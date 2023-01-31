8 мультфильмов, которые возвращают в детство

Сегодня, 18:00
Раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и... мультфильмы добрее. Вспоминаем те из них, на которых выросло несколько поколений, в том числе и мы.
Жил-был пес. Верно служил, но выгнали его по старости. И решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка, который помог ему вернуться к хозяину.
Пожалуй, самый популярный мультфильм в СССР. Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.
Наш ответ американскому «Тому и Джерри» уникален тем, что за его создание отвечали известные юмористы Феликс Камов, Александр Курляндский и Аркадий Хайт совместно с режиссером Вячеславом Котеночкином. Из госзаказа, за который никто не хотел браться, получилась уникальная история, каждым сюжетом реагирующая на происходящее в Советском Союзе: эстрадные концерты, пэтэушники с сигаретой, шлягеры и хрущевки.Мария ХайкинаИсторик анимации
Путешествуя по русским сказкам, лентяй Вова встречается с трудолюбивым царем, золотой рыбкой и Василисами Премудрыми, которые пытаются перевоспитать мальчика.
Мой любимый мультфильм детства! Режиссер Борис Степанцев создал современную сказку, в которой старые добрые сюжеты превращались в комичный абсурд, полный шуток и иронии. Тунеядец Вовка — удивительный персонаж, отправившийся в Тридевятое царство и повстречавший всем знакомых героев: от царя убежал, со старухой поспорил, с Василисой Премудрой пообщался.Мария ХайкинаИсторик анимации
Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных приключениях бременских музыкантов: Трубадура, Кота, Пса, Петуха и Осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного представления Трубадуру приглянулась принцесса, и они вместе бегут из замка.
Честно скажу, рок-н-ролльное безумие, выполненное в ярких цветах Инессой Ковалевской, в детстве осталось непонятым. Но фильм 1969 года настолько ярко передает поп-культуру семидесятых, что не запомнить такое сложно. Здесь и джинсы клеш, и длинные волосы, и гитары с барабанами, противостоящие карточному домику монохромных королей.Мария ХайкинаИсторик анимации
Повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «(По)беда».
Сериал Давида Черкасского, созданный на киностудии «Киевнаучфильм», выполнен в технике перекладки. На каждую серию было сделано около 16 тысяч рисунков. Образ легендарного капитана Врунгеля с яхтой «Бедой» привлекает тем, что он живой, легкий, яркий, музыкальный. Именно таким и должен быть настоящий мультфильм, по словам режиссера.Мария ХайкинаИсторик анимации
Предшественник популярной картины 2023 года: приключения доброго крокодила Гены и его друга Чебурашки — милого неизвестного науке зверя.
Роман Качанов на основе повести Эдуарда Успенского создал на экране гипертрофированных маргиналов, не принятых советским обществом: у крокодила Гены и Чебурашки нет друзей, перспективной работы, их не приняли в пионеры. Но любопытно, что именно такие персонажи превратились в символы советской эпохи, а песни, написанные Александром Тимофеевским и Эдуардом Успенским, стали хитами.Мария ХайкинаИсторик анимации
По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ежика. Но однажды Ежик заблудился в лесу...
Мультфильм стал новаторским для режиссера Юрия Норштейна и художницы-мультипликатора Франчески Ярбусовой. Ежик — собранный из нескольких деталей персонаж, съемки проводились на ярусных стеклах, использовали кальку и съемку настоящей воды. Это философская притча, мечтательная история, сказка, в которой каждый зритель обязательно найдет что-то свое.Мария ХайкинаИсторик анимации
Доброму коту постоянно портят жизнь два мыша — толстый и тонкий. И каждая склока заканчивается словами: «Ребята, давайте жить дружно!»
Кто не знает интеллигентного кота Леопольда? Судьба этого котика, старающегося подружиться с весьма противными мышами, известна всем. Драматург Аркадий Хайт и художник-постановщик Вячеслав Назарук пилотные серии создали с помощью перекладки: несчастный кот, мыши, настоящие хулиганы, мстящие коту за весь его род. Мультфильм, который критиковали за антисоветское мышление и дискредитацию партии, полюбился зрителям, а потому получил продолжение и всемирную известность.Мария ХайкинаИсторик анимации