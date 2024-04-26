«Майор Гром: Игра»: что известно о сиквеле нашумевшего «Чумного Доктора»

Уже на этой неделе в рамках Московского международного кинофестиваля состоится пресс-показ отечественного блокбастера «Майор Гром: Игра». Зрители же смогут оценить продолжение вышедшего три года назад «Чумного Доктора» чуть позже: кинотеатральная премьера фильма запланирована на 23 мая. Рассказываем, чего ждать от российской киноновинки.

Сюжет фильма «Майор Гром: Игра»

Действие «Игры» разворачивается после событий «Чумного Доктора». Напомним, что главный герой этих фильмов Игорь Гром — опытный майор полиции из Петербурга, который борется с прступниками. В «Чумном Докторе» противником персонажа оказался мститель в маске, решивший очистить город от тех, кто злоупотребляет властью или пользуется своим положением. Картина не стала суперхитом проката, зато неплохо показала себя онлайн: на Netflix «Чумной Доктор» вошел в десятку самых популярных релизов, а в некоторых странах даже возглавил рейтинг.

В «Игре» Игорь Гром стал настоящей звездой Санкт-Петербурга: про майора местной полиции сняли фильм и даже открыли ему памятник. Однако в органах намечаются массовые сокращения, к тому же на горизонте появляется новый противник, который устраивает в городе серию терактов. Выясняется, что подрывника по прозвищу Призрак нанял владелец оружейной корпорации Август ван дер Хольт.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

В основу «Игры», как и «Чумного Доктора», легла серия комиксов «Майор Гром» от российского издательства Bubble. И все же публику ожидают сюрпризы.

«Как мы говорили раньше, у нас не было задачи покадрово экранизировать комикс, вышедший девять лет назад, и «Игра» будет абсолютно новой историей во вселенной Грома. Мы рассчитываем удивить и фанатов оригинального комикса, и зрителей, не знакомых с ним», — заявил в интервью «Кинопоиску» Артем Габрелянов, один из продюсеров и сценаристов новинки.

Создатели фильма «Майор Гром: Игра»

Режиссером «Игры» выступил Олег Трофим. Напомним, что он же снял и «Чумного Доктора». Среди других проектов кинематографиста — спортивная мелодрама «Лед», которая в 2017 году стала его дебютной полнометражной работой, а также музыкальные клипы для инди-группы «Сироткин», Антохи MC и других исполнителей.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Оператором вновь выступил Максим Жуков: помимо «Чумного Доктора» и «Игры», в его портфолио также значатся фантастическая лента «Спутник» с Оксаной Акиньшиной и недавний хит проката «Мастер и Маргарита».

Среди продюсеров — основатель издательства Bubble Артем Габрелянов и его главный редактор Роман Котков. Они же приложили руку к созданию оригинальной серии комиксов «Майор Гром».

Актерский состав фильма «Майор Гром: Игра»

В главной роли — по-прежнему Тихон Жизневский. Актер, недавно засветившийся в детективном сериале «Внутри убийцы», вернулся к образу майора Игоря Грома.

«В первом фильме Игорь Гром прошел огонь и воду, а в продолжении его ждут медные трубы, испытание славой. Гром теперь — популярный человек в Санкт-Петербурге, и у этого будут свои последствия. Зрителей ждет много экшена», — признался Жизневский.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Напарника главного героя Диму Дубина вновь сыграл Александр Сетейкин, а журналистку (и возлюбленную Грома) Юлю Пчелкину — Любовь Аксенова.

Кроме того, среди уже знакомых лиц — Сергей Горошко в образе миллиардера Сергея Разумовского, который после событий первого фильма находится в лечебнице. Также в проекте появятся Дмитрий Чеботарев (Олег Волков, друг детства Разумовского) и Константин Хабенский (психиатр Вениамин Рубинштейн).

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Также из «Чумного Доктора» в «Игру» перекочевал Алексей Маклаков, сыгравший начальника полиции Федора Прокопенко, а вот среди новичков франшизы — Ольга Сутулова и Матвей Лыков.

Сутуловой досталась роль московского генерал-лейтенанта Марии Архиповой, которая намерена заменить петербургских полицейских дронами. Лыков же перевоплотился в того самого Августа ван дер Хольта, который и производит инновационную технику.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Небольшая роль в «Игре» нашлась и для Евгения Чебаткова: популярный стендап-комик сыграл главаря заключенных, поднявшего в тюрьме масштабный бунт. Ради дебюта в большом кино Чебатков даже побрился налысо.

Трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Дата релиза фильма «Майор Гром: Игра»

Российская премьера приключенческого боевика запланирована на 23 мая. Когда «Игра» появится онлайн — пока неизвестно.

Что посмотреть в ожидании премьеры

Напомним, что франшиза «Майор Гром» не ограничивается картинами «Чумной Доктор» и «Игра». В 2023 году все тот же Олег Трофим снял приквел «Гром: Трудное детство», в котором маленького Игоря сыграл Кай Гетц.

Фото Кадр из фильма «Гром: Трудное детство»

Нельзя не упомянуть и короткометражку Владимира Беседина «Майор Гром» с Александром Горбатовым в главной роли. Любопытно, что трейлер «Игры» начинается со сцены, в которой Игорь, Дима и Юля смотрят байопик о Громе, которым и стал тот самый проект из 2017 года.

Фото Кадр из фильма «Майор Гром»

Ну а если вы решите пересмотреть «Чумного Доктора», то обратите внимание на то, что у фильма есть расширенная версия. Ее хронометраж больше оригинала на целых двадцать минут.