«Падение дома Ашеров» и еще 4 захватывающих сериала от Майка Флэнагана

В этот четверг на Netflix состоится премьера мини-сериала «Падение дома Ашеров», в основу которого легли одноименный рассказ Эдгара Аллана По и другие произведения американского писателя. Среди его создателей значится Майк Флэнаган, который продолжает оттачивать свое мастерство в жанре ужасов. Он знаком зрителям по таким полнометражным хоррорам, как «Окулус», «Сомния» и «Тишина». Кроме того, Флэнаган успел экранизировать несколько романов Стивена Кинга («Игра Джералда», «Доктор Сон»).

Рассказываем, на какие многосерийные проекты кинематографиста стоит обратить внимание.

Падение дома Ашеров

Год: 2023.

В главных ролях: Карла Гуджино, Марк Хэмилл, Уилла Фицджералд, Кейт Сигел, Генри Томас, Рахул Коли, Т'Ниа Миллер, Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Брюс Гринвуд и другие.

«Падение дома Ашеров», премьера которого запланирована на 12 октября, уже называют одним из лучших проектов не только Майка Флэнагана, но и всего стримингового сервиса Netflix. Критики успели оценить сериал заранее, и на сегодняшний день его рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 95%. Для сравнения: рейтинг «Призрака дома на холме» составляет 93%, «Призраков усадьбы Блай» — 88%, «Полуночной мессы» — 87%, а «Клуба полуночников» — 86%.

В качестве литературной основы был выбран не только рассказ Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров», но и другие произведения американского мастера детективов, ужасов и психологической прозы. Правда, действие перенесли в наши дни. Сюжет развернется вокруг династии Ашер, владеющей фармацевтической корпорацией. Появление загадочной женщины из прошлого приведет к тому, что наследники влиятельного семейства начинают умирать один за другим.

Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

По традиции Флэнаган собрал в кадре уже знакомых актеров (Карла Гуджино, Кейт Сигел, Рахул Коли и другие), а вот среди новичков его хоррор-вселенной значатся Брюс Гринвуд (речь идет именно о многосерийных проектах, потому что до этого Гринвуд снимался у Флэнагана в полнометражных экранизациях Стивена Кинга) и звезда саги «Звездные войны» Марк Хэмилл.

Напомним, что все восемь эпизодов «Падения дома Ашеров» выйдут на Netflix уже в этот четверг, 12 октября.

Призрак дома на холме

Год: 2018 (1 сезон).

В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Кейт Сигел, Оливер Джексон-Коэн, Виктория Педретти и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,6.

Дебютным сериалом Флэнагана для платформы Netflix стала вольная адаптация романа Ширли Джексон «Призрак дома на холме». По сюжету семейная пара — Хью и Оливия Крейн — перебираются в старинный особняк (они занимаются восстановлением и последующей перепродажей подобных зданий). Компанию им составляют пятеро детей: старший сын Стивен, средние дочери Ширли и Теодора, а также близнецы Люк и Нелл. Когда они начинают видеть призраков, взрослые отказываются в это верить, но вскоре и сами замечают, что с домом что-то не так.

Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

На экране параллельно развиваются две сюжетные линии: воспоминания о жизни в особняке в «девяностых» и воссоединение родственников в наши дни, причиной для которого стала внезапная смерть Нелл (девушку нашли в том самом особняке). Много лет назад Крейны смогли выбраться из зловещего дома, но монстры из прошлого вновь настигают их, и теперь семейству предстоит взглянуть в лицо своему главному страху.

Любопытно, что в образе каждого из пяти детей Флэнаган показал основные стадии горя. Стивен, ставший писателем и фактически нажившийся на трагедии собственной семьи, олицетворяет отрицание. Ширли, которая открыла похоронное бюро, — гнев. Тео, которая теперь работает с чужими травмами, будучи детским психологом, — торг. Пристрастившийся к наркотикам Люк — депрессию, а Нелл — принятие.

Призраки усадьбы Блай

Год: 2020.

В главных ролях: Виктория Педретти, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Амели Смит, Т'Ниа Миллер, Рахул Коли, Амелия Ив, Оливер Джексон-Коэн и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,4.

На волне успеха «Призрака дома на холме» Флэнаган продолжил исследовать тему и в следующий раз обратился к уже неоднократно экранизированной повести Генри Джеймса «Поворот винта». Зловещий особняк в американской глубинке из предыдущего сериала сменила шикарная английская усадьба, куда в 1987 году прибывает главная героиня. Молодой учительнице Дэни Клейтон предстоит заботиться о двух сиротах — восьмилетней Флоре и десятилетнем Майлзе.

Фото Кадр из сериала «Призраки усадьбы Блай»

Родители Флоры и Майлза погибли, а дядя, мало интересующийся судьбой детей, работает в Лондоне, но следит за тем, чтобы у них было все необходимое. В доме также обитают экономка Ханна, повар Оуэн и садовница Джейми. Тем временем судьба предыдущей няни окутана загадкой.

«Призраки усадьбы Блай» получились более размеренными и, пожалуй, не такими пугающими, как предыдущий сериал Флэнагана, однако критики вновь остались в восторге. Стоит отметить, что главную роль сыграла Виктория Педретти — Нелл Крейн из «Призрака дома на холме». В новый проект также перекочевали Карла Гуджино, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел и Генри Томас. По сути, это можно назвать фишкой режиссера: в следующих работах Флэнагана будет много знакомых лиц.

Полуночная месса

Год: 2021.

В главных ролях: Зак Гилфорд, Хэмиш Линклейтер, Саманта Слойан, Кейт Сигел, Рахул Коли, Игби Ригни и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,7.

«Полуночная месса» стала первым оригинальным проектом Флэнагана для Netflix. В отличие от двух предыдущих сериалов за его основу не было взято какое-либо литературное произведение. Режиссер, воспитанный в католических традициях, но впоследствии ставший атеистом, вложил в эту историю собственный взгляд на религию.

На сей раз местом действия становится небольшой городок на изолированном от остального мира острове, а завязкой всех сверхъестественных событий — прибытие молодого харизматичного священника Пола Хилла. С этого момента местных жителей ждут невероятные чудеса и зловещие предзнаменования.

Фото Кадр из сериала «Полуночная месса»

Еще одним центральным персонажем выступает Райли Флинн: молодой человек приезжает на остров после нескольких лет в тюрьме, надеясь, что дома сможет вернуться к нормальной жизни. Именно его глазами зрители видят возрождение веры в городке.

Школьную любовь Райли сыграла Кейт Сигел, ранее засветившаяся в «Призраке дома на холме» и «Призраках усадьбы Блай». Кстати, в реальной жизни актриса является супругой Майка Флэнагана и появляется в большинстве его проектов как в главных, так и в эпизодических ролях.

Клуб полуночников

Год: 2022.

В главных ролях: Иман Бенсон, Игби Ригни, Рут Кодд, Зак Гилфорд, Саманта Слойан и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Выход «Клуба полуночников» ознаменовал возвращение Флэнагана к экранизациям. В основу нового сериала лег одноименный роман Кристофера Пайка в жанре young adult (англ. «литература для молодых взрослых»). История повествует о группе неизлечимо больных подростков, которые коротают оставшиеся им дни в загородном хосписе. В какой-то момент они заключают сделку: тот, кто умрет первым, должен выйти с друзьями на связь и подать сигнал из загробного мира.

Основным развлечением подростков становятся ночные встречи в библиотеке, где они представляют друг другу страшилки собственного сочинения. Повествование сериала построено таким образом, что каждый эпизод является экранизацией одного такого рассказа.

Фото Кадр из сериала «Клуб полуночников»

В отличие от предыдущих релизов Флэнагана «Клуб полуночников» предполагал выход второго сезона (не все сюжетные линии получили развязку в финальном эпизоде), однако в итоге Netflix принял решение закрыть шоу. И все же режиссер не оставил поклонников в неведении: на его странице на Tumblr можно найти пост, в котором подробно рассказано, какая судьба была уготована в новых сериях каждому из центральных персонажей.

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