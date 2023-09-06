9 лучших советских комедий по мнению зрителей

Юмор всегда был неотъемлемой частью советского кино, будь то классические комедии, лирические, а порой и трагикомедии. Собрали несколько ярчайших представителей жанра, которые прошли испытание временем: все они до сих получают высокие оценки от зрителей и не выпадают из рейтингов лучших картин.

Девчата

Год: 1962.

Режиссер: Юрий Чулюкин.

В главных ролях: Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.

Рейтинг IMDb: 7.9.

Фото «СЭ»

Экранизация одноименной повести Бориса Бедного воспитала не одно поколение. История юной поварихи Тоси Кислициной, которая приезжает по распределению в небольшой уральский поселок, была отмечена почетными дипломами Эдинбургского кинофестиваля и Международного фестиваля фильмов для молодежи в Каннах.

Исполнительница главной роли Надежда Румянцева получила приз Международного кинофестиваля в аргентинском Мар-дель-Плата. Любопытно, что актриса, которой на момент съемок было уже 30 лет, вполне достоверно сыграла 18-летнюю девушку.

28-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

12 стульев

Год: 1971.

Режиссер: Леонид Гайдай.

В главных ролях: Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.2.

В 1971 году приключенческая комедия, снятая по сатирическому роману Ильфа и Петрова, стала лидером отечественного кинопроката. Фильм получил премию «За вклад в разработку жанра кинокомедии» на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси, а также был отмечен на Фестивале советских фильмов в итальянском Сорренто.

Кстати, картина о поисках бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев, могла выглядеть совсем по-другому: на роль Остапа Бендера пробовались Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Валентин Гафт и Андрей Миронов, а роль мадам Грицацуевой чуть не досталась Галине Волчек или Нонне Мордюковой.

106-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Служебный роман

Год: 1977.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Андрей Мягков, Алиса Фрейндлих, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Лучший фильм года по версии журнала «Советский экран», лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и лидер советского проката 1978 года — все это «Служебный роман». Изначально Рязанов написал пьесу «Сослуживцы», которая стала хитом не только в Москве, но и в провинциальных театрах, что и натолкнуло его на мысль о киноверсии.

Напомним, что по сюжету рядовой служащий Новосельцев, мечтающий о повышении, решает по совету старого приятеля добиться своей цели, приударив за начальницей, которую в коллективе за глаза называют «Мымрой».

55-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Бриллиантовая рука

Год: 1968.

Режиссер: Леонид Гайдай.

В главных ролях: Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 8.3.

«Бриллиантовая рука» занимает третье место в списке абсолютных лидеров за всю историю советского кинопроката: выше только мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и остросюжетная картина Бориса Дурова «Пираты XX века».

Историю о том, как скромного советского гражданина, отправившегося в зарубежный круиз на теплоходе, приняли за контрабандиста, который должен был перевозить бриллианты в загипсованной руке, снимали в Сочи, Адлере, Туапсе и Баку.

42-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Мимино

Год: 1977.

Режиссер: Георгий Данелия.

В главных ролях: Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, Елена Проклова, Евгений Леонов и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Кинолента о пилоте, который занимался вертолетными перевозками, но решил перейти в большую авиацию, получила на Московском международном кинофестивале «Золотой приз», разделив его с испанским фильмом «Конец недели» и венгерской военной драмой «Пятая печать».

В название комедийной драмы вынесено прозвище главного героя, которое означает «сокол», а сценарий к проекту изначально писался с расчетом на то, что Мимино сыграет именно Вахтанг Кикабидзе.

161-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Иван Васильевич меняет профессию

Год: 1973.

Режиссер: Леонид Гайдай.

В главных ролях: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Крачковская и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.8.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Фантастическая комедия, без которой не обходится ни один новогодний телемарафон, была снята по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Сюжет строится вокруг возможности путешествовать во времени: пока одни герои оказываются в палатах Ивана Грозного, сам государь перемещается в XX век.

Изобретателя машины времени сыграл Александр Демьяненко. Его персонаж Шурик также появляется еще в ряде популярных советских комедий, среди которых — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

12-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Джентльмены удачи

Год: 1971.

Режиссер: Александр Серый.

В главных ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Крамаров и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Разошедшаяся на цитаты комедия повествует о заведующем детским садом, который удивительно похож на вора по кличке «Доцент». Чтобы вернуть похищенный шлем Александра Македонского, милиция внедряет скромного Трошкина в колонию, где уже отбывают наказание подельники бандита.

Сначала киноначальство опасалось выпускать на экраны картину с таким обилием тюремной лексики, однако она пришлась по вкусу главе МВД, а по итогам 1972 года и вовсе стала лидером советского кинопроката.

22-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Берегись автомобиля

Год: 1966.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Анатолий Папанов и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.0.

В центре трагикомедии — страховой агент, который угоняет у взяточников машины, а вырученные с перепродажи деньги перечисляет детским домам. Однако в глазах милиции преступление — есть преступление.

На роль Юрия Деточкина, которого сыграл Иннокентий Смоктуновский, изначально рассматривали Юрия Никулина, но тот почти на полгода отправился на гастроли с цирком. Среди претендентов также были Олег Ефремов (ему в итоге досталась роль следователя Подберезовикова), Леонид Куравлев, Леонид Быков, Василий Лановой и другие.

244-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

Невероятные приключения итальянцев в России

Год: 1973.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.6.

Рабочим названием совместного проекта СССР и Италии было «Спагетти по-русски». В центре комедии — поиски огромного состояния, которое, по словам русской эмигрантки, спрятано «подо львом» в Ленинграде. Так ее внучка, лечащий врач, пара санитаров и даже мафиози отказываются в России, где к ним присоединяется еще и местный гид.

В кадре можно увидеть знаковые достопримечательности Северной столицы: Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Русский музей и многое другое. А вот эпизод, в котором персонаж Андрея Миронова ныряет под воду, снимали в Неаполе.

247-е место в списке «250 лучших фильмов» по версии пользователей «Кинопоиска».

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