От горных лыж до звезды кино. Биография Любови Аксеновой

В прошлом году актриса отметила десятилетие супружеской жизни.

Любовь Аксенова (Новикова)

Дата рождения: 15 марта 1990 года

Место рождения: Москва

Рост: 175 см

Детство и юность Любови Аксеновой

Любовь родилась 15 марта 1990 года в Москве. Ее мать работала фармацевтом, а отец был военным. В семье также есть старший сын.

Девочка с детства была творческой. Она принимала участие в школьной самодеятельности, занималась бальными танцами, каталась на горных лыжах и изучала иностранные языки. Будучи подростком связалась с плохой компанией. Новикова начала курить, прогуливать школу и не слушала родителей.

Учеба в старшей школе давалась ей тяжело, но 10-й и 11-й класс Люба окончила экстерном. Новиковой были интересны психология, языки и дизайн. Именно с одной из этих дисциплин она хотела связать свое будущее. Однако мама предложила ей подать документы на актерский факультет. Девушка смогла поступить в ГИТИС, где обучалась в мастерской Владимира Андреева, а после у Алексея Шейнина. Диплом Любовь получила в 2010-м.

Когда Аксенова училась на третьем курсе, бывший продюсер «Тату» Сергей Галоян позвал ее в свою новую группу под названием ID. Актриса выступала в откровенных нарядах, что не понравилось руководству ГИТИСа. Ей пришлось уйти из коллектива.

Александр Петров и Любовь Аксенова. Фото Кадр из сериала «Обнимая небо»

Актерская карьера Любови Аксеновой

Покорять кинематограф актриса начала, когда училась в вузе. Сперва это были только эпизодические роли. Ее можно увидеть в сериалах «Детективы» (2009), «След» (2009), «Наши соседи» (2010).

Первый успех пришел к ней после съемок в сериале «Закрытая школа» (2011) с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце в главной роли. Яркой получилась ее работа в киноальманахе «Рассказы» (2012). Именно в этой ленте она впервые снялась обнаженной. Высоко был оценен сериал для Первого канала «Обнимая небо» (2013). В мелодраме также принимал участие Александр Петров.

На ее счету такие работы, как «Родина» (2015), «Выжить после» (2013-2016), «Инквизитор» (2014), «Любит не любит» (2014).

В 2016 году состоялась премьера научно-фэнтезийного боевика «Ночные стражи», где Любовь предстала в образе вампирши Даны. Специально для этой роли она постриглась под каре. Большую часть трюков выполняла сама, молодая актриса посещала занятия по единоборствам и обучалась обращению с ножом.

Всероссийский успех пришел к ней после выхода сериала «Мажор 2». В проекте вместе с ней снова снялся Прилучный. Аксенова сыграла девушку главного героя Катю.

Чтобы за ней не закрепился образ только драматической актрисы, Любовь снялась в комедии «Гуляй, Вася!» (2017). Ее персонаж — смелая девушка Василиса, которая готова на все ради своей цели.

В необычном для себя образе беременной женщины она предстала в картине о подвиге советских космонавтов «Салют-7» (2017). Хорошо была встречена кинолента «Без меня» (2018) с Полиной Максимовой, Любовью Аксеновой и Риналем Мухаметовым.

Одной из главных ролей талантливой актрисы стала девушка Яна Миронова, которая страдает наркотической зависимостью, из сериала «Бывшие» (2018-2021). Партнером Аксеновой стал Денис Шведов. Любовь, чтобы вжиться в образ своей героини, решила отказаться от своей зависимости — еды. Поэтому месяц не употребляла твердую пищу. В ее рационе были в основном соки, смузи и чай.

Также в ее фильмографии есть такие работы, как «За гранью реальности» (2018), «Мятеж» (2018), «Кома» (2019), «Глубже!» (2020), «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021), «Настя, соберись!» (2021), «Почка» (2022-2023), «Содержанки» (2020).

Аксенова примеряла на себя роль капитана женской футбольной команды для сериала «Нефутбол» (2021). Любовь любит удивлять зрителей. Так, она снялась в военном фильме «Нюрнберг» (2023), который рассказывает о процессе над нацистскими преступниками после капитуляции Германии.

Многим понравилась работа актрисы в драматическом мини-сериале «The Телки» (2022). Проект был основан на романе Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви».

Одной из последних значимых работ стал сериал «Жить жизнь» (2023). Ее героиня Анна — успешная девушка, которая после смерти мужа не торопится вступать в новые отношения. Но все меняется, когда в ее жизни появляется Матвей, который открыто ею манипулирует.

Любовь Аксенова с мужем Павлом. Фото Global Look Press

Личная жизнь Любови Аксеновой

Любовь Аксенова уже более 10 лет замужем за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым. Они познакомились в 2012-м на премьере короткометражного фильма «Шиповник».

«Я его даже не заметила тогда, на самом деле. А через неделю мы встретились с другом, поужинали, и тут он говорит: «Сейчас приедет мой приятель! Может, ты видела его на той премьере?» И все — приехал Паша, и это была любовь с первого взгляда! После этого мы с ним не расставались», — признавалась актриса изданию «СтарХит».

Уже спустя три месяца они отправились в ЗАГС. Торжество прошло в тихом семейном кругу. После ресторана молодожены поехали в гости к бабушке Любы, из-за возраста она не смогла посетить церемонию. Актриса после свадьбы взяла фамилию мужа. Зимой 2020 года во время путешествия по Индии они провели вторую церемонию.

«Он большое участие принимает в том, что я делаю. Мне кажется, это одна из важных вещей, которая нас объединяет. Его виденье и мое часто совпадают. Я могу с мужем обсудить все. Это человек, которому я доверяю», — рассказывала Аксенова изданию Voice.

В 2023 году актриса и режиссер отметили десятилетие супружеской жизни. Детей в семье нет.

Любовь Аксенова. Фото Global Look Press

Любовь Аксенова сейчас

В 2024 году ожидается премьера сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» по одноименной книге Федора Достоевского. Главные роли исполнили Иван Янковский, Любовь Аксенова, Алена Михайлова и Тихон Жизневский.

Известно, что сейчас идут съемки второго сезона «Жить жизнь». В касте также задействованы Аксенова и Роман Васильев. Режиссерское кресло снова занял Михаил Вайнберг. Премьера намечена на этот год.

В 2024-м она появилась в новой части фильма «Майор Гром: Игра». После выхода проекта актриса снялась для обложки санкт-петербургского журнала «Собака», ведь действие киноленты происходит именно в этом городе.

10 лучших фильмов Любови Аксеновой по версии «Кинопоиска»

«Обнимая небо» (2013)

«Мажор» (2014)

«Инквизитор» (2014)

«Мажор 2» (2016)

«Бывшие» (2016-2021)

«Салют-7» (2017)

«Вокально-криминальный ансамбль» (2018)

«Цыпленок жареный» (2019)

«Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия» (2021)

«Майор Гром: Игра» (2024)

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