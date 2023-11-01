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«Маэстро»: что известно о биографическом фильме Брэдли Купера

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Маэстро»
Фото Кадр из фильма «Маэстро»
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В ноябре выйдет картина Брэдли Купера «Маэстро», в которой он исполнил главную роль. Этот фильм был номинирован на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Рассказываем, кто работал над проектом, и где можно будет его посмотреть.

Сюжет фильма «Маэстро»

«Если в тебе ничего не поет, ты не можешь заниматься музыкой».

«Маэстро» основан на биографии Леонарда Бернстайна. В 25 лет его приняли в Нью-Йоркский филармонический оркестр, после чего он создал много выдающихся произведений.

Помимо профессионального становления, в центре сюжета — история любви композитора и актрисы Фелиции Монтеалегре. В отношениях героям приходится пройти через множество испытаний, ведь, как было сказано в трейлере фильма, за пребывание на орбите маэстро приходится платить.

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Создатели фильма «Маэстро»

Режиссером проекта выступает Брэдли Купер. Он же отвечает за сценарий фильма вместе с Джошем Сингером («В центре внимания»). «Маэстро» продюсируют Брэдли Купер, Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе.

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Среди других продюсеров фильма — Фред Бернер («Говори»), Эми Дернинг («Город мечты»), Кристи Макоско Кригер («Боевой конь»), Трэйси Лэндон («История о супружестве»), Уэстон Миддлтон («Слова»), Джанин Моддер («Лютер: Павшее солнце») и Карла Райдж («Фабельманы»).

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Актерский состав фильма «Маэстро»

В картине «Маэстро» снялись Брэдли Купер («Области тьмы»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Майя Хоук («Очень странные дела»), Мэтт Бомер («Время»), Сара Силверман («Не смотрите наверх»), Майкл Юри («Терапия»), Мириам Шор («Юная»), Джош Хэмилтон («Идентификация Борна»), Алекса Суинтон («И просто так») и Брайан Клагман («Доктор Хаус»).

Фото Кадр из фильма «Маэстро»

Дата выхода фильма «Маэстро»

Премьера фильма «Маэстро» пройдет в кинотеатрах 22 ноября, а на платформе Netflix — 20 декабря.

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