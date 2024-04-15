«Манкимэн»: колоритный боевик о мести, который окрестили «Джоном Уиком» по-индийски

В минувший четверг в российский прокат вышел «Манкимэн» с Девом Пателем в главной роли. Британский актер индийского происхождения, знакомый зрителям по фильму «Миллионер из трущоб», выступил еще и в качестве режиссера новинки. Его дебют в этом статусе уже собрал целую россыпь восторженных отзывов как от критиков, так и от зрителей. Рассказываем, какой получилась остросюжетная лента, в которой динамичные экшн-сцены сочетаются с драматической сюжетной линией, и действительно ли она похожа на «Джона Уика» с Киану Ривзом.

Сюжет фильма «Манкимэн»

Действие картины разворачивается в Мумбаи в наши дни. Безымянный главный герой зарабатывает на жизнь тем, что участвует в подпольных боях: парень выходит на ринг в маске обезьяны — отсюда и прозвище Манкимэн (Monkey Man дословно с англ. «человек-обезьяна»).

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

В то же время он упорно пытается пробиться в элитный клуб. Отрывистые флешбэки дают зрителям понять, что герой жаждет мести за некую трагедию, случившуюся с ним в детстве, а виновников можно найти в VIP-зале того самого заведения. Попасть туда непросто, но Манкимэн, получивший сначала место простого посудомойщика, начинает стремительно приближаться к своей цели.

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

Создатели фильма «Манкимэн»

«Манкимэн» — это полнометражный режиссерский дебют Дева Пателя. Звезда «Миллионера из трущоб» и номинант на «Оскар» за драму «Лев» шел к этому проекту годами: над одним только сценарием актер работал около восьми лет, а график съемок пришлось корректировать из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на площадке не обошлось без травм (Патель сломал руку, повредил плечо и заработал глазную инфекцию), а когда вышла из строя камера, некоторые сцены и вовсе пришлось доснимать на телефон.

Тернистым оказался и путь уже готового фильма: изначально «Манкимэн» должен был выйти на Netflix, но в какой-то момент он пропал из графика релизов стримингового сервиса. Выпустить боевик в широкий прокат помог оскароносный режиссер Джордан Пил («Прочь»), который выкупил права на фильм и в качестве продюсера довел его до кинотеатров.

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

Оператором картины выступил Шэрон Мейр, снявший «Одержимость» Дэмьена Шазелла — музыкальную драму об изнурительных репетициях начинающего барабанщика, отмеченную тремя «Оскарами». Саундтрек написал Джед Курзель, в композиторском портфолио которого можно найти такие ленты, как «Макбет», «Кредо убийцы» и «Чужой: Завет».

Каким получился фильм «Манкимэн»

Начнем с цифр. На сегодняшний день рейтинг «Манкимэна» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 89% от критиков и 84% от зрителей. На сайте Metacritics критики оставили 79% положительных и 0% отрицательных отзывов (зрители оказались чуть строже: 68% и 14%). На IMDb фильм оценили на 7,3 балла, а на «Кинопоиске» — на 7,0. Весьма впечатляюще для режиссерского дебюта!

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

В «Манкимэне» Дев Патель также дебютировал в качестве экшн-героя. Актер, который еще в детстве начал заниматься боевыми искусствами и со временем заработал черный пояс по тхэквондо, годами мечтал сняться в боевике, но продолжал получать лишь комедийные и драматические роли. Так и не дождавшись подходящего предложения, Патель взял дело в свои руки.

Во многих рецензиях «Манкимэна» называют индийским «Джоном Уиком». Сравнение с франшизой, главную роль в которой исполнил Киану Ривз, действительно неизбежно: здесь и фигура одинокого мстителя, и захватывающие драки, и даже четвероногий друг центрального персонажа. При этом, когда на премьере новинки самого Дева Пателя попросили дать комментарий на эту тему, актер признался, что он, конечно же, обожает «Джона Уика», но все же вдохновлялся фильмами с Брюсом Ли и Джеки Чаном, а также корейскими триллерами и болливудскими проектами.

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

Индийский колорит действительно отличает «Манкимэна» от многих современных боевиков. Так, например, в его основу легла история Ханумана — обезьяноподобного божества из древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Не менее важную роль здесь играет и социальный подтекст: действие фильма разворачивается на фоне выборов, в ход которых вмешивается духовный лидер, призывающий голосовать за партию националистов. А основным антагонистом выступает коррумпированный начальник полиции.

Кроме того, зрители отмечают качественный саундтрек, в котором традиционные индийские мотивы сочетаются с более современными жанрами, и отлично переданную атмосферу мегаполиса. При этом у критиков «Манкимэна» тоже достаточно аргументов (одним не понравилась трясущаяся камера, другим — монтаж экшн-сцен), но даже они признают, что на многие шероховатости можно закрыть глаза. Почти все сходятся во мнении, что у Пателя-режиссера есть огромный потенциал, да и в боевиках его теперь тоже хочется видеть чаще.

Фото Кадр из фильма «Манкимэн»

И напоследок — несколько цитат из зрительских отзывов для тех, кто все еще сомневается, стоит ли дать шанс «Манкимэну»: