Биография Майки Мэдисон: история главной героини «Аноры»

История американской актрисы, которая снималась с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Майки Мэдисон (Микаэла Мэдисон Росберг)

Дата рождения: 25 марта 1999 года

Место рождения: Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)

Деятельность: актриса

Начало карьеры: 2013 год

Детство и юность Майки Мэдисон

Майки Мэдисон родилась 25 марта 1999 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). По национальности актриса ашкеназская еврейка и британка.

Ее родители работали психологами. Отец занимался исследованиями шизофрении, а мать специализировалась на детской психологии. У Майки есть брат-близнец и две старшие сестры и младший брат. В семье была традиция — каждый вечер смотреть новый фильм. Любовь к кинематографу детям прививалась с детства.

С 8 лет Мэдисон занималась верховой ездой, даже принимала участие в турнирах. Тренеры делали на нее большую ставку, но девушка не стала связывать свою жизнь со спортом. Майки приняла решение стать актрисой после того, как ее старшая сестра вышла замуж за голливудского сценариста.

Фото Кадр из фильма «Анора»

Актерская карьера Майки Мэдисон

В первое время Майки Мэдисон снималась только в коротком метре. С 2016 по 2022 год американка была утверждена в сериале «Все к лучшему». Первую главную роль начинающая актриса получила в 2017 году в фильме «Лиза, Лиза, небеса серого цвета». Также американку можно увидеть в сериале «Самозванцы» (2017-2018), фильмах «Ностальгия» (2018), «Монстр» (2018), «Третий не лишний» 2021, «Носорог» (2021).

Первый успех к ней пришел после выхода фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» (2019), где ей досталась роль Сьюзан Аткинс. В 2019-м Мэдисон озвучила одну из ролей в мультфильме «Семейка Аддамс». В 2022 году Майки исполнила одну из главных ролей в фильме ужасов «Крик 5».

В России интерес к актрисе разгорелся после премьеры фильма «Анора» (2024). Вместе с ней сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ради роли девушке пришлось взять уроки русского языка.

Фото Кадр из фильма «Анора»

«Русский у Аноры на уровне начальной школы. И я не хотела, чтобы он звучал идеально. Наоборот, чтобы у нее была некая американизированная версия русского. Я не хотела, чтобы моя героиня полностью вписывалась. Она, как аутсайдер, постоянно наблюдает за всем со стороны», — признавалась актриса.

Также Майки снялась обнаженной, хотя режиссеры предлагали ей дублершу на откровенные сцены.

«Для главной героини нагота — это своего рода костюм. Она представляет себя в этом образе, потому что это ее способ зарабатывать на жизнь. Это просто то, что она должна делать. Я отнеслась к этому так же. Поэтому мне было очень комфортно», — рассказывала Мэдисон.

Фильм Шона Бейкера был отмечен «Золотой пальмовой ветвью» на Каннском кинофестивале. Также Мэдисон была номинирована на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле». Затем Американская гильдия киноактеров номинировала ее на премию в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучший актерский состав» вместе с Эйдельштейном, Борисовым, Крреном Карагуляном, Товмасяном и Серебряковым.

В 2024 году вышел сериал «Женщина в озере» с Натали Портман и Майки Мэдисон в главной роли. Это экранизация одноименного романа Лоры Липпман о расследовании убийств в 60-х в Балтиморе.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Майки Мэдисон

Американская актриса скрывает свою личную жизнь от общественности. Майки Мэдисон не ведет страницы в социальных сетях.

8 лучших фильмов и сериалов Майки Мэдисон по версии IMDb