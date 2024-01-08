Не только «Великолепный век». 10 самых популярных турецких сериалов

Историческая драма «Великолепный век» стала переломной для индустрии турецких сериалов. Культовая адаптация о периоде правления султана Сулеймана и его отношениях со славянской рабыней Александрой покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Но это не единственный проект, заслуживающий внимания. Рассказываем о 10 самых популярных современных турецких сериалах.

Черно-белая любовь

Год: 2017

Жанр: драма, мелодрама, боевик

Режиссер: Эмир Кхалильзаде, Ясин Услу

В главных ролях: Ибрагим Челиккол, Бирдже Акалай, Мухаммет Узунер, Арзу Гамзе Кылынч, Эдже Диздар

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

Рейтинг на IMDb: 8.0

Где смотреть: на телеканале Kanal D и стримингах

Сериал о том, как безжалостный киллер влюбляется в похищенную заложницу. По сюжету в силу сложившихся обстоятельств главный герой должен убить девушку, но не может из-за внезапно нахлынувших чувств.

Фото Кадр из сериала «Черно-белая любовь»

Название проекта отсылает к единству противоположностей. «Черно-белая любовь пытается ответить на вопрос, могут ли люди из разных миров быть вместе.

Черная любовь

Год: 2015 — 2017

Жанр: мелодрама

Режиссер: Хилал Сарал, Экин Пандир

В главных ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Кюршат Алныачык, Орхан Гюнер

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2

Рейтинг на IMDb: 7.4

Где смотреть: сериал транслировался на телеканале Star TV, а сейчас доступен на стримингах.

Возможно, на фоне предыдущего сериала название и не отличается особой оригинальностью, зато в 2017 году этот проект получил престижную награду «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года». Турецкая версия «Ромео и Джульетты» рассказывает историю любви дочери бизнесмена и сына парикмахера.

Фото Кадр из сериала «Черная любовь»

«Черная любовь» показывает влияние разного социального положения на развитие отношений и пытается дать свое видение того, возможно ли преодолеть различия ради большой любви.

Постучись в мою дверь

Год: 2020 — 2021

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Алтан Денмез, Эндер Михлар, Юсуф Пирхасан

В главных ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доан, Аныл Ильтер, Эльчин Афаджан

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1

Рейтинг на IMDb: 7.3

Где смотреть: сериал транслировался на телеканале FOX, а сейчас доступен на стримингах.

Проект, в который вошло 162 эпизода (на 23 серии больше, чем в «Великолепном веке»!), рассказывает об Эде, живущей вместе со своей тетей. Главная героиня работает в семейном цветочном магазине и хочет уехать на стажировку в Италию, но планам Эды мешает лишение стипендии от местного архитектурного бюро.

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

В ответ героиня решает отомстить его владельцу Серкану Болату. После знакомства персонажи заключают нестандартный договор: Эда осуществляет свою мечту, получая полностью оплаченную поездку в Италию, а сама два месяца притворяется девушкой Серкана для того, чтобы он смог вернуть свою прошлую любовь.

Зимородок

Год: 2022 — ...

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт

В главных ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9

Рейтинг на IMDb: 6.2

Где смотреть: Star TV

Главный герой, Ферит Корхан, вырос в богатой семье и не привык ни в чем себе отказывать. Он живет одним днем, не думая о будущем. Подобное поведение персонажа расстраивает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу. В отличие от внука, он добивался всего тяжелым трудом, не имея привилегий.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Но всему есть предел. Когда Ферит переходит черту, его дедушка решает перевоспитать внука, найдя ему достойную невесту. На девушку возложена миссия вернуть Ферита на истинный путь.

Ветреный

Год: 2019 — 2021

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Джем Карджи, Али Ильхан

В главных ролях: Акын Акынезю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Маджит Сонкан, Сердар Озер

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7

Рейтинг на IMDb: 6.6

Где смотреть: Премьера сериала прошла на телеканале ATV, а сейчас проект доступен на стриминговых платформах

Мы снова оказались на шекспировкой колее. «Ветреный» рассказывает о персонажах, один из которых одержим местью, а другая верит в чудеса и бесконечную любовь.

Фото Кадр из сериала «Ветреный»

Когда пути героев пересекаются, они влюбляются друг в друга, но совместному счастью мешает то, что героиня — дочь врага своего любимого. Ему приходится выбирать: отпустить прошлое или будущее.

Услышь меня

Год: 2022

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Али Балджи

В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Джанер Топчу, Сумейе Айдоган, Мурат Далтабан, Хелин Кандемир

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.9

Рейтинг на IMDb: 6.6

Где смотреть: Проект доступен на стриминговых платформах

Сериал рассказывает историю девушки из бедной семьи, которой выпадает шанс поступить в богатую школу. Главная героиня использует его, чтобы отомстить за свою лучшую подругу.

Фото Кадр из сериала «Услышь меня»

«Услышь меня» проливает свет на проблему школьного насилия и разбирается в первопричинах возникновения буллинга.

Ворон

Год: 2019

Жанр: драма, триллер, мелодрама, боевик

Режиссер: Бахадыр Индже, Мурат Аксу, Али Билгин

В главных ролях: Барыш Ардуч, Бурджу Бириджик, Хатидже Аслан, Джанер Шахин, Ахсен Эролу

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

Рейтинг на IMDb: 7.9

Где смотреть: Премьера сериала прошла на телеканале Star TV, а сейчас проект доступен на стриминговых платформах

Возвращаемся к драме о выборе между чувствами и местью. После многолетнего отсутствия главный герой возвращается в Стамбул, чтобы отомстить за убийство отца, но встречает любовь всей своей жизни.

Фото Кадр из сериала «Ворон»

Проблема в том, что она — дочь человека, убившего его отца.

Совершенно другой

Год: 2023 — ...

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер, боевик

Режиссер: Неслихан Ешилюрт

В главных ролях: Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Джем Давран, Гюльчин Хатыхан, Беррин Арысой Акхасанолу

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1

Рейтинг на IMDb: 7.1

Где смотреть: Проект доступен на стриминговых платформах

По сюжету проекта прокурор Лейла разбирается в обстоятельствах убийства известного бизнесмена. По мере развития истории главная героиня знакомится с журналистом Кенаном, страдающим шизофренией и раздвоением личности.

Фото Кадр из сериала «Совершенно другой»

Между героями зарождаются чувства, но их развитию мешает альтернативная личность Кенана.

Моя левая половинка

Год: 2020 — 2021

Жанр: драма

Режиссер: Барыш Йош, Сердар Гезелекли

В главных ролях: Озге Ягыз, Толга Менди, Джемре Байсел, Эмре Бей, Дефне Самьели

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7

Рейтинг на IMDb: 6.8

Где смотреть: Проект доступен на стриминговых платформах

По сюжету жизнь главной героини Серры резко меняется после смерти отца: оставшись без средств к существованию, девушка с матерью вынуждены переехать в бедный район. Серре приходится начать работать горничной, чтобы хоть как-то выживать.

Фото Кадр из сериала «Моя левая половинка»

Позже по воле стечения обстоятельств героиня знакомится с Селимом. Между персонажами вспыхивают чувства, но не все одобряют потенциальный союз. Бириджик, влюбленная в главного героя, стремится любыми способами не дать паре быть вместе.

Основание: Осман

Год: 2019

Жанр: драма, история, приключения, боевик, военный

Режиссер: Ахмет Йильмаз, Фетхи Байрам, Метин Гюнай

В главных ролях: Бурак Озчивит, Озге Торер, Эмре Башалак, Бусе Арслан, Йийит Учан

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.3

Рейтинг на IMDb: 7.6

Где смотреть: Проект был представлен на канале ATV, а на данный момент доступен на стриминговых платформах

Сюжет сиквела «Воскресшего Эртугрула» сосредоточен на будущем основателе Османской империи, которому предстоит пройти через множество испытаний, включая предательство самых близких, потери и происки врагов.

Фото Кадр из сериала «Основание: Осман»

С другой стороны, главный герой находится на пороге новых завоеваний и обретения любви всей своей жизни.