

Год: 2016-2022.

Страна: США.

Жанр: драма, научная фантастика, вестерн.

Режиссер: Джонатан Нолан, Фред Тумас, Ричард Дж. Льюис и другие.

В главных ролях: Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон, Эд Харрис, Тэнди Ньютон и другие.

Оценка IMDb: 8.5.

Оценка Кинопоиск: 7.9.

«Мир Дикого Запада» — это атмосферный вестерн с элементами научной фантастики. Действие разворачивается в парке развлечений, где посетители могут пережить приключения в мире Дикого Запада, населенном андроидами.

Фото Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

В 2015 году «Мир Дикого Запада» привлекал оригинальной концепцией и глубокими философскими вопросами, которые он поднимает. Сериал играл с хронологией, давал подумать над загадками и захватывал сюжетными поворотами. Сейчас вопрос человечности андроидов уже не так впечатляет, но смотреть сериал все еще приятно благодаря качественной визуальной реализации и музыкальному сопровождению Рамина Джавади.

Номинации на «Эмми»: визуальные эффекты, художественное оформление и другие технические категории — за все годы более 50 номинаций.

Победы: несколько технических наград за визуальные эффекты, грим, музыку, прически и т. д.

Молодой папа

Год: 2020-2022.

Страна: Великобритания, Италия, США.

Жанр: драма, комедия.

Режиссер: Паоло Соррентино.

В главных ролях: Джуд Лоу, Дайан Китон, Хавьер Камара, Сильвия Орландо, Сесиль де Франс и другие.

Оценка IMDb: 8.3.

Оценка Кинопоиск: 8.2.

Сериал рассказывает о молодом папе Пие XIII, которым стал Ленни Белардо: несмотря на свой относительно юный возраст и недавнее избрание, он стремится внести революционные изменения в римско-католическую церковь. Его нестандартные методы, безупречный стиль и молодость вызывают недоумение среди церковной верхушки и провоцируют интриги в Ватикане. «Молодой папа» — это сериал с поразительным стилем и невероятно харизматичным Джудом Лоу в роли папы — настоящая находка для эстетов.

Фото Кадр из сериала «Молодой папа»

Номинации на «Эмми»: «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника-постановщика для ограниченного сериала или фильма».

Одни из нас

Год: 2023.

Страна: Канада, США.

Жанр: фантастика, драма, ужасы, боевик.

Режиссер: Нил Дракманн, Крэйг Мэйзин, Лиза Джонсон, Джереми Уэбб, Ясмила Жбанич, Питер Хор, Али Аббаси.

В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Анна Торв, Ламар Джонсон и другие.

Оценка IMDb: 8.8.

Оценка Кинопоиск: 8.0.

Экранизация одной из самых высокооцененных игр в истории. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире: грибковая инфекция поражает людей и превращает их в существ, подобных зомби. Главный герой Джоэл путешествует по Америке в компании юной Элли, которая является ключом к спасению мира от инфекции.

Фото Кадр из сериала «Одни из нас»

Сериал был высоко оценен зрителями за хорошую актерскую игру и ярких персонажей, взаимоотношения которых породили волну восторженных реакций в соцсетях. Фанаты компьютерной игры оценили адаптацию HBO за бережное отношение к первоисточнику, что и немудрено: соавтором сценария выступил сценарист самой игры.

Номинации на «Эмми»: «Лучший драматический сериал», «Лучший драматический актер», «Лучшая драматическая актриса», «Выдающийся дизайн продукта», «Выдающийся кастинг» и другие категории.

Победы: идет голосование (на момент публикации текста. — Прим. ред.).

Белый лотос

Год: 2021-2023.

Страна: США.

Жанр: Драма, детектив, комедия.

Режиссер: Майк Уайт.

В главных ролях: Муррай Бартлетт, Коннор Джессуп, Наташа Ротуэлл, Грейс Ван Паттен, Дженнифер Кулидж и другие.

Оценка IMDb: 7.9.

Оценка Кинопоиск: 7.5.

В первом сезоне сериал разворачивается в роскошном гавайском отеле «Белый лотос». В этом райском уголке сталкиваются разные жизни, культуры и судьбы гостей и персонала отеля. Каждый эпизод рассказывает отдельную историю, полную интриг и неожиданных поворотов, а в конце зрителю открывают, чей именно труп показали во флеш-форварде в самом начале.

Второй сезон использует тот же ход, только тел нам показывают несколько. Дальнейшее повествование, которое разворачивается на солнечном берегу Сицилии, на протяжении нескольких динамичных серий ведет к разгадке: кто же убийца и его жертвы.

Фото Кадр из сериала «Белый лотос»

«Белый лотос» занимает топовые места в зрительских рейтингах благодаря уникальному подходу к повествованию: он представляет собой мозаику из разных персонажей и их личных историй, которые мастерски переплетаются в одной локации и раскрывают разные аспекты человеческой природы.

Номинации на «Эмми» 2023 года: «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший режиссер драматического сериала» и «Лучший сценарист драматического сериала».

Победы 2022 года: «Лучший мини-сериал», «Лучший сценарий мини-сериала», «Лучший режиссер мини-сериала», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана».

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