«Мария»: каким получился байопик с Анджелиной Джоли о величайшей оперной певице XX века

28 ноября в российский прокат вышла картина «Мария» о величайшей оперной певице XX века Марии Каллас. Рассказываем, каким получился байопик с Анджелиной Джоли, за который актриса может получить «Оскар».

Сюжет фильма «Мария»

Картина рассказывает о последних днях одной из величайших оперных певиц XX века Марии Каллас. Она живет в Париже практически затворницей. Все ее некогда огромное окружение сузилось до кухарки, дворецкого и двух пуделей.

Мария потеряла голос и хочет его вернуть, ходя на репетиции. Оперная дива понимает, что ей не удастся повторить былой триумф, но не готова с этим смириться, ведь у нее нет жизни вне сцены.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Каким получился фильм «Мария»

Неподражаемым. В этом году картина «Мария» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, но уступила победу «Комнате по соседству» Педро Альмодовара. Тем не менее согласно прогнозам кинокритиков, за роль Марии Каллас Анджелина Джоли может получить «Оскар».

Впервые золотой статуэткой киноакадемии актрису наградили в 2000 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме Джеймса Мэнголда «Прерванная жизнь». Через девять лет Анджелина Джоли была номинирована на «Оскар» за роль Кристин Коллинз в картине «Подмена» Клинта Иствуда.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Режиссером «Марии» выступил Пабло Ларраин, известный по работе над фильмами «Спенсер», где Кристен Стюарт воплотила образ принцессы Дианы, и «Джеки» с Натали Портман о первой леди США. Последняя, кстати, сыграла в жизни Марии Каллас далеко не последнюю роль.

Но если байопики о леди Ди и Джеки Кеннеди сосредоточены не столько на самих женщинах, сколько на переживаниях главных героинь по поводу их супругов, то «Мария» уходит дальше. Лента показывает, как выдающаяся творческая личность борется исключительно за саму себя, свой голос, свою независимость.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Сценарий «Марии» написал невероятный Стивен Найт, у которого за плечами есть номинация на «Оскар» за работу над фильмом «Грязные прелести» с Одри Тоту. Однако сейчас Найт больше известен как сценарист «Союзников» Роберта Земекиса и шоураннер «Острых козырьков». В «Марии» Стивен Найт проделал очень тонкую, ювелирную работу, написав очень глубокую и пронзительную историю об угасании таланта.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Пожалуй, не самая очевидная ассоциация, но при просмотре «Марии» можно вспомнить музыкальную драму «Последние дни» Гаса Ван Сента. Режиссер хотел снять байопик о Курте Кобейне, но его планам не суждено было сбыться. В итоге Ван Сент представил историю рок-музыканта Блэйка, в котором невозможно не узнать черты лидера группы Nirvana.

В фильме главный герой прячется от мира в загородном доме, застряв между жизнью и смертью, словно призрак. Блэйк постепенно ото всех отдаляется. Свои дни он заканчивает, сыграв песню Death to Birth — «От смерти к рождению». Кто знает, возможно, с точки зрения музыканта, сейчас он мертв, а потом будет жив.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Осторожно! Дальше в этой главе есть спойлеры.

«Мария» показывает последние дни оперной дивы без кричащего саморазрушения, свойственного рок-байопикам, но сдержанность ее душераздирающей внутренней борьбы пугает даже сильнее. Время певицы заканчивается, а единственный, с кем она может откровенно поговорить, это воображаемый интервьюер.

Видения Марии в картине обыграны блестяще. На секунду можно подумать, что перед зрителями тривиальный и незамысловатый ход, когда главный герой рассказывает о своей жизни документалистам (как было, к слову, в фильме «Маэстро» Брэдли Купера с ним же в роли выдающегося композитора и дирижера Леонарда Бернстайна). Но нет. Молодой, привлекательный и втайне влюбленный журналист существует только в воображении Марии. В реальности представители СМИ к ней очень жестоки. В одном из эпизодов фильма журналист оскорбляет Марию, раскритиковав ее голос.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

«Мария» показывает, как тяжело скрыться от своего прошлого. За эксцентричной дивой, которая нередко просит дворецкого передвигать для нее по дому фортепиано, а служанку — делать комплименты (скромную «свиту» Марии потрясающе сыграли Альба Рорвахер и Пьерфранческо Фавино), прячется рожденный в боли талант.

Однажды главная героиня в решительном порыве смогла сжечь все свои платья, чтобы оставить прошлое позади, но какие-то вещи не забываются. В байопике тема насилия проговаривается, насколько можно, деликатно. В одном из финальных эпизодов сестра оперной певицы просит «закрыть эту дверь», но для главной героини это невозможно, ведь только оттуда доносится музыка.

Фото Кадр из фильма «Мария», реж. Пабло Ларраин / Fabula, FilmNation Entertainment, Komplizen Film

Стоит ли смотреть фильм «Мария»

Пронзительный байопик о Марии Каллас, безусловно, заслуживает внимания. Картина Пабло Ларраина поделена на акты, первый из которых получил название «Дива», а последний — «Поклоны». Режиссеру удалось убедительно представить необыкновенную историю сильной женщины, которая не прекращает попыток вернуть контроль над собственной жизнью, обрести свободу и прийти к возвышению.

Трейлер фильма «Мария»