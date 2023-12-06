«Тише едешь — дальше будешь»: как начался третий сезон «Медленных лошадей» с несравненным Гэри Олдменом

На платформе Apple TV+ вышли первые три эпизода третьего сезона шпионского сериала «Медленные лошади». Рассказываем, как он стартовал, и когда выйдут новые серии.

О чем сериал «Медленные лошади»

Проект основан на одноименном романе Мика Геррона и рассказывает об административном чистилище для отказников «Слау Хаус». Его возглавляет опытный офицер разведки Джексон Лэм (Гэри Олдмен).

По сюжету Лэм вынужден работать с самыми слабыми агентами МИ5, что в силу его опыта раздражает разведчика.

Тем не менее незаурядных способностей персонажа хватает, чтобы вытянуть не самый лучший штат сотрудников на новый уровень.

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Что происходит в третьем сезоне

Третий сезон «Медленных лошадей» основан на книге Мика Геррона «Реальные тигры» — третьем романе из серии писателя, посвященной разведчикам, которые проявили себя на службе не самым впечатляющим образом.

В продолжении проекта Apple TV Джексон Лэм вместе со своими подчиненными пытается распутать заговор, угрожающий существованию британской контрразведки.

Кроме того, персонажам нужно спасти одного из похищенных сотрудников «Слау Хаус», администратора Кэтрин Стэндиш (Саския Ривз).

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

Стоит ли смотреть продолжение «Медленных лошадей»

Гэри Олдмен — величайший актер своего времени. Не теряться на его фоне очень нелегко, но касту «Медленных лошадей» это удается. Актерский состав проекта безупречен.

Вся съемочная команда сериала во главе с шоураннером Уиллом Смитом (не том, что вы подумали) старается делать «Медленных лошадей» как можно лучше.

Ранее Смит работал над такими проектами как «Гуща событий» с Питером Капальди в роли саркастичного пиарщика премьер-министра и любопытным мультсериалом «38 обезьян» про обреченных жителей мегаполиса, склонных к девиантному поведению.

Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»

«Медленные лошади» тоже не идут в ногу со своими коллегами по жанру. Жизнь разведчиков в сериале показана не в духе «Агента 007» или «Джейсона Борна». Здесь их будни отражаются с более приземленной перспективы.

Это выгодно отличает сериал: аудитории может быть приятно увидеть, что шпионы существуют и за пределами казино в дорогих отелях.

Зрителям проще почувствовать связь с кем-то, кого они могут встретить в ближайшем баре. Кто прячет секретные документы не в пуленепробиваемом сейфе, до которого нужно добираться, минуя лазерные сканеры, а просто на кухне.

Проект показывает: обычные люди способны на необычные поступки. Первая половина сезона выглядит захватывающей и многообещающей.

Когда выйдут новые серии

Премьера следующих эпизодов «Медленных лошадей» пройдет 13 (4 серия), 20 (5 серия) и 27 (6 серия) декабря.