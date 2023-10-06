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Сегодня, 18:35

Когда выходят «Марвелы» и что известно о фильме

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Марвелы».
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Этой осенью состоится премьера картины Нии Дакосты «Марвелы» («Капитан Марвел 2»), которой глава Marvel Studios Кевин Файги пророчит успех «Мстителей». Рассказываем все, что известно о сиквеле «Капитана Марвел».

Сюжет фильма «Марвелы»

После того, как Кэрол Дэнверс обрела свою утраченную личность, которую отняли тираны Крии, супергероиня мстит Высшему Разуму. Это приводит к тому, что Кэрол приходится нести на своих плечах бремя дестабилизированной вселенной.

Когда супергероиня проходит через червоточину, предположительно ведущую ее к революционеру из числа Крии, силы Дэнверс переплетаются со способностями ее главной фанатки Камалы Хан (Мисс Марвел) и племянницы Кэрол Моникой Рамбо (агент организации «М. Е. Ч.»). Супергероиням придется объединиться и научиться действовать сообща ради спасения вселенной.

Кадр из фильма «Марвелы».

Каст фильма «Марвелы»

Главные роли в фильме «Марвелы» исполнили Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс), Тейона Паррис (Моника Рамбо) и Иман Веллани (Камана Хан). Сэмюэл Л. Джексон вернется к роли Ника Фьюри. Противостоять супергероини будут злодействам воительницы крии Дар-Бенн (Зави Эштон).

Помимо них, в «Марвелах» сыграли Пак Со-джун, Зенобия Шрофф, Саагар Шайх и Мохан Капур.

Кадр из фильма «Марвелы».

Дата выхода фильма «Марвелы»

Премьера «Марвелов» переносилась несколько раз. Картина Нии Дакосты должна была открывать Пятую фазу Marvel, но в итоге вместо нее первой ласточкой стал фильм Пейтона Рида «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Финальной датой релиза «Марвелов» на данный момент остается 10 ноября.

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