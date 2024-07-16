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Максин ХХХ: обзор и рецензия, стоит ли смотреть — трилогия Х
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

3 мин.

Голливуд требует жертв: обзор фильма «Максин ХХХ»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»
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В российский прокат вышел слэшер Тая Уэста «Максин ХХХ» с Мией Гот в главной роли. Разбираемся, каким получился фильм о стремлении к славе любой ценой.

О чем трилогия «Х»

«Максин ХХХ» — сиквел фильма «X» и заключительная часть трилогии о том, как порноактриса стремится построить карьеру в Голливуде.

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Первая часть фильма рассказывала о группе киноматографистов, приехавших на техасскую ферму для съемок порнофильма, а приквел картины под названием «Пэрл» показывал путь становления главной антагонистки из «Х».

Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Сюжет фильма «Максин ХХХ»

Максин Минкс (Миа Гот) — единственная выжившая после событий фильма «Х» — продолжает дорогу к славе. Главную героиню держат на плаву мечты о карьерном прорыве, запрещенные вещества и периодически накрывающие приступы паники от травмирующих воспоминаний — нужно же как-то держать себя в тонусе. Что за творец без кровоточащей раны за душой?

Приверженность Максин своей цели впечатляет. Ее не могут остановить ни толпа конкурентов на кастинге в новый фильм Элизабет Бендер (Элизабет Дебики) «Пуританка 2», ни частный детектив (Кевин Бейкон), ни копы, ни серийный убийца Ночной Сталкер.

Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Каким получился «Максин ХХХ» и стоит ли смотреть

«Максин ХХХ» — достаточно нехитрая история. Максин хочет славы любой ценой. Одержимость главной героини вместе с бесчисленным количеством отсылок к киноклассике, на которые Уэст не поскупился, стоит принять как факт, не углубляясь в вопрос «зачем?». Ответа может не быть.

Но почему бы не попытаться его поискать? У Максин есть установка из детства не соглашаться на меньшее, комплекс выжившего и проблемы с отцом (у порноактрисы, кто бы мог подумать). В отличие от Пэрл (очевидно, героини отражают друг друга), для Максин слава — это не побег, а трофей. Не зря же она через все это прошла.

Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Или все-таки зря? «Максин ХХХ» показывает скоротечность популярности. В одном из эпизодов главная героиня бросает сигарету на звезду на Аллее славы. Звезду Теды Бары, если точнее — но кто сейчас вспомнит актрису немого кино и секс-символ конца 1910-х.

Хоррор Тая Уэста показывает: может, травму прошлого и нельзя исцелить, но ее можно использовать в своих целях. Необязательно оставаться в роли жертвы, ведь есть шанс стать кем-то поинтереснее. Режиссер даже любезно дает ответ на вопрос, кто главная ужасающая стихийная сила этой истории, приводя в начале фильма цитату Бетт Дэвис: «В этом бизнесе, пока тебя не считают монстром, ты не звезда».

Кадр из фильма «Максин ХХХ»
Фото Кадр из фильма «Максин ХХХ»

Где смотреть «Максин ХХХ»

«Максин ХХХ» доступен для просмотра в российских кинотеатрах.

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