8 мультфильмов, которые возвращают в детство

Осторожно: при прочтении этой статьи захочется пересмотреть все.

Раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и... мультфильмы добрее. Вспоминаем те из них, на которых выросло несколько поколений, в том числе и мы.

«Жил-был пес» (1982)

Жил-был пес. Верно служил, но выгнали его по старости. И решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка, который помог ему вернуться к хозяину.



«Ну, погоди!» (1969)

Пожалуй, самый популярный мультфильм в СССР. Веселые приключения неразлучной парочки — хулигана Волка и смышленого Зайца. Любимые с детства сцены погонь, ссор и примирений, шутки и мелодии.



«Вовка в Тридевятом царстве» (1965)

Путешествуя по русским сказкам, лентяй Вова встречается с трудолюбивым царем, золотой рыбкой и Василисами Премудрыми, которые пытаются перевоспитать мальчика.

«Бременские музыканты» (1969)

Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных приключениях бременских музыкантов: Трубадура, Кота, Пса, Петуха и Осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного представления Трубадуру приглянулась принцесса, и они вместе бегут из замка.

«Приключения капитана Врунгеля» (1976-1979)

Повесть о невероятных приключениях капитана Врунгеля, его старшего помощника Лома и матроса Фукса, совершивших кругосветное путешествие на яхте «(По)беда».



«Чебурашка» (1972)

Предшественник популярной картины 2023 года: приключения доброго крокодила Гены и его друга Чебурашки — милого неизвестного науке зверя.

«Ежик в тумане» (1975)

По вечерам Ежик ходил к Медвежонку в гости считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ежика. Но однажды Ежик заблудился в лесу...

«Приключения кота Леопольда» (1975-1987)

Доброму коту постоянно портят жизнь два мыша — толстый и тонкий. И каждая склока заканчивается словами: «Ребята, давайте жить дружно!»