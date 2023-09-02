10 лучших зарубежных фильмов для детей

Малыши и подростки — особенные зрители. Собрали несколько ярких кинолент, которые придутся по вкусу детям самых разных возрастов (а также их родителям). Здесь и классика аниме, и трогательные фэнтези-истории, и увлекательные приключения как в реальности, так и в вымышленных мирах.
Год: 1991.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Стивен Спилберг.
В главных ролях: Дастин Хоффман, Робин Уильямс, Джулия Робертс, Боб Хоскинс, Мэгги Смит и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.
Рейтинг IMDb: 6.8.
Возрастной рейтинг: 6+.
Вольное продолжение сказочной повести «Питер и Венди» шотландца Джеймса М. Барри было воспринято неоднозначно: лента получила пять номинаций на «Оскар», а Дастина Хоффмана выдвинули на «Золотой глобус». При этом «Капитан Крюк» в целом собрал скорее отрицательные отзывы критиков, а Джулия Робертс и вовсе оказалась в числе претендентов на «Золотую малину» в категории «Худшая женская роль второго плана». И все же фильм неплохо показал себя в прокате и, кажется, пришелся по душе зрителям.
По сюжету Питер Пэн давно вырос: у него семья и серьезная работа, только вот старые враги не забыли про мальчика, который не хотел взрослеть. Однажды дети Питера оказываются в руках Капитана Крюка, и теперь главному герою придется вернуться в волшебную страну.
Год: 1988.
Страна: Япония.
Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Хаяо Миядзаки.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Возрастной рейтинг: 0+.
В рейтинге 250 лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска» аниме Хаяо Миядзаки занимает 60-е место. Одна из самых известных работ японского аниматора повествует о сестрах Сацуки и Мэй, которые переезжают в деревню: там они встречают лесных духов и главного хранителя леса — Тоторо. Разумеется, сказочных созданий могут видеть только дети.
Тоторо не является традиционным японским персонажем — его полностью придумал Миядзаки. Впоследствии большое мохнатое существо стало популярным и за пределами страны: его можно заметить в картине «История игрушек: Большой побег» и нескольких эпизодах «Южного парка». Кроме того, в честь Тоторо был назван один из астероидов.
Год: 2007.
Страна: США, Великобритания.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Крис Вайц.
В главных ролях: Николь Кидман, Дэниэл Крэйг, Дакота Блю Ричардс, Ева Грин и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Возрастной рейтинг: 12+.
В основу фэнтези-фильма легла книга Филипа Пулмана «Северное сияние», первая в трилогии «Темные начала». В активе «Золотого компаса» — «Оскар» и премия Британской киноакадемии за лучшие визуальные эффекты: лента обошла такие хиты, как «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Пираты Карибского моря: На краю света» и «Трансформеры».
Центральным персонажем истории выступает 12-летняя Лира Белаква: она живет в мире, где у каждого есть деймон — это животное, которое воплощает душу человека и сопровождает его всю жизнь. Когда пропадает лучший друг девочки, она отправляется за ним в опасное путешествие на Северный полюс.
В 2019 году на экраны вышла телевизионная адаптация всей трилогии. В сериале «Темные начала» засветились Джеймс МакЭвой («Сплит», «Оно»), Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»), Эндрю Скотт («Шерлок»), Дэвид Суше («Пуаро»), Джеймс Космо («Игра престолов»), Белла Рэмзи («Одни из нас») и другие. Лиру сыграла Дафни Кин, знакомая зрителям по ленте «Логан» с Хью Джекманом. Однако эта версия получила возрастной рейтинг 18+.
Год: 2007.
Страна: Германия, Великобритания, США, Италия.
Жанр: фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Иэн Софтли.
В главных ролях: Брендан Фрейзер, Пол Беттани, Элиза Беннетт, Энди Серкис, Хелен Миррен и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3.
Рейтинг IMDb: 6.1.
Возрастной рейтинг: 12+.
Еще одна экранизация в списке: на сей раз кинематографисты взялись за работу Корнелии Функе, детской писательницы из Германии. Главными действующими лицами «Чернильного сердца» стали книжный реставратор Мортимер «Мо» Фольхарт и его 12-летняя дочь Мэгги, которые умеют оживлять героев прочитанных книг. Только вот место каждого литературного персонажа должен занять человек из реального мира.
Кстати, Мо сыграл новоиспеченный лауреат премии «Оскар» Брендан Фрейзер, в фильмографии которого есть еще несколько неплохих фильмов для детей: например, «Путешествие к центру Земли», являющееся вольной адаптацией одноименного романа Жюля Верна.
Год: 2006.
Страна: Франция, США, Великобритания.
Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный.
Режиссер: Люк Бессон.
В главных ролях: Фредди Хаймор, Миа Фэрроу и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6.
Рейтинг IMDb: 6.0.
Возрастной рейтинг: 6+.
В 2006 году создатель таких культовых фильмов, как «Леон» и «Пятый элемент», запустил собственную фэнтези-трилогию о сказочном мире крошечных существ. Главным героем саги Люк Бессон сделал 10-летнего Артура: он попадает в страну минипутов, где знакомится с принцессой Селенией и принцем Барахлюшем, в компании которых ему предстоит пережить немало приключений.
Позже на экраны вышли «Артур и месть Урдалака» и «Артур и война двух миров». Стоит также отметить, что в оригинале Селению озвучила суперзвезда французской музыкальной сцены Милен Фармер, а в англоязычном варианте — сама Мадонна (правда, в двух последующих фильмах ей на смену пришла Селена Гомес). Также зрители могли услышать голоса Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро и рэпера Снуп Догга.
Год: 1999.
Страна: США.
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Брэд Берд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Возрастной рейтинг: 6+.
Литературной основой научно-фантастического мультфильма стал роман британца Теда Хьюза «Железный человек». Название «Стальной гигант» история получила, когда впервые была опубликована в США, чтобы избежать путаницы с популярным персонажем комиксов Marvel.
Завязкой анимационной ленты выступает падение огромного объекта, свидетелями которого становятся жители небольшого городка. Позже местный мальчишка Хогарт Хьюз находит в окрестностях гигантского робота, прилетевшего из далекой галактики (в оригинале его озвучил Вин Дизель). Между ними завязывается дружба, однако военные планируют избавиться от пришельца.
Год: 1995.
Страна: США.
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный.
Режиссер: Джон Лассетер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Рейтинг IMDb: 8.3.
Возрастной рейтинг: 0+.
Дебютная часть знаковой франшизы студии Pixar была отмечена «Оскаром» за особые достижения и премией «Энни» сразу в нескольких категориях, среди которых «Лучший анимационный фильм». Кроме того, в 2005 году «История игрушек» была отобрана для сохранения в Национальном реестре фильмов, куда попадают картины, имеющие культурное или историческое значение.
Впоследствии мультипликационная сага об оживших игрушках обзавелась еще тремя полнометражными продолжениями и несколькими спин-оффами о космическом рейнджере Баззе Лайтере.
Год: 2018.
Страна: Франция, Бельгия.
Жанр: мелодрама, приключения, семейный.
Режиссер: Антуан Блоссье.
В главных ролях: Малом Пакуин, Даниель Отой, Виржини Ледуайен, Людивин Санье и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 7.0.
Возрастной рейтинг: 6+.
Авантюрная мелодрама повествует о мальчике Реми, который отправляется в увлекательное странствие по Франции в компании уличного музыканта, обезьянки и дрессированной собаки в надежде раскрыть тайну своего происхождения.
«Приключения Реми» — не первая киноадаптация Гектора Мало: в 1984 году даже вышла советская экранизация романа «Без семьи». Кроме того, существует несколько французских версий (в одной из них бродячего артиста Виталиса сыграл Пьер Ришар), а также японский анимационный сериал.
Год: 1984.
Страна: Германия (ФРГ).
Жанр: фэнтези, драма, приключения, семейный.
Режиссер: Вольфганг Петерсен.
В главных ролях: Бэррет Оливер, Джералд Макрэйни и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Рейтинг IMDb: 7.3.
Возрастной рейтинг: 0+.
Лента «Бесконечная история» — один из тех случаев, когда киноадаптация не понравилась автору оригинального литературного произведения. Михаэль Энде отзывался о фильме крайне негативно. Однако если рассматривать его как самостоятельный проект, стоит обратить внимание на благосклонные рецензии критиков и кассовый успех в прокате. Кроме того, поклонником картины является сам Стивен Спилберг.
В центре сюжета 10-летний Бастиан, который сквозь страницы таинственной книги попадает в фантастический мир, где обитают эльфы, драконы и летающие собаки. А еще там живет Девочка-Императрица, которой угрожает смертельная опасность. Сможет ли Бастиан спасти волшебную страну?
Год: 2003.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, приключения.
Режиссер: Тим Бертон.
В главных ролях: Юэн Макгрегор, Альберт Финни, Билли Крудап, Джессика Лэнг, Хелена Бонем Картер и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Возрастной рейтинг: 12+.
В коллекции Тима Бертона — целая россыпь проектов для семейного просмотра: «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Франкенвини», «Дом странных детей Мисс Перегрин» и, конечно же, «Крупная рыба». В свое время фильм номинировался на все главные кинопремии, в том числе на «Оскар».
За основу трагикомедии взят сборник сказочных новелл Дэниела Уоллеса, который появился в кадре в эпизодической роли учителя экономики. Центральным же персонажем стал прагматичный клерк Уилл Блум, который решает разобраться в биографии своего отца Эдварда. Только вот она скорее похожа на сказку, где находится место ведьмам, оборотням, гигантам и другим мифическим персонажам.
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