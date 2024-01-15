Чем закончился 2 сезон аниме «Магическая битва» и чего ждать от следующего

Фанатам японской анимации декабрь 2023-го запомнился эпичным (или не слишком?) финалом второго сезона «Магической битвы». Один из топ-проектов небезызвестной студии MAPPA («Человек-бензопила», «Безумный азарт», последние сезоны «Атаки титанов» и нашумевший прошлой весной «Адский рай»), как водится, завершился клифхенгером (прием, когда повествование обрывается на самом интригующем месте. — Прим. ред.) и оставил фанатов в предвкушении.

Вспоминаем, что показали в сезоне и что ждет поклонников Сатору Годжо в продолжении.

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Чем закончился первый сезон

Для тех, кто (как и автор) смотрел первый сезон еще в онгоинге, напомним, что происходило там. Обычный японский школьник Итадори Юджи, вместе с друзьями увлекавшийся паранормальщиной, случайно сталкивается с настоящим проклятием (или проклятым духом) и даже вступает с ним в бой. Несмотря на сверхъестественную для человека силу, сражение дается Юджи нелегко, и в процессе он случайно проглатывает магический артефакт — палец тысячелетнего Короля проклятий Сукуны.

Старейшины магического сообщества хотят казнить Итадори, но за него вступается сильнейший из ныне живущих магов, Годжо Сатору. Он берет Юджи под свое крыло и устраивает на первый курс магического колледжа. Теперь Итадори должен найти и поглотить как можно больше пальцев Сукуны, чтобы уничтожить их и не позволить его возродить.

Фото Кадр из «Магической битвы»

По сути, первый сезон — это подводка к основной сюжетной линии. Зрителям рассказывают, как устроен мир, как работают магия и проклятия и какие действующие лица играют главные роли.

Напомним, что «Магическая битва» — это экранизация одноименной манги. На момент публикации статьи вышло больше 240 глав комикса. В то время как сюжетно первый сезон охватывает лишь первые 63 главы.

Что показали во втором сезоне

В 2021 году MAPPA выпустила полнометражный фильм-приквел, рассказывающий об одном из учеников того самого Годжо — Юте Оккоцу (запомните это имя, оно нам еще пригодится). А уже осенью 2023 года в эфир вышло продолжение.

Второй сезон можно разделить на две неравные части: первые пять серий отправляют нас в прошлое и рассказывают о школьных годах Сатору Годжо и Сугуру Гето. Последний был лучшим (и единственным) другом Годжо. Но после гибели невинной девушки, которую маги должны были защищать, взгляды Гето и Годжо на то, как устроен мир, расходятся. Сугуру разочаровывается в человечестве как таковом и решает устроить что-то вроде магического геноцида: обычные люди (не маги) своими эмоциями порождают проклятья, а значит, не будет людей — не будет и проклятий.

Фото Кадр из «Магической битвы»

Подробнее о том, как Гето стал Мастером проклятий и перешел на «темную сторону», рассказывается как раз в полнометражке. Во втором сезоне же после раскола между двумя сильнейшими магами сюжет сразу перескакивает в наши дни. Начинается арка «Инцидента в Сибуе» — те, кто успел прочитать мангу и хоть как-то подготовиться к ней, молодцы, остальным соболезнуем.

Гето, который давно не Гето, а старый как мир демон Кэндзяку, вместе с четырьмя проклятиями особого уровня отправляются на станцию Сибуя и при помощи магических барьеров берут тысячи людей в заложники. Как и ожидалось, на помощь им отправляется сам Годжо Сатору. Казалось бы, если за дело берется сильнейший маг, что может пойти не так? Но Кэндзяку неспроста выбрал именно тело Сугуру — в решающий момент голос старого друга отвлекает Годжо, который тут же попадает в магическую ловушку под названием Тюремное царство.

Фото Кадр из «Магической битвы»

Теперь судьба мира и самого Годжо оказывается в руках его коллег и учеников. На протяжении второй половины сезона мы наблюдаем самые разные вариации битв: между магами и проклятыми духами разных уровней. На сцене появляется даже Сукуна: получив контроль над телом Итадори, он разносит половину Сибуи и убивает направо и налево (просто потому что, это Сукуна, ему не нужна особая мотивация).

В финале Юджи сходится в почти смертельной схватке с одним из приспешников Гето-Кэндзяку — проклятием Махито. В этой битве Махито полностью раскрывает свой потенциал, и когда кажется, что Итадори вот-вот одержит победу, вмешивается сам Кэндзяку — и поглощает проклятие. Оказалось, все это изначально было лишь частью его плана. Используя способности Махито, Гето активирует заклинание-бездну, которое медленно расползается от Сибуи по всему Токио.

Фото Кадр из «Магической битвы»

Магическое сообщество объявляет в розыск и Годжо, и Юджи, на поиски последнего отправляется тот самый Юта Оккацу, в то время как по улицам свободно разгуливают тысячи проклятий. На этом заканчивается «Инцидент в Субуе», а с ним и второй сезон «Магической битвы», охвативший первые 139 глав манги.

Чего ждать от третьего сезона

MAPPA планирует и дальше следовать манге, а значит, в третьем сезоне зрителей ждет арка «Смертельная миграция». Кэндзяку вынуждает магов, запертых в разных частях Токио с помощью барьеров, сражаться за победу в смертельной игре. Итадори, Мегуми и их союзники должны не только следовать правилам демона, но и спасти сестру Мегуми, Цумики Фушигуро, найти великих магов прошлого и вызволить Годжо из Тюремного царства.

Хотя студия MAPPA пока не объявила дату выхода третьего сезона «Магической битвы», сомневаться в продолжении не приходится. Фанаты предполагают, что оно выйдет не раньше конца 2024 года.