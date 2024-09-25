Майклу Дугласу — 80: 8 фильмов с оскароносным актером

Сегодня, 25 сентября, свой юбилей отмечает американский актер Майкл Дуглас. Он родился в семье Кирка Дугласа — звезды золотой эры Голливуда — и начал сниматься еще в 1970-х. С тех пор Майкл заработал два «Оскара» (как актер — за «Уолл-стрит», а как продюсер — за «Пролетая над гнездом кукушки»), несколько «Золотых глобусов», «Эмми», Почетную пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и целую россыпь других наград. В честь 80-летия актера вспоминаем главные фильмы с его участием.

Игра

Год: 1997.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс Ребхорн, Питер Донат.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Игра»

В психологическом триллере Дэвида Финчера «Игра» Майлк Дуглас сыграл успешного инвестиционного банкира Николаса Ван Ортена. На свой день рождения мужчина получает в подарок от младшего брата Конрада сертификат на участие в некой Игре. Однако вскоре Николас понимает, что это не просто развлекательное мероприятие.

В 1998 году «Игра» была номинирована на премию «Сатурн» в категории «Лучший приключенческий фильм, боевик или триллер», однако вместе с «Титаником» и очередной частью бондианы «Завтра не умрет никогда» уступила криминальной драме «Секреты Лос-Анджелеса» с Ким Бейсингер и Расселом Кроу.

Основной инстинкт

Год: 1992.

Страна: США, Франция.

Режиссер: Пол Верховен.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джинн Трипплхорн, Дэнис Арндт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Эротический триллер Пола Верховена «Основной инстинкт» повествует об отношениях детектива Ника Каррена и писательницы Кэтрин Трамелл. Проблема в том, что Кэтрин выступает подозреваемой в деле об убийстве, которое ведет Ник. В первую очередь, потому что в своей последней книге в деталях описала аналогичное преступление.

В 1992-м провокационная лента участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, а уже в следующем году заработала по две номинации на «Золотой глобус» и «Оскар». Также фильм был номинирован на антипремию «Золотая малина» сразу в трех категориях, а вот Шэрон Стоун получила две награды канала MTV («Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина»).

Роман с камнем

Год: 1984.

Страна: США, Мексика.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Кэтлин Тернер, Дэнни ДеВито, Зак Норман, Альфонсо Арау.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Роман с камнем»

Приключенческую картину «Роман с камнем» снял Роберт Земекис, который впоследствии подарил миру трилогию «Назад в будущее» и «Форреста Гампа». На церемонии вручения премии «Золотой глобус» лента одержала победу в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», оставив позади «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Охотников за приведениями».

В категории «Лучшая женская роль» удача тогда улыбнулась Кэтлин Тернер. В «Романе с камнем» она сыграла писательницу Джоан Уайлдер, которая летит в Колумбию, чтобы спасти сестру. Ну а Майкл Дуглас перевоплотился в контрабандиста Джека Т. Колтона. Разумеется, авантюрист решает помочь Джоан.

С меня хватит!

Год: 1992.

Страна: США, Франция, Великобритания.

Режиссер: Джоэл Шумахер.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Роберт Дювалл, Барбари Херши, Рэйчел Тикотин, Тьюзди Уэлд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «С меня хватит!»

В криминальном боевике «С меня хватит!» Майкл Дуглас сыграл инженера Уильяма Фостера. Черная полоса в его жизни приводит к тому, что мужчина сначала устраивает погром в магазине, где ему отказались разменять купюру, а затем и вовсе берется за оружие. По следам Уильяма отправляется сержант Мартин Прендергаст.

«С меня хватит!» — это еще один проект из фильмографии сегодняшнего именинника, который в рамках Каннского кинофестиваля боролся за Золотую пальмовую ветвь. Однако в 1993 году удача улыбнулась китайской мелодраме «Прощай, моя наложница» и новозеландской драме «Пианино».

Уолл-стрит

Год: 1987.

Страна: США.

Режиссер: Оливер Стоун.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэрил Ханна, Мартин Шин, Хэл Холбрук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Уолл-стрит»

«Уолл-стрит» — это именно та картина, которая в 1998 году принесла Майклу Дугласу «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль». Актер тогда обошел Джека Николсона, Дензела Вашингтона и Марчелло Мастрояни.

На экране Дуглас изобразил Гордона Гекко — легенду биржевого рынка и кумира молодого брокера Бада Фокса. Однажды их пути пересекаются: карьера Бада начинает стремительно развиваться, а Гордон активно привлекает коллегу к своим махинациям. Однако вскоре протеже решает подставить своего наставника.

Идеальное убийство

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Дэвис.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Гвинет Пэлтроу, Вигго Мортенсен, Дэвид Суше, Сарита Чоудри.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Идеальное убийство»

В драматическом триллере «Идеальное убийство» Майкл Дуглас вновь сыграл преуспевающего бизнесмена. Однажды его персонаж Стивен Тейлор узнает, что супруга изменяет ему с художником Дэвидом Шоу. Только вот тот на деле оказывается аферистом, и главный герой предлагает ему 500 тысяч долларов за убийство собственной жены.

Стоит отметить, что в основу фильма легла пьеса «Телефонный звонок» Фредерика Нотта. За сорок с лишним лет до этого к ней же обратился и Альфред Хичкок: речь, конечно же, идет о детективе «В случае убийства набирайте «М». Еще одна примечательная деталь заключается в том, что все картины Дэвида нарисовал сыгравший его Вигго Мортенсен.

Траффик

Год: 2000.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Стивен Содерберг.

В главных ролях: Майкл Дуглас, Бенисио дель Торо, Кэтрин Зета-Джонс, Дон Чидл, Деннис Куэйд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,6.

Фото Кадр из фильма «Траффик»

В фильме «Траффик» Майклу Дугласу достался образ главы Управления по контролю за оборотом наркотиков: по сюжету Роберт Уэйкфилд объявляет войну торговцам запрещенными веществами. Параллельно развивается еще несколько линий, героями которых выступают мексиканский полицейский Хавьер Родригес и жена крупного наркобарона Хелена Айала.

В активе картины — четыре «Оскара» (один из них достался режиссеру «Траффика» Стивену Содербергу), два «Золотых глобуса», две премии BAFTA, две премии Гильдии актеров, номинация на французский «Сезар», а также Серебряный медведь Берлинского кинофестиваля, которым был отмечен Бенисио дель Торо.

Человек-муравей

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Пейтон Рид.

В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли, Кори Столл, Майкл Пенья.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Человек-муравей»

Сегодняшний герой также успел отметиться и в киновселенной Marvel. Речь идет о серии фильмов, посвященных Скотту Лэнгу. Центрального персонажа сыграл Пол Радд, ну а Майкл Дуглас перевоплотился в Хэнка Пима — энтомолога и квантового физика, который когда-то разработал костюм Человека-муравья.

Впервые появившись в этом образе в сольной картине «Человек-муравей», Дуглас также сыграл Пима в ее сиквеле и триквеле, а также появился в супергеройском блокбастере «Мстители: Финал».