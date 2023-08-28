Лучшие сериалы Netflix 2022 года: 10 оригинальных проектов

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В прошлом году пользователи стримингового сервиса получили новые сезоны таких хитов, как «Очень странные дела», «Академия «Амбрелла», «Бриджертоны» и «Элита». Однако сегодня мы расскажем об оригинальных сериалах Netflix, показ которых стартовал только в 2022-м. Среди них биографические драмы, тру-крайм истории и даже хоррор-антология от оскароносного режиссера.
Страна: США.
Режиссеры: Дэвид Фрэнкел, Эллен Керас, Зинга Стюарт, Том Верика, Дэйзи фон Шерлер Майер.
В главных ролях: Джулия Гарнер, Анна Кламски, Терри Кинни, Андерс Холм, Лаверна Кокс и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.0.
Рейтинг IMDb: 6.8.
История аферистки Анны Сорокиной, известной под псевдонимом Анна Делви, показывает, как легко обмануть высший свет Нью-Йорка и даже заставить их поверить, что вы богатая немецкая наследница. Исполнительница главной роли Джулия Гарнер так хорошо вжилась в образ, что получила номинации на все главные телевизионные награды, среди которых «Эмми», «Золотой глобус» и Премия Гильдии актеров. Возможно, актрисе помогло личное знакомство с Делви: она несколько раз посещала мошенницу, когда та отбывала свой срок в тюрьме на острове Райкерс.
Страна: США.
Режиссеры: Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру.
В главных ролях: Дженна Ортега, Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Перси Хайнс Уайт, Кристина Ричи, Гвендолин Кристи и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Переосмысление классической истории о семейке Аддамс стало самым популярным англоязычным проектом Netflix, сместив с первого места «Очень странные дела». Детективная фэнтези-комедия о дочери Гомеза и Мортиши (в версии Тима Бертона их сыграли Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс) принесли Дженне Ортеге премию канала MTV в категории «Лучший актер или актриса в ТВ-шоу» и номинацию на «Золотой глобус», а этим летом актриса стала самой молодой латиноамериканкой, получившей номинацию на «Эмми».
Страна: Германия, США.
Режиссер: Баран бо Одар.
В главных ролях: Эмили Бичем, Анайрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардо, Жозе Пиментан и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Драматический сериал с элементами мистики от создателей суперхита «Тьма» повествует о пассажирах парохода «Цербер», которые перебираются из Европы в Америку в поисках лучшей жизни. Однажды они получают сигнал бедствия с корабля, который пропал без вести несколько месяцев назад. На создание «1899» Немецкий кинофонд выделил рекордные 10 млн евро, но, к сожалению, шоу было закрыто после первого сезона.
Страна: США.
Режиссеры: Пэрис Барклай, Дженнифер Линч, Райан Мерфи, Макс Уинклер.
В главных ролях: Бобби Каннавале, Наоми Уоттс, Миа Фэрроу, Терри Кинни, Дженнифер Кулидж и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.7.
Рейтинг IMDb: 6.5.
В центре сюжета драматического триллера — семья, за которой после переезда в новый дом, начинают следить неизвестные. История оказалась невыдуманной: в 2018 году издание The Cut опубликовало статью о Дереке и Марии Броддас, которые получали анонимные письма от преследователя. На экране пару сыграли Бобби Каннавале («Ирландец», «Тоня против всех») и Наоми Уоттс («Невозможное», «21 грамм»). Несмотря на то, что изначально «Хранитель» задумывался как мини-сериал, впоследствии он был продлен на второй сезон.
Страна: Южная Корея.
Режиссеры: Ли Джэ-гю, Ким Нам-су.
В главных ролях: Пак Чи-ху, Юн Чхан-ен, Чо И-хен, Пак Соломон, Ю Ин-Су и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.9.
Рейтинг IMDb: 7.5.
Действие южнокорейского зомби-хоррора разворачивается в самой обычной школе, ученикам которой теперь предстоит бороться за выживание. На волне успеха «Игры в кальмара» сериал «Мы все мертвы» добился не только интереса со стороны зрителей, но и положительных отзывов от критиков. Как и в случае с «Хранителем», уже было анонсировано продолжение, однако дата выхода второго сезона пока неизвестна.
Страна: США.
Режиссеры: Дженнифер Линч, Пэрис Барклай, Клемент Вирго, Грегг Араки, Карл Франклин.
В главных ролях: Эван Питерс, Ричард Дженкинс, Молли Рингуолд, Ниси Нэш, Майкл Бич и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.3.
Рейтинг IMDb: 7.9.
Криминальная драма об одном из самых известных серийных убийц Америки стала бенефисом Эвана Питерса, который за роль Джеффри Дамера получил свой первый «Золотой глобус». Реакция на сериал была неоднозначной: многие обвинили его в романтизации образа преступника, к тому же позже выяснилось, что создатели проекта даже не связывались с семьями жертв. Однако это не повлияло на показатели просмотров: «История Джеффри Дамера» стала одним из самых популярных шоу в истории Netflix, а недавно началась работа над второй частью антологии «Монстр».
Страна: США.
Режиссер: Майкл Леманн.
В главных ролях: Кристен Белл, Том Райли, Мэри Холлэнд, Кэмерон Бриттон, Самсара Лила Йетт и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.4.
Рейтинг IMDb: 6.4.
Авторы детективного триллера решили поиронизировать над клише о свидетельнице преступления, которой никто не верит. Главная героиня, как водится, одинока и страдает от алкогольной зависимости. Ее единственное развлечение — наблюдать за происходящим вокруг через окно, и однажды она замечает нового симпатичного соседа. Но так ли он безобиден, как кажется на первый взгляд?
Страна: США.
Режиссеры: Гильермо Наварро, Винченцо Натали, Дэвид Прайор и другие.
В главных ролях: Бен Барнс, Руперт Гринт, София Бутелла, Эндрю Линкольн, Дэн Стивенс и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 6.7.
Рейтинг IMDb: 7.0.
Прославленный мексиканский режиссер, в активе которого три «Оскара», несколько «Золотых глобусов», главный приз Венецианского кинофестиваля и целая россыпь других престижных наград, лично отобрал истории для яркой хоррор-антологии. В нее вошло восемь эпизодов, созданных разными постановщиками (среди них мексиканец Гильермо Наварро, отмеченный «Оскаром» за операторскую работу в фильме «Лабиринт Фавна», и американка Кэтрин Хардвик, известная по работе над первыми «Сумерками»). Сам Гильермо дель Торо выступил в качестве автора сюжета для двух из них.
Страна: США.
Режиссеры: Ребекка Томас, Хайфа Аль-Мансур, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед.
В главных ролях: Мамуду Ати, Дина Шихаби, Эван Йоникит, Джулия Чан, Ариана Нил и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Сюжет «Архива 81» разворачивается вокруг молодого парня, который берется за восстановление поврежденных видеокассет. На них оказываются материалы документалистки, пропавшей во время расследования деятельности загадочной секты. Рутинная работа неожиданно затягивает героя в водоворот мистических событий.
В основу сериала лег популярный подкаст, который появился в 2016 году, а среди режиссеров проекта значатся постановщица «Очень странных дел» Ребекка Томас и обладательница одного из призов Венецианского кинофестиваля Хайфа Аль-Мансур («Идеальный кандидат», «Красавица для чудовища»).
Страна: США.
Режиссеры: Дэвид Гроссман, Алонсо Альварес, Эрин Фили и другие.
В главных ролях: Мануэль Рульфо, Нив Кэмпбелл, Беки Ньютон, Энгус Сэмпсон, Джаз Рэйкол и другие.
Рейтинг Кинопоиска: 7.3.
Рейтинг IMDb: 7.7.
Не стоит путать этот сериал с одноименным фильмом с Мэттью МакКонахи: оба проекта являются экранизациями американского писателя Майкла Коннелли, только вот вышедшая в 2011 году полнометражная лента основана на романе «Линкольн для адвоката», а свежий сериал Netflix — на второй книге из серии о Микки Холлере «Свинцовый вердикт». На сей раз успешный адвокат берется за дело об убийстве, чтобы вернуться в строй после аварии.
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