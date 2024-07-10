Хронология «Людей Икс»: в каком порядке смотреть все фильмы

«Люди Икс» занимают 10-е место в списке самых прибыльных серий фильмов. Общие сборы проектов превысили 6 миллиардов долларов. Сейчас мутанты переживает эру перезагрузки, интегрируясь в киновселенную Marvel. Рассказали все о легендарной франшизе и объяснили, в каком порядке лучше смотреть все фильмы про Людей Икс.

О чем фильмы про Людей Икс

«Люди Икс» представляют собой серию супергеройских фильмов, основанную на одноименных комиксах Marvel Comics. Она рассказывает о людях, обладающих огромной силой — мутантах. По сюжету персонажи с разным мировоззрением вступают в противостояние в попытке отстоять свои убеждения.

Команда Людей Икс, собранная профессором Чарльзом Ксавье, выступает за мирное сосуществование мутантов и людей. А Братство мутантов под началом бывшего узника Освенцима Эрика Леншера сражается за господство над человечеством.

После оригинальной трилогии «Людей Икс» вышли спин-оффы, затем приквел и кроссовер между оригинальной серией фильмов и приквелом. Следом за этими проектами прошли премьеры кинолент, в которых была рассказана альтернативная история команды.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс»

Порядок выхода фильмов о Людях Икс

«Люди Икс» состоят из оригинальной трилогии, трилогии Росомахи, серии приквелов, фильмах о Дэдпуле и спин-оффе «Новые мутанты».

Оригинальная трилогия

«Люди Икс» (2000);

«Люди Икс 2» (2003);

«Люди Икс: Последняя битва» (2006).

Фото Кадр из фильма «Логан»

Киноистория одного из самых известных мутантов могла сложиться иначе. Cцeнapиcт «Людeй Икc» Дэвид Xэйтep рассказывал, что поначалу Хью Джекмана не хотели утверждать на роль Росомахи.

«Пocлe пepвoгo пpocлyшивaния мы нe yтвepдили Xью Джeкмaнa. В смысле, oн был вeликoлeпeн, самым милым парнем на свете, очень высоким и красивым, поэтому мы не видели его в этой роли», — вспоминал Хэйтер.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Сценарист добавил, что глaвa Fox Toмac Poтмaн сказал, что Росомаху сыграет Дюгpeй Cкoтт.

«Мы его утвердили, но на тот момент Скотт cнимaлcя в «Mиccии нeвыпoлнимa 2», и Toм Kpyз звoнил нaм, говоря, что oн им eще нyжeн. Мы уже почти приступили к съемкам, а eще нe видeли Pocoмaxy в oбpaзe, пoэтoмy oтпpaвили xyдoжникa пo кocтюмaм Лyиз Mингeнбax в Aвcтpaлию нa примерку. Выяcнилocь, чтo вo вpeмя cъемoк «Миссии» Cкoтт пoпaл в aвapию нa мoтoциклe, в итoгe пoxyдeв где-то дo 150 фунтов (около 68 кг) — так что ничего не вышло», — объяснил Дэвид Xэйтep.

Трилогия Росомахи

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009);

«Росомаха: Бессмертный» (2013);

«Логан» (2017).

Приквелы

«Люди Икс: Первый класс» (2011);

«Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014);

«Люди Икс: Апокалипсис» (2016);

«Люди Икс: Темный Феникс» (2019);

Фото Кадр из фильма «Люди Икс: Первый класс»

Приквелы «Людей Икс» стартовали отлично. «Первый класс» получил 86% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes, «Дни минувшего будущего» и вовсе 90%, а вот с «Апокалипсисом» получилось печальнее: рейтинг фильма составил всего 47%.

В интервью The New York Times исполнитель роли суперзлодея Оскар Айзек рассказал, что, несмотря на провал фильма, был очень рад возможности сниматься в нем.

Фото Кадр из фильма «Люди Икс: Апокалипсис»

«Heт, я нe oтpeкycь oт нeгo. Я точно знaл, кyдa идy и почему. B этoм фильмe снялись потрясающие aктеpы, c кoтopыми мне oчeнь xoтeлось пopaбoтaть: Джeймc Maкэвoй, Maйкл Фaccбeндep и Джeннифep Лoypeнc. B дeтcтвe я кoллeкциoниpoвaл Людeй Икc и любил Aпoкaлипcиca. Oн кaзaлcя мнe тaким жутким и cтpaнным пepcoнaжeм. А потом я оказался нa плoщaдкe», — вспоминал актер.

Айзек добавил, что xoтeл бы, чтoбы «Люди Икс: Апокалипсис» получились лyчшe, нo тaкoвы pиcки индycтpии.

Но для приквелов «Апокалипсис» не был пределом падения. Им стал «Темный Феникс», который критики оценили в 22%. Фильм, мягко говоря, не проявил себя в прокате. Чистый убыток проекта составил 133 млн долларов.

Фильмы о Дэдпуле

«Дэдпул» (2016);

«Дэдпул 2» (2018);

«Дэдпул и Росомаха» (2024).

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Режиссер грядущего фильма Шон Леви считает, что ему очень повезло работать над таким масштабным проектом: «Я каждый день чувствовал себя привилегированным, потому что речь идет о двух огромных кинозвездах в их самых знаковых ролях».

Леви добавил, что «Дэдпул и Росомаха» — история двух персонажей, поэтому называть картину очередным сольником Уэйда Уилсона было бы неверно.

«Это третий фильм о Дэдпуле, но это не «Дэдпул 3», — подчеркнул постановщик.

Кроме того, до премьеры фильма непросто определить, где он находится в общей хронологии. По сюжету Дэдпул и Росомаха попадают в TVA или УВИ — Управление временными изменениями. Бюрократическая организация вырывает персонажей из их таймлайна, сделав путь героев несколько изолированным, поэтому пока рано делать выводы. Как ни крути, картина обещает изменить историю MCU.

До «Дэдпула и Росомахи» TVA пока фигурировало только в сериале «Локи», что поставило проект в конец хронологии MCU, ведь по сюжету бог обмана уходит в конец времен. Сама организация находится вне времени.

Спин-офф

«Новые мутанты» (2020).

Фото Кадр из фильма «Люди Икс 2»

Хронология событий во вселенной Людей Икс

Все фильмы франшизы «Люди Икс» можно смотреть в порядке выхода фильмов. Однако, чтобы лучше погрузиться в эту киновселенную, рекомендуем пользоваться внутренней хронологией:

«Люди Икс: Первый класс»;

«Люди Икс: Дни минувшего будущего»;

«Люди Икс: Начало. Росомаха»;

«Люди Икс: Апокалипсис»;

«Люди Икс: Темный Феникс»;

«Люди Икс»;

«Люди Икс 2»;

«Люди Икс: Последняя битва»;

«Росомаха: Бессмертный»;

«Дэдпул»;

«Дэдпул 2»;

«Логан»;

«Новые мутанты».

Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Мутанты и киновселенная Marvel

В конце 2017 года The Walt Disney Company заключила сделку по приобретению 21st Century Fox, включая права на фильмы про Людей Икс. Это позволило мутантам появляться в проектах киновселенной Marvel.

С тех пор MCU начала готовить к выходу «Фантастическую Четверку» и потихоньку представляет «старых» мутантов в своих фильмах и сериалах. Например, в сиквеле «Доктора Стрэнджа» появился Профессор Икс (Патрик Стюарт), а в сериале «Ванда/Вижн» — Ртуть версии Эвана Питерса, что требовало особой творческой изобретательности, ведь в MCU брата-близнеца Алой Ведьмы сыграл Аарон Тейлор-Джонсон.

Фото Кадр из сериала «Ванда/Вижн»

Ванда и Пьетро были представлены в киновселенной Marvel до заключения сделки, поэтому в фильмах они не мутанты и не дети Магнето. Свою силу герои получили в результате воздействия Камня Разума, согласившись на эксперименты организации «Гидра».

Киновселенной Marvel предстоит большой путь по адаптации команды мутантов на своей территории. Концепция открытия Мультивселенной (одно из главных направлений последних проектов студии) может помочь в этом как нельзя лучше.

Зрителям, словно, постепенно дают привыкнуть к новым правилам игры. В период заключения сделки глава Disney Боб Айгер сделал заявление о планах по перезагрузке Людей Икс, а до тех пор студия Marvel показывает мутантов старой гвардии, давая понять, что теперь они тоже часть киновселенной.

В MCU (по крайней мере пока) представлены альтернативные версии мутантов, поэтому фильмы и сериалы, в которых они появляются в рамках киновселенной, нельзя причислить к общей хронологии проектов о Людях Икс.



Пока мутанты появляются в фильмах и сериалах Marvel, в основном, достаточно опосредованно: это персонажи из альтернативной вселенной или, как в случае сериала «Ванда/Вижн», часть измененной колдовством реальности. А сюжет Дэдпула и Росомахи проходит на территории организации, находящейся вне пространства и времени — поэтому о четкой хронологии появления мутантов в рамках MCU говорить пока рано.

Фото Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Этим летом на экраны выйдет картина «Дэдпул и Росомаха», в которой Хью Джекман вернулся к роли Логана. К слову, до анонса появления актера в киновселенной поклонники проектов Marvel думали, что Росомаху ждет рекаст, и предлагали студии свои идеи.

Карл Урбан («Пацаны», «Тор: Рагнарек»), узнав о том, что аудитория видит его в образе Логана, сказал, что слишком стар для этой роли.

«Давайте мыслить рационально. Я где-то на пару лет моложе Хью Джекмана? На месте студии, которая хотела бы выбрать кого-нибудь на роль Росомахи, я бы подыскал кого-то, кто сможет сыграть в трилогии, а со мной так не получится, если вы не захотите смотреть на 65-летнего Росомаху», — считает актер.

Еще отлично на роль Логана, по мнению некоторых зрителей, мог бы подойти Дэниэл Pэдклифф: «Люди часто подходят ко мне и говорят: «Эй, чyвaк, cлышaл нoвocти o Pocoмaxe, этo так кpyтo» — a я ничeгo oб этoм нe знaю. В смысле, мне нравится эта прямолинейность в духе: «Hy, знaeшь, Pocoмaxa в кoмикcax был низким, так что нужно быть невысоким, чтобы его сыграть». He представляю, кaк пocлe Xью Джeкмaнa можно выбpaть мeня. Ho ктo знaeт? Дoкaжи, чтo я oшибaюcь, Marvel».

Фото Кадр из сериала «Мисс Марвел»

И если в случае в Логаном пока все по-старому, то есть в MCU и совершенно новый мутант, первый в рамках этой киновселенной — Камала Хан или Мисс Марвел. Супергероиня дебютировала в сериале «Мисс Марвел», а затем появилась в фильме «Марвелы». В сцене после титров героиня Иман Веллани встречается с Кейт Бишоп, вероятно, с целью создать команду молодых Мстителей.