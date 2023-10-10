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«Падение дома Ашеров» и еще 4 захватывающих сериала от Майка Флэнагана

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
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В этот четверг на Netflix состоится премьера мини-сериала «Падение дома Ашеров», в основу которого легли одноименный рассказ Эдгара Аллана По и другие произведения американского писателя. Среди его создателей значится Майк Флэнаган, который продолжает оттачивать свое мастерство в жанре ужасов. Он знаком зрителям по таким полнометражным хоррорам, как «Окулус», «Сомния» и «Тишина». Кроме того, Флэнаган успел экранизировать несколько романов Стивена Кинга («Игра Джералда», «Доктор Сон»).

Рассказываем, на какие многосерийные проекты кинематографиста стоит обратить внимание.

Падение дома Ашеров

Год: 2023.
В главных ролях: Карла Гуджино, Марк Хэмилл, Уилла Фицджералд, Кейт Сигел, Генри Томас, Рахул Коли, Т'Ниа Миллер, Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Брюс Гринвуд и другие.

«Падение дома Ашеров», премьера которого запланирована на 12 октября, уже называют одним из лучших проектов не только Майка Флэнагана, но и всего стримингового сервиса Netflix. Критики успели оценить сериал заранее, и на сегодняшний день его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 95%. Для сравнения: рейтинг «Призрака дома на холме» составляет 93%, «Призраков усадьбы Блай» — 88%, «Полуночной мессы» — 87%, а «Клуба полуночников» — 86%.

В качестве литературной основы был выбран не только рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров», но и другие произведения американского мастера детективов, ужасов и психологической прозы. Правда, действие перенесли в наши дни. Сюжет развернется вокруг династии Ашер, владеющей фармацевтической корпорацией. Появление загадочной женщины из прошлого приведет к тому, что наследники влиятельного семейства начинают умирать один за другим.

Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

По традиции Флэнаган собрал в кадре уже знакомых актеров (Карла Гуджино, Кейт Сигел, Рахул Коли и другие), а вот среди новичков его хоррор-вселенной значатся Брюс Гринвуд (речь идет именно о многосерийных проектах, потому что до этого Гринвуд снимался у Флэнагана в полнометражных экранизациях Стивена Кинга) и звезда саги «Звездные войны» Марк Хэмилл.

Напомним, что все восемь эпизодов «Падения дома Ашеров» выйдут на Netflix уже в этот четверг, 12 октября.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Падение дома Ашеров&raquo;. Вышел трейлер сериала «Падение дома Ашеров» от мастера ужасов Майка Флэнагана

Призрак дома на холме

Год: 2018 (1 сезон).
В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Кейт Сигел, Оливер Джексон-Коэн, Виктория Педретти и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,6.

Дебютным сериалом Флэнагана для платформы Netflix стала вольная адаптация романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме». По сюжету семейная пара — Хью и Оливия Крейн — перебираются в старинный особняк (они занимаются восстановлением и последующей перепродажей подобных зданий). Компанию им составляют пятеро детей: старший сын Стивен, средние дочери Ширли и Теодора, а также близнецы Люк и Нелл. Когда они начинают видеть призраков, взрослые отказываются в это верить, но вскоре и сами замечают, что с домом что-то не так.

Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

На экране параллельно развиваются две сюжетные линии: воспоминания о жизни в особняке в «девяностых» и воссоединение родственников в наши дни, причиной для которого стала внезапная смерть Нелл (девушку нашли в том самом особняке). Много лет назад Крейны смогли выбраться из зловещего дома, но монстры из прошлого вновь настигают их, и теперь семейству предстоит взглянуть в лицо своему главному страху.

Любопытно, что в образе каждого из пяти детей Флэнаган показал основные стадии горя. Стивен, ставший писателем и фактически нажившийся на трагедии собственной семьи, олицетворяет отрицание. Ширли, которая открыла похоронное бюро, — гнев. Тео, которая теперь работает с чужими травмами, будучи детским психологом, — торг. Пристрастившийся к наркотикам Люк — депрессию, а Нелл — принятие.

Призраки усадьбы Блай

Год: 2020.
В главных ролях: Виктория Педретти, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Амели Смит, Т'Ниа Миллер, Рахул Коли, Амелия Ив, Оливер Джексон-Коэн и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,3.
Рейтинг IMDb: 7,4.

На волне успеха «Призрака дома на холме» Флэнаган продолжил исследовать тему и в следующий раз обратился к уже неоднократно экранизированной повести Генри Джеймса «Поворот винта». Зловещий особняк в американской глубинке из предыдущего сериала сменила шикарная английская усадьба, куда в 1987 году прибывает главная героиня. Молодой учительнице Дэни Клейтон предстоит заботиться о двух сиротах — восьмилетней Флоре и десятилетнем Майлзе.

Кадр из сериала «Призраки усадьбы Блай»
Фото Кадр из сериала «Призраки усадьбы Блай»

Родители Флоры и Майлза погибли, а дядя, мало интересующийся судьбой детей, работает в Лондоне, но следит за тем, чтобы у них было все необходимое. В доме также обитают экономка Ханна, повар Оуэн и садовница Джейми. Тем временем судьба предыдущей няни окутана загадкой.

«Призраки усадьбы Блай» получились более размеренными и, пожалуй, не такими пугающими, как предыдущий сериал Флэнагана, однако критики вновь остались в восторге. Стоит отметить, что главную роль сыграла Виктория Педретти — Нелл Крейн из «Призрака дома на холме». В новый проект также перекочевали Карла Гуджино, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел и Генри Томас. По сути, это можно назвать фишкой режиссера: в следующих работах Флэнагана будет много знакомых лиц.

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Полуночная месса

Год: 2021.
В главных ролях: Зак Гилфорд, Хэмиш Линклейтер, Саманта Слойан, Кейт Сигел, Рахул Коли, Игби Ригни и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,7.

«Полуночная месса» стала первым оригинальным проектом Флэнагана для Netflix. В отличие от двух предыдущих сериалов за его основу не было взято какое-либо литературное произведение. Режиссер, воспитанный в католических традициях, но впоследствии ставший атеистом, вложил в эту историю собственный взгляд на религию.

На сей раз местом действия становится небольшой городок на изолированном от остального мира острове, а завязкой всех сверхъестественных событий — прибытие молодого харизматичного священника Пола Хилла. С этого момента местных жителей ждут невероятные чудеса и зловещие предзнаменования.

Кадр из сериала «Полуночная месса»
Фото Кадр из сериала «Полуночная месса»

Еще одним центральным персонажем выступает Райли Флинн: молодой человек приезжает на остров после нескольких лет в тюрьме, надеясь, что дома сможет вернуться к нормальной жизни. Именно его глазами зрители видят возрождение веры в городке.

Школьную любовь Райли сыграла Кейт Сигел, ранее засветившаяся в «Призраке дома на холме» и «Призраках усадьбы Блай». Кстати, в реальной жизни актриса является супругой Майка Флэнагана и появляется в большинстве его проектов как в главных, так и в эпизодических ролях.

Клуб полуночников

Год: 2022.
В главных ролях: Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Зак Гилфорд, Саманта Слойан и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6,4.
Рейтинг IMDb: 6,5.

Выход «Клуба полуночников» ознаменовал возвращение Флэнагана к экранизациям. В основу нового сериала лег одноименный роман Кристофера Пайка в жанре young adult (англ. «литература для молодых взрослых»). История повествует о группе неизлечимо больных подростков, которые коротают оставшиеся им дни в загородном хосписе. В какой-то момент они заключают сделку: тот, кто умрет первым, должен выйти с друзьями на связь и подать сигнал из загробного мира.

Основным развлечением подростков становятся ночные встречи в библиотеке, где они представляют друг другу страшилки собственного сочинения. Повествование сериала построено таким образом, что каждый эпизод является экранизацией одного такого рассказа.

Кадр из сериала «Клуб полуночников»
Фото Кадр из сериала «Клуб полуночников»

В отличие от предыдущих релизов Флэнагана «Клуб полуночников» предполагал выход второго сезона (не все сюжетные линии получили развязку в финальном эпизоде), однако в итоге Netflix принял решение закрыть шоу. И все же режиссер не оставил поклонников в неведении: на его странице на Tumblr можно найти пост, в котором подробно рассказано, какая судьба была уготована в новых сериях каждому из центральных персонажей.

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