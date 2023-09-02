10 лучших зарубежных фильмов для детей

Малыши и подростки — особенные зрители. Собрали несколько ярких кинолент, которые придутся по вкусу детям самых разных возрастов (а также их родителям). Здесь и классика аниме, и трогательные фэнтези-истории, и увлекательные приключения как в реальности, так и в вымышленных мирах.

Капитан Крюк

Год: 1991.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Возрастной рейтинг: 6+.

Вольное продолжение сказочной повести «Питер и Венди» шотландца Джеймса М. Барри было воспринято неоднозначно: лента получила пять номинаций на «Оскар», а Дастина Хоффмана выдвинули на «Золотой глобус». При этом «Капитан Крюк» в целом собрал скорее отрицательные отзывы критиков, а Джулия Робертс и вовсе оказалась в числе претендентов на «Золотую малину» в категории «Худшая женская роль второго плана». И все же фильм неплохо показал себя в прокате и, кажется, пришелся по душе зрителям.

Фото Кадр из фильма «Капитан Крюк

По сюжету Питер Пэн давно вырос: у него семья и серьезная работа, только вот старые враги не забыли про мальчика, который не хотел взрослеть. Однажды дети Питера оказываются в руках Капитана Крюка, и теперь главному герою придется вернуться в волшебную страну.

Мой сосед Тоторо

Год: 1988.

Страна: Япония.

Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Хаяо Миядзаки.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Возрастной рейтинг: 0+.

В рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска» аниме Хаяо Миядзаки занимает 60-е место. Одна из самых известных работ японского аниматора повествует о сестрах Сацуки и Мэй, которые переезжают в деревню: там они встречают лесных духов и главного хранителя леса — Тоторо. Разумеется, сказочных созданий могут видеть только дети.

Фото Кадр из фильма «Мой сосед Тоторо»

Тоторо не является традиционным японским персонажем — его полностью придумал Миядзаки. Впоследствии большое мохнатое существо стало популярным и за пределами страны: его можно заметить в картине «История игрушек: Большой побег» и нескольких эпизодах «Южного парка». Кроме того, в честь Тоторо был назван один из астероидов.

Золотой компас

Год: 2007.

Страна: США, Великобритания.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Крис Вайц.

В главных ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, Дакота Блю Ричардс, Ева Грин и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.1.

Возрастной рейтинг: 12+.

В основу фэнтези-фильма легла книга Филипа Пулмана «Северное сияние», первая в трилогии «Темные начала». В активе «Золотого компаса» — «Оскар» и премия Британской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты: лента обошла такие хиты, как «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Пираты Карибского моря: На краю света» и «Трансформеры».

Фото Кадр из фильма «Золотой компас»

Центральным персонажем истории выступает 12-летняя Лира Белаква: она живет в мире, где у каждого есть деймон — это животное, которое воплощает душу человека и сопровождает его всю жизнь. Когда пропадает лучший друг девочки, она отправляется за ним в опасное путешествие на Северный полюс.

Фото Кадр из сериала «Темные начала»

В 2019 году на экраны вышла телевизионная адаптация всей трилогии. В сериале «Темные начала» засветились Джеймс МакЭвой («Сплит», «Оно»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Дэвид Суше («Пуаро»), Джеймс Космо («Игра престолов»), Белла Рэмзи («Одни из нас») и другие. Лиру сыграла Дафни Кин, знакомая зрителям по ленте «Логан» с Хью Джекманом. Однако эта версия получила возрастной рейтинг 18+.

Чернильное сердце

Год: 2007.

Страна: Германия, Великобритания, США, Италия.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Иэн Софтли.

В главных ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Элиза Беннетт, Энди Серкис, Хелен Миррен и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.

Рейтинг IMDb: 6.1.

Возрастной рейтинг: 12+.

Еще одна экранизация в списке: на сей раз кинематографисты взялись за работу Корнелии Функе, детской писательницы из Германии. Главными действующими лицами «Чернильного сердца» стали книжный реставратор Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мэгги, которые умеют оживлять героев прочитанных книг. Только вот место каждого литературного персонажа должен занять человек из реального мира.

Фото Кадр из фильма «Чернильное сердце»

Кстати, Мо сыграл новоиспеченный лауреат премии «Оскар» Брендан Фрейзер, в фильмографии которого есть еще несколько неплохих фильмов для детей: например, «Путешествие к центру Земли», являющееся вольной адаптацией одноименного романа Жюля Верна.

Артур и минипуты

Год: 2006.

Страна: Франция, США, Великобритания.

Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный.

Режиссер: Люк Бессон.

В главных ролях: Фредди Хаймор, Миа Фэрроу и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Возрастной рейтинг: 6+.

В 2006 году создатель таких культовых фильмов, как «Леон» и «Пятый элемент», запустил собственную фэнтези-трилогию о сказочном мире крошечных существ. Главным героем саги Люк Бессон сделал 10-летнего Артура: он попадает в страну минипутов, где знакомится с принцессой Селенией и принцем Барахлюшем, в компании которых ему предстоит пережить немало приключений.

Фото Кадр из фильма «Артур и минипуты»

Позже на экраны вышли «Артур и месть Урдалака» и «Артур и война двух миров». Стоит также отметить, что в оригинале Селению озвучила суперзвезда французской музыкальной сцены Милен Фармер, а в англоязычном варианте — сама Мадонна (правда, в двух последующих фильмах ей на смену пришла Селена Гомес). Также зрители могли услышать голоса Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро и рэпера Снуп Догга.

Стальной гигант

Год: 1999.

Страна: США.

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Брэд Берд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 8.1.

Возрастной рейтинг: 6+.

Литературной основой научно-фантастического мультфильма стал роман британца Теда Хьюза «Железный человек». Название «Стальной гигант» история получила, когда впервые была опубликована в США, чтобы избежать путаницы с популярным персонажем комиксов Marvel.

Фото Кадр из фильма «Стальной гигант

Завязкой анимационной ленты выступает падение огромного объекта, свидетелями которого становятся жители небольшого городка. Позже местный мальчишка Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего из далекой галактики (в оригинале его озвучил Вин Дизель). Между ними завязывается дружба, однако военные планируют избавиться от пришельца.

История игрушек

Год: 1995.

Страна: США.

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный.

Режиссер: Джон Лассетер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Возрастной рейтинг: 0+.

Фото Кадр из фильма «История игрушек»

Дебютная часть знаковой франшизы студии Pixar была отмечена «Оскаром» за особые достижения и премией «Энни» сразу в нескольких категориях, среди которых «Лучший анимационный фильм». Кроме того, в 2005 году «История игрушек» была отобрана для сохранения в Национальном реестре фильмов, куда попадают картины, имеющие культурное или историческое значение.

Впоследствии мультипликационная сага об оживших игрушках обзавелась еще тремя полнометражными продолжениями и несколькими спин-оффами о космическом рейнджере Баззе Лайтере.

Приключения Реми

Год: 2018.

Страна: Франция, Бельгия.

Жанр: мелодрама, приключения, семейный.

Режиссер: Антуан Блоссье.

В главных ролях: Малом Пакуин, Даниель Отой, Виржини Ледуайен, Людивин Санье и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.

Рейтинг IMDb: 7.0.

Возрастной рейтинг: 6+.

Авантюрная мелодрама повествует о мальчике Реми, который отправляется в увлекательное странствие по Франции в компании уличного музыканта, обезьянки и дрессированной собаки в надежде раскрыть тайну своего происхождения.

Фото Кадр из фильма «Приключения Реми»

«Приключения Реми» — не первая киноадаптация Гектора Мало: в 1984 году даже вышла советская экранизация романа «Без семьи». Кроме того, существует несколько французских версий (в одной из них бродячего артиста Виталиса сыграл Пьер Ришар), а также японский анимационный сериал.

Бесконечная история

Год: 1984.

Страна: Германия (ФРГ).

Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный.

Режиссер: Вольфганг Петерсен.

В главных ролях: Бэррет Оливер, Джералд Макрэйни и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Возрастной рейтинг: 0+.

Лента «Бесконечная история» — один из тех случаев, когда киноадаптация не понравилась автору оригинального литературного произведения. Михаэль Энде отзывался о фильме крайне негативно. Однако если рассматривать его как самостоятельный проект, стоит обратить внимание на благосклонные рецензии критиков и кассовый успех в прокате. Кроме того, поклонником картины является сам Стивен Спилберг.

Фото Кадр из фильма «Бесконечная история»

В центре сюжета 10-летний Бастиан, который сквозь страницы таинственной книги попадает в фантастический мир, где обитают эльфы, драконы и летающие собаки. А еще там живет Девочка-Императрица, которой угрожает смертельная опасность. Сможет ли Бастиан спасти волшебную страну?

Крупная рыба

Год: 2003.

Страна: США.

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, приключения.

Режиссер: Тим Бертон.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудап, Джессика Лэнг, Хелена Бонем Картер и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Рейтинг IMDb: 8.0.

Возрастной рейтинг: 12+.

В коллекции Тима Бертона — целая россыпь проектов для семейного просмотра: «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Франкенвини», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и, конечно же, «Крупная рыба». В свое время фильм номинировался на все главные кинопремии, в том числе на «Оскар».

Фото Кадр из фильма «Крупная рыба

За основу трагикомедии взят сборник сказочных новелл Дэниела Уоллеса, который появился в кадре в эпизодической роли учителя экономики. Центральным же персонажем стал прагматичный клерк Уилл Блум, который решает разобраться в биографии своего отца Эдварда. Только вот она скорее похожа на сказку, где находится место ведьмам, оборотням, гигантам и другим мифическим персонажам.

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