7 лучших советских новогодних фильмов

В преддверии Нового года как никогда хочется создать себе праздничное настроение, и фильмы могут помочь в этом сильнее всего. Собрали для вас подборку лучших советских новогодних картин, которые знакомы и любимы многими с самого детства.

Снегурочка

Год выхода: 1968.

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама, семейный.

Режиссер: Павел Кадочников.

В главных ролях: Евгения Филонова, Евгений Жариков, Ирина Губанова, Борис Химичев, Павел Кадочников.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: —.

Картина Павла Кадочникова по одноименной пьесе Александра Островского рассказывает о Снегурочке — дочери Деда Мороза и красавицы Весны. Ледяное сердце девушки никогда не знало любви, но, к сожалению, Снегурочка не может пережить яркое чувство без разрушительных последствий для себя.

Фото Кадр из фильма «Снегурочка», реж. Павел Кадочников / Ленфильм

«Снегурочку» снимали на реке Мера и в окрестностях имения Александра Островского Щелыково. Картина посвящена 150-летию со дня рождения драматурга.

Двенадцать месяцев

Год выхода: 1973.

Жанр: фэнтези, семейный, детский.

Режиссер: Анатолий Граник.

В главных ролях: Николай Волков, Марина Мальцева, Татьяна Пельтцер, Лев Лемке, Константин Адашевский.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Сюжет двухсерийного телевизионного фильма-сказки по одноименной пьесе Самуила Маршака сосредоточен на падчерице, которую злая мачеха отправила зимой в лес за подснежниками.

Фото Кадр из фильма «Двенадцать месяцев», реж. Анатолий Граник / «Ленфильм»

Девушка не смеет ослушаться и идет в лес. Понимая, что требование мачехи выполнить невозможно, падчерица сдается и готова умереть от холода, но происходит чудо: девушка встречает Двенадцать месяцев, которые помогают ей в исполнении желания мачехи.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Год выхода: 1975.

Жанр: мелодрама, комедия.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.1

В каком-то смысле «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова тоже фильм-сказка, но в реалистичных декорациях. Вероятно, так и было задумано: режиссер хотел пустить в мир, где все живут в серых, однотипных домах, немного волшебства.

Фото Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов / «Мосфильм»

В фильме показано, что даже мебель внутри квартир персонажей одинаковая. У них словно не было выбора, как прожить свою жизнь, все было продумано за Женю, Надю и еще тысячи людей, но одна маленькая случайность помогла хотя бы некоторым из них проявить свободу воли. Потому продолжение культовой картины 2007 года за считанные секунды уничтожило магию, кропотливо создававшуюся и поддерживающуюся десятилетиями.

Чародеи

Год выхода: 1982.

Жанр: мюзикл, фантастика, мелодрама, комедия.

Режиссер: Константин Бромберг.

В главных ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семен Фарада.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 7.1.

По сюжету картины Константина Бромберга в институте «НУИНУ» (научный универсальный институт необыкновенных услуг) пытаются изготовить волшебную палочку, презентация которой запланирована на 31 декабря. Однако противники директора института стремятся помешать грандиозному плану.

Фото Кадр из фильма «Чародеи», реж. Константин Бромберг / Гостелерадио, Одесская киностудия

Имена некоторых персонажей «Чародеев», локация (научный институт, где изучают магию) и другие детали картины основаны на повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Тем не менее фильм представляет собой самостоятельную историю, не являясь экранизацией.

Тайна Снежной королевы

Год выхода: 1986.

Жанр: мюзикл, фэнтези, семейный.

Режиссер: Николай Александрович.

В главных ролях: Нина Гомиашвили, Ян Пузыревский, Алиса Фрейндлих, Олег Ефремов, Вия Артмане.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Двухсерийный фильм Николая Александровича по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева» рассказывает о непростом путешествии Герды. Девочка хочет отыскать своего друга Кея, которого похитила и унесла в свое ледяное царство Снежная королева.

Фото Кадр из фильма «Тайна Снежной королевы», реж. Николай Александрович / ТО «Экран»

По дороге к могущественной волшебнице Герда попадает в замок коварного короля и знакомится с лесными разбойниками. Героиня встретит на своем пути немало преград, но верное сердце Герды поможет ей преодолеть все трудности.

Морозко

Год выхода: 1964.

Жанр: фэнтези, мелодрама, детский, комедия, семейный.

Режиссер: Александр Роу.

В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел Павленко.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 6.3.

В центре сюжета картины — история безропотной девушки Настеньки, с которой жестоко и несправедливо обращалась мачеха. В какой-то момент она и вовсе захотела избавиться от падчерицы, веля отправить ее замерзать в зимний лес. Там главная героиня встретила Деда Мороза, который поначалу испытывал ее холодом, а потом щедро одарил за выдающееся смирение.

Фото Кадр из фильма «Морозко», реж. Александр Роу / Киностудия им. М. Горького

В 1965 году фильм-сказка Александра Роу получил награду Венецианского кинофестиваля.

Карнавальная ночь

Год выхода: 1956.

Жанр: комедия, мюзикл, мелодрама.

Режиссер: Эльдар Рязанов.

В главных ролях: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Георгий Куликов, Сергей Филиппов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.4.

Еще одно знаменитое творение Эльдара Рязанова рассказывает о подготовке команды молодых работников клуба к встрече Нового года. Они хотят, чтобы праздник получился интересным и веселым, но директор клуба Огурцов со своим бюрократическим взглядом на жизнь явно не способствует воплощению их плана.

Фото Кадр из фильма «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов / «Мосфильм»

В течение фильма команда пытается всеми возможными способами обойти навязанные им ограничения, чтобы провести впечатляющий новогодний бал.