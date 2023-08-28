Лучшие сериалы Netflix 2022 года: 10 оригинальных проектов

В прошлом году пользователи стримингового сервиса получили новые сезоны таких хитов, как «Очень странные дела», «Академия «Амбрелла», «Бриджертоны» и «Элита». Однако сегодня мы расскажем об оригинальных сериалах Netflix, показ которых стартовал только в 2022-м. Среди них биографические драмы, тру-крайм истории и даже хоррор-антология от оскароносного режиссера.

Изобретая Анну

Страна: США.

Режиссеры: Дэвид Фрэнкел, Эллен Керас, Зинга Стюарт, Том Верика, Дэйзи фон Шерлер Майер.

В главных ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни, Андерс Холм, Лаверна Кокс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.0.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из сериала «Изобретая Анну»

История аферистки Анны Сорокиной, известной под псевдонимом Анна Делви, показывает, как легко обмануть высший свет Нью-Йорка и даже заставить их поверить, что вы богатая немецкая наследница. Исполнительница главной роли Джулия Гарнер так хорошо вжилась в образ, что получила номинации на все главные телевизионные награды, среди которых «Эмми», «Золотой глобус» и Премия Гильдии актеров. Возможно, актрисе помогло личное знакомство с Делви: она несколько раз посещала мошенницу, когда та отбывала свой срок в тюрьме на острове Райкерс.

Уэнсдэй

Страна: США.

Режиссеры: Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру.

В главных ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Кристина Ричи, Гвендолин Кристи и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Фото Кадр из сериала «Уэнсдэй»

Переосмысление классической истории о семейке Аддамс стало самым популярным англоязычным проектом Netflix, сместив с первого места «Очень странные дела». Детективная фэнтези-комедия о дочери Гомеза и Мортиши (в версии Тима Бертона их сыграли Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс) принесли Дженне Ортеге премию канала MTV в категории «Лучший актер или актриса в ТВ-шоу» и номинацию на «Золотой глобус», а этим летом актриса стала самой молодой латиноамериканкой, получившей номинацию на «Эмми».

1899

Страна: Германия, США.

Режиссер: Баран бо Одар.

В главных ролях: Эмили Бичем, Анайрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардо, Жозе Пиментан и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из сериала «1899»

Драматический сериал с элементами мистики от создателей суперхита «Тьма» повествует о пассажирах парохода «Цербер», которые перебираются из Европы в Америку в поисках лучшей жизни. Однажды они получают сигнал бедствия с корабля, который пропал без вести несколько месяцев назад. На создание «1899» Немецкий кинофонд выделил рекордные 10 млн евро, но, к сожалению, шоу было закрыто после первого сезона.

Хранитель

Страна: США.

Режиссеры: Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Райан Мерфи, Макс Уинклер.

В главных ролях: Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Миа Фэрроу, Терри Кинни, Дженнифер Кулидж и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.7.

Рейтинг IMDb: 6.5.

Фото Кадр из сериала «Хранитель»

В центре сюжета драматического триллера — семья, за которой после переезда в новый дом, начинают следить неизвестные. История оказалась невыдуманной: в 2018 году издание The Cut опубликовало статью о Дереке и Марии Броддас, которые получали анонимные письма от преследователя. На экране пару сыграли Бобби Каннавале («Ирландец», «Тоня против всех») и Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм»). Несмотря на то, что изначально «Хранитель» задумывался как мини-сериал, впоследствии он был продлен на второй сезон.

Мы все мертвы

Страна: Южная Корея.

Режиссеры: Ли Джэ-гю, Ким Нам-су.

В главных ролях: Пак Чи-ху, Юн Чхан-ен, Чо И-хен, Пак Соломон, Ю Ин-Су и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.9.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из сериала «Мы все мертвы»

Действие южнокорейского зомби-хоррора разворачивается в самой обычной школе, ученикам которой теперь предстоит бороться за выживание. На волне успеха «Игры в кальмара» сериал «Мы все мертвы» добился не только интереса со стороны зрителей, но и положительных отзывов от критиков. Как и в случае с «Хранителем», уже было анонсировано продолжение, однако дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Монстр: История Джеффри Дамера

Страна: США.

Режиссеры: Дженнифер Линч, Пэрис Барклай, Клемент Вирго, Грегг Араки, Карл Франклин.

В главных ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Ниси Нэш, Майкл Бич и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.3.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото Кадр из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Криминальная драма об одном из самых известных серийных убийц Америки стала бенефисом Эвана Питерса, который за роль Джеффри Дамера получил свой первый «Золотой глобус». Реакция на сериал была неоднозначной: многие обвинили его в романтизации образа преступника, к тому же позже выяснилось, что создатели проекта даже не связывались с семьями жертв. Однако это не повлияло на показатели просмотров: «История Джеффри Дамера» стала одним из самых популярных шоу в истории Netflix, а недавно началась работа над второй частью антологии «Монстр».

Женщина в доме напротив девушки в окне

Страна: США.

Режиссер: Майкл Леманн.

В главных ролях: Кристен Белл, Том Райли, Мэри Холлэнд, Кэмерон Бриттон, Самсара Лила Йетт и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.4.

Рейтинг IMDb: 6.4.

Фото Кадр из сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне»

Авторы детективного триллера решили поиронизировать над клише о свидетельнице преступления, которой никто не верит. Главная героиня, как водится, одинока и страдает от алкогольной зависимости. Ее единственное развлечение — наблюдать за происходящим вокруг через окно, и однажды она замечает нового симпатичного соседа. Но так ли он безобиден, как кажется на первый взгляд?

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Страна: США.

Режиссеры: Гильермо Наварро, Винченцо Натали, Дэвид Прайор и другие.

В главных ролях: Бен Барнс, Руперт Гринт, София Бутелла, Эндрю Линкольн, Дэн Стивенс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.7.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Фото Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Прославленный мексиканский режиссер, в активе которого три «Оскара», несколько «Золотых глобусов», главный приз Венецианского кинофестиваля и целая россыпь других престижных наград, лично отобрал истории для яркой хоррор-антологии. В нее вошло восемь эпизодов, созданных разными постановщиками (среди них мексиканец Гильермо Наварро, отмеченный «Оскаром» за операторскую работу в фильме «Лабиринт Фавна», и американка Кэтрин Хардвик, известная по работе над первыми «Сумерками»). Сам Гильермо дель Торо выступил в качестве автора сюжета для двух из них.

Архив 81

Страна: США.

Режиссеры: Ребекка Томас, Хайфа Аль-Мансур, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед.

В главных ролях: Мамуду Ати, Дина Шихаби, Эван Йоникит, Джулия Чан, Ариана Нил и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.1.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из сериала «Архив 81»

Сюжет «Архива 81» разворачивается вокруг молодого парня, который берется за восстановление поврежденных видеокассет. На них оказываются материалы документалистки, пропавшей во время расследования деятельности загадочной секты. Рутинная работа неожиданно затягивает героя в водоворот мистических событий.

В основу сериала лег популярный подкаст, который появился в 2016 году, а среди режиссеров проекта значатся постановщица «Очень странных дел» Ребекка Томас и обладательница одного из призов Венецианского кинофестиваля Хайфа Аль-Мансур («Идеальный кандидат», «Красавица для чудовища»).

Линкольн для адвоката

Страна: США.

Режиссеры: Дэвид Гроссман, Алонсо Альварес, Эрин Фили и другие.

В главных ролях: Мануэль Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон, Джаз Рэйкол и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.3.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из сериала «Линкольн для адвоката»

Не стоит путать этот сериал с одноименным фильмом с Мэттью МакКонахи: оба проекта являются экранизациями американского писателя Майкла Коннелли, только вот вышедшая в 2011 году полнометражная лента основана на романе «Линкольн для адвоката», а свежий сериал Netflix — на второй книге из серии о Микки Холлере «Свинцовый вердикт». На сей раз успешный адвокат берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в строй после аварии.

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