10 лучших зарубежных семейных фильмов: список для совместного просмотра

Выбрать картину для просмотра всей семьей — задача сложная, особенно когда собираются родственники разных возрастов. Конечно, всегда можно обратиться к классике жанра, в частности, к таким киносагам, как «Гарри Поттер», «Хроники Нарнии», «Назад в будущее», но мы собрали еще несколько вариантов на любой вкус.

Кристофер Робин

Год: 2018.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Марк Форстер.

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Хейли Этвелл, Марк Гэтисс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.4.

Рейтинг IMDb: 7.2.

Фото Кадр из фильма «Кристофер Робин»

Трогательная история о повзрослевшем Кристофере Робине была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». По сюжету главный герой давно погрузился в рутину, но однажды снова встречает медвежонка Винни. Вместе они отправятся в волшебный лес на поиски старых друзей, которым, кажется, нужна помощь.

Фото Кадр из фильма «Волшебная страна»

Кстати, в фильмографии Марка Форстера есть еще один семейный фильм, основанный на популярных детских книгах: «Волшебная страна» с Джонни Деппом и Кейт Уинслет повествует о том, что вдохновило Джеймса Мэтью Барри на создание истории о Питере Пэне.

Расправь крылья

Год: 2019.

Страна: Франция, Норвегия.

Режиссер: Николя Ванье.

В главных ролях: Жан-Поль Рув, Мелани Дотей, Луис Васкес и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 8.2.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Расправь крылья»

Приключенческая история о подростке Тома и его чудаковатом отце-орнитологе входит в топ-250 фильмов по версии пользователей «Кинопоиска». Сыну совсем не интересно изучение диких гусей во французской глуши, но в итоге дело отца все же захватывает мальчика. Он решает помочь спасти исчезающий вид птиц, а для этого нужно отправиться в захватывающее путешествие через Северное море. В основу ленты легла жизнь реального экоактивиста Кристиана Муллека.

Кудряшка Сью

Год: 1991.

Страна: США.

Режиссер: Джон Хьюз.

В главных ролях: Элисан Портер, Джеймс Белуши, Келли Линч и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Фото Кадр из фильма «Кудряшка Сью»

Джон Хьюз — настоящий мастер семейных фильмов: он написал сценарии к таким хитам, как «Один дома», «Бетховен» и «101 далматинец». Однако среди его режиссерских работ выделяется именно «Кудряшка Сью». Критики не оценили картину о похождениях бродяги-афериста и очаровательной сиротки, зато зрителям она пришлась по душе. Любопытно, что изначально главная роль досталась Биллу Мюррэю, но актер отказался из-за занятости в других проектах.

Лемони Сникет: 33 несчастья

Год: 2004.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Брэд Силберлинг.

В главных ролях: Джим Керри, Эмили Браунинг, Мэрил Стрип и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.3.

Рейтинг IMDb: 6.8.

Фото Кадр из фильма «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Экранизация серии книг «33 несчастья» номинировалась на премию «Сатурн» как лучший фэнтези-фильм, но проиграла сиквелу «Человека-паука», зато на «Оскаре» одержала победу в категории «Лучший грим». В центре сюжета — юные Бодлеры, только что лишившиеся своих родителей. Их опекуном становится Граф Олаф, только вот коварному мошеннику совсем нет дела до детей: он лишь хочет получить их наследство.

Хранитель времени

Год: 2011.

Страна: США, Великобритания, Франция.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Хлоя Грейс Морец, Бен Кингсли, Саша Барон Коэн и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.9.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Хранитель времени»

В копилке сказочной истории от культового кинематографиста пять «Оскаров», две награды Британской киноакадемии, премия «Сатурн», а также «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер». Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике Хьюго, который пытается разгадать секрет автоматона, оставленного его отцом. В ходе поисков его ждет судьбоносное знакомство с девочкой Изабеллой и погружение в безумный мир кинематографа.

Останься со мной

Год: 1986.

Страна: США.

Режиссер: Роб Райнер.

В главных ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс, Кори Фельдман, Джерри О'Коннелл и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.8.

Рейтинг IMDb: 8.2.

Фото Кадр из фильма «Останься со мной»

Экранизация повести Стивена Кинга «Тело» претендовала на «Золотой глобус» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм», но уступила Оливеру Стоуну и его военной драме «Взвод». Ностальгическая история о четырех друзьях, которые решают разыскать пропавшего мальчика, сделала звездой 15-летнего Ривера Феникса, а впоследствии оказала влияние на популярный сериал «Очень странные дела»: помимо нескольких отсылок в самом шоу, на кастинге актеры читали отрывки сценария именно к ленте «Останься со мной».

Величайший шоумен

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Грэйси.

В главных ролях: Хью Джекман, Мишель Уильямс, Зак Эфрон, Зендея и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.6.

Рейтинг IMDb: 7.5.

Фото Кадр из фильма «Величайший шоумен»

Мюзикл о великом мечтателе, который не сдался и создал сенсационное представление, получил «Золотой глобус» за лучшую песню, а на церемонии «Сатурн» был назван лучшим приключенческим фильмом. Кроме того, в активе ленты значится престижная музыкальная премия «Грэмми». Позже Хью Джекман исполнял композиции из «Величайшего шоумена» в рамках своего концертного тура «The Man. The Music. The Show». Также стоит отметить Зендею: звезда сериала «Эйфория» и саги «Дюна» самостоятельно выполнила все трюки на трапеции.

Балбесы

Год: 1985.

Страна: США.

Режиссер: Ричард Доннер.

В главных ролях: Шон Эстин, Джош Бролин, Джефф Коэн, Кори Фельдман, Ке Хюи Куан и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из фильма «Балбесы»

Сценарий к приключенческой комедии написал Крис Коламбус, снявший такие семейные хиты, как «Один дома», «Перси Джексон и похититель молний» и две первые части «Гарри Поттера», а вот автором истории выступил сам Стивен Спилберг. В центре сюжета — поиски сокровищ, оставленных пиратом по прозвищу Одноглазый Вилли. «Балбесы» стали одним из первых проектов в фильмографии Шона Эстина (хоббит Сэм в саге «Властелин колец») и Джоша Бролина (Танос в киновселенной Marvel), а также Ке Хюи Куана, которого в этом году отметили «Оскаром» за ленту «Все везде и сразу».

Приключения Паддингтона

Год: 2014.

Страна: Великобритания, Франция, США, Китай.

Режиссер: Пол Кинг.

В главных ролях: Бен Уишоу, Николь Кидман, Салли Хокинс и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 7.2.

Рейтинг IMDb: 7.3.

Фото Кадр из фильма «Приключения Паддингтона»

Приключения медвежонка из Дремучего Перу, прибывшего в Лондон на поиски семьи, покорили критиков и зрителей: это подтверждают высокие оценки первой части, а также нахождение сиквела в списке 250 лучших фильмов на «Кинопоиске». Кроме того, совсем недавно было объявлено о запуске в работу продолжения.

Франшиза собрала в кадре суперзвезд: Николь Кидман, Хью Грант, Брендан Глисон, звезда «Гарри Поттера» Джули Уолтерс, исполнитель роли Двенадцатого Доктора Питер Капальди и многие другие, а вот к касту триквела присоединятся Оливия Колман и Антонио Бандерас.

Проект «Адам»

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссер: Шон Леви.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Зои Салдана и другие.

Рейтинг Кинопоиска: 6.6.

Рейтинг IMDb: 6.7.

Фото Кадр из фильма «Проект «Адам»

В фильмографии Шона Леви — не один фильм, который можно посмотреть всей семьей: так, например, он снял приключенческую серию «Ночь в музее» и фантастический боевик «Живая сталь». Его самая свежая работа — «Проект «Адам» — посвящена путешествиям во времени: главный герой вынужден совершить аварийную посадку в 2022 году, где сталкивается с самим собой в 12-летнем возрасте, и теперь обеим версиям бесстрашного пилота предстоит спасти будущее.

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