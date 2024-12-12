Хронология «Матрицы»: в каком порядке смотреть все фильмы франшизы

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«Добро пожаловать в реальный мир», — гласит слоган культовой научно-фантастической картины сестер Вачовски «Матрица». Фильм 1999 года изменил сознание людей, поставив под сомнение устойчивое и нерушимое убеждение о подлинности окружающей нас реальности.
Со временем «Матрица» стала целой медиафраншизой (помимо картин сестер Вачовски, в нее входят комиксы, компьютерные игры и аниме).
На данный момент последняя часть истории под названием «Матрица: Воскрешение» вышла на экраны в 2021 году. Рассказываем о фильмах, вдохновленных киберпанком, «Призраком в доспехах» и «Алисой в стране чудес».
Год выхода: 1999.
Страна: США, Австралия.
Жанр: фантастика, боевик.
Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг, Глория Фостер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 8.7.
Картина «Матрица» 1999 года показывает мир будущего, где реальность, в которую верит большинство людей, на самом деле симуляция, созданная разумными машинами для подчинения и усмирения населения. Тепло и электрическая активность человеческих тел используются ими как источник энергии.
Чтобы изменить существующий порядок вещей, хакер по имени Нео отказывается от существования в комфортной симуляции, чтобы начать повстанческую борьбу против машин.
Источниками вдохновения при создании «Матрицы» для сестер Вачовски стали киберпанк, хакерская субкультура, повесть Айзека Азимова «Профессия» (в ней показано централизованное земное общество шестьдесят шестого века, в котором дети обучаются практически мгновенным прямым взаимодействием компьютера и мозга. — Прим. ред.), роман Артура Кларка «Город и звезды» (в нем на закате Империи неведомые гении придали городу новую форму, снабдив машинами, которые сделали его бессмертным. — Прим. ред.), аниме «Призрак в Доспехах» и «Алиса в Стране чудес», отсылки к которой не сможет не заметить даже самый неподготовленный зритель.
«Матрица» получила четыре «Оскара» (за лучший звук, монтаж, монтаж звука и визуальные эффекты) и оказала огромное влияние на киноиндустрию.
Год выхода: 2003.
Страна: США.
Жанр: фантастика, боевик.
Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7.
Рейтинг IMDb: 7.2.
«Матрица» строится на идее о том, что Нео — избранный: только ему по силу противостоять Машинам и спасти человечество от рабства. Во второй части, получившей подзаголовок «Перезагрузка», персонаж Киану Ривза стремится встретиться с Архитектором Матрицы и сразиться с Агентом Смитом, который нашел возможность самопроизвольного копирования.
Год выхода: 2003.
Страна: США, Австралия.
Жанр: фантастика, боевик.
Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Хьюго Уивинг, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишберн, Хэролд Перрино.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 6.7.
По сюжету третьей части «Матрицы» Машины штурмуют Сион (единственный город людей), а у его защитников не хватает сил, чтобы отразить нападение. Нео тем временем отправляется в город Машин, чтобы продолжить свою миссию и предотвратить падение Сиона.
Агент Смит нашел способ подчинить себе Матрицу и вывести ее из-под контроля Машин. Дальше все зависит от Нео. Если он сможет противостоять Смиту, то у людей появится надежда на спасение. Однако если Нео не справится, это приведет к крушению Матрицы и гибели человечества.
Год выхода: 2021.
Страна: США, Австралия.
Жанр: фантастика, боевик.
Режиссер: Лана Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик.
Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.
Рейтинг IMDb: 5.6.
Действие картины «Матрица: Воскрешение» разворачивается через шестьдесят лет после событий «Революции» и рассказывает о Нео, живущем обычной жизнью разработчика видеоигр. В какой-то момент главному герою начинает казаться, что он не может отличить свои фантазии от реальности.
Затем с помощью запрограммированной версии Морфеуса группа повстанцев освобождает Нео из новой версии Матрицы и сражается с новым врагом, который держит Тринити в плену.
В легендарной франшизе всего четыре части, внутренняя хронология которых совпадает с фактической.
«Матрица: Перезагрузка»
«Матрица: Революция»
«Матрица: Воскрешение»