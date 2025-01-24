Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы и сериалы киновселенной

После того как «Железный человек» Джона Фавро с Робертом Дауни-младшим запустил киновселенную Marvel и вывел жанр супергеройских картин на новый уровень, студия не перестает развиваться. На экраны вышло несколько десятков фильмов и сериалов.
Сейчас студия вступила на путь своей Пятой фазы, в рамках которой уже успела выпустить четыре фильма и пять сериалов.
В мифологии Marvel нелегко разобраться, ведь внутренняя хронология и даты релизов проектов не совпадают. Рассказываем, в какой последовательности смотреть все фильмы и сериалы этой киновселенной.
Все фильмы и сериалы MCU связаны между собой. Можно не пытаться различать Сагу Бесконечности и Сагу Мультивселенной и просто смотреть релизы студии в хронологическом порядке, но, с другой стороны, у проектов MCU есть сформировавшаяся временная структура, которой интересно придерживаться.
Предлагаем вам два варианта развития событий, представив хронологию фильмов и сериалов Marvel по датам выхода и по внутренней мифологии вселенной.
Фильмы
«Невероятный Халк» (2008);
«Железный человек 2» (2010);
«Тор» (2011);
«Первый мститель» (2011);
«Мстители» (2012).
Фильмы
«Тор 2: Царство тьмы» (2013);
«Первый мститель: Другая война» (2014);
«Стражи Галактики» (2014);
«Мстители: Эра Альтрона» (2015);
«Человек-муравей» (2015).
Фильмы
«Доктор Стрэндж» (2016);
«Стражи Галактики. Часть 2» (2017);
«Человек-паук: Возвращение домой» (2017);
«Тор: Рагнарек» (2017);
«Черная пантера» (2018);
«Мстители: Война бесконечности» (2018);
«Человек-муравей и Оса» (2018);
«Капитан Марвел» (2019);
«Мстители: Финал» (2019);
«Человек-паук: Вдали от дома» (2019).
Фильмы
«Вечные» (2021);
«Человек-паук: Нет пути домой» (2021);
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022);
«Тор: Любовь и гром» (2022);
«Черная пантера: Ваканда навеки» (2022);
«Ночной оборотень» (2022);
«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» (2022).
Сериалы
«Сокол и Зимний солдат» (2021);
«Локи» (1-й сезон, 2021);
«Что, если?» (1-й сезон, 2021);
«Соколиный глаз» (2021);
«Лунный рыцарь» (2022);
«Мисс Марвел» (2022);
«Женщина-Халк: Адвокат» (2022).
Фильмы
«Стражи Галактики. Часть 3» (2023);
«Марвелы» («Капитан Марвел 2») (2023);
«Дэдпул и Росомаха» (2024);
«Капитан Америка: Новый мир» (2025);
«Громовержцы» (2025).
Сериалы
«Локи» (2-й сезон, 2023);
«Что, если?» (2-й сезон, 2023);
«Эхо» (2024);
«Это все Агата» (2024);
«Что, если?» (3-й сезон, 2024);
«Очи Ваканды» (2024);
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» (2024);
«Зомби Marvel» (2024);
«Сорвиголова: Рожденный заново» (2025);
«Железное сердце» (2025).
Фильмы
«Мстители: Судный день» (2026);
«Мстители: Секретные войны» (2027);
«Блэйд» (Дата выхода пока неизвестна).
Внутренняя хронология Marvel
Во втором сезоне сериала «Локи» главный герой становится Богом Историй и уходит в конец времен, поэтому во внутренней хронологии Marvel этот проект всегда будет стоять последним.
Сейчас MCU (Marvel Cinematic Universe/Кинематографическая вселенная Marvel — Прим. ред.) решила вопрос с перестройкой Пятой и Шестой фаз, которые раньше были выстроены вокруг суперзлодея Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). Актера, который его играл, уволили из Disney после суда, где он был признан виновным в нападении и преследовании.
Инсайдеры предполагали, что, раз Канга Завоевателя планировалось сделать фундаментальным злодеем будущих проектов студии, то просто произойдет рекаст: на роль суперзлодея найдут другого актера. Marvel такое не впервой. Студия меняла актеров по самым разным причинам. Например, в «Железном человеке» подполковника Джеймса Роудса или Роуди играл Терренс Ховард, а потом — Дон Чидл. Ховард решил уйти, потому что не сошелся со студией в вопросе гонорара.
Из последнего: в «Человеке-муравье 3» дочь Скотта Лэнга Кэсси сыграла Кэтрин Ньютон, хотя до этого ее играла Эмма Фурманн. Явных причин для рекаста не было. Однако раньше Кэсси была второстепенным, практически фоновым персонажем, но в «Квантомании» она уже предстала центральной фигурой. Возможно, по мнению создателей проекта, в рамках смещения акцентов истории Кэтрин Ньютон подходила лучше.
В будущем «Капитане Америке: Новом мире» Харрисон Форд воплотит образ Красного Халка и Таддеуса Росса, заменив Уильяма Херта, который умер в 2022 году.
Помимо сложностей, связанных с Джонатаном Мэйджерсом, студи выпустила самый худший фильм за всю свою историю. Картина Нии Дакосты «Марвелы» получила крайне низкую оценку зрителей и критиков, к тому же, провалившись в прокате.
На сериальном поле у Marvel дела обстояли не многим лучше. Один из самых дорогих многосерийных стриминговых проектов студии ($ 211 млн), «Секретное вторжение», показал низкие рейтинги, после чего глава Disney Боб Айгер объявил о сокращении количества выпускаемого контента по вселенным Marvel и «Звездных войн» (в далекой-далекой галактике свои проблемы).
Вышедший в начале 2024 года мини-сериал «Эхо» о возвращении Майи Лопес к своим индейским корням не спасли ни репрезентация первой глухой супергероини, ни представление коренных жителей Америки среди персонажей проекта.
Но после этого Пятая фаза Marvel начала выравниваться. Студия выпустила третью часть «Стражей Галактики» Джеймса Ганна (режиссер теперь глава обновленной DCU) и «Дэдпула и Росомаху», который стал для Marvel безусловным кассовым успехом, собрав в мировом прокате почти полтора миллиарда долларов. Грядущей премьере фильма «Капитан Америка: Новый мир» пророчат отличный прокатный старт.
Спин-офф сериала «Ванда/Вижн» «Это все Агата» получил высокие оценки зрителей и критиков, чего, увы, не скажешь, про финальный сезон анимационного проекта «Что, если?», который некогда был одним из лучших творений студии.