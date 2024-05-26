«Да, шеф!»: что известно о 3 сезоне сериала «Медведь»

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27 июня на экраны вернется кулинарное драмеди «Медведь», снискавшее любовь как зрителей, так и критиков. Третий сезон продолжит историю молодого повара Карми, который вернулся в родной город, чтобы спасти семейный ресторан. Рассказываем, что известно о продолжении сериала «Медведь».
Центральный персонаж истории — Кармен Берзатто. В первом сезоне перспективный повар возвращается из Нью-Йорка в Чикаго. В родном городе расположена небольшая закусочная The Original Beef of Chicagoland, которой когда-то владел его брат. После самоубийства Майки заведение переходит в руки главного героя.
Чтобы хоть как-то оживить ресторанчик, Карми нанимает су-шефа — не очень опытную, но талантливую Сидни. При этом уже сложившаяся команда во главе с Ричи — лучшим другом Майки — не сразу принимает новенькую, да и попыткам модернизировать The Beef отчаянно сопротивляется.
Во втором сезоне Карми все-таки взялся за ребрендинг закусочной, которую задумал превратить в ресторан The Bear. Больше внимания досталось и его семье. В одном из эпизодов показали рождественский ужин семьи Берзатто, состоявшийся за несколько лет до событий «Медведя». Тогда, когда Майки еще был жив.
Автором кулинарного хита стал Кристофер Сторер, ранее работавший над сериалами «Рами» и «Дикинсон». Главная роль досталась Джереми Аллену Уайту — звезде многосерийной драмы «Бесстыжие». Образ Карми принес ему «Эмми», два «Золотых глобуса» и три премии Гильдии актеров. Су-шефа Сидни сыграла Айо Эдебири («Неудачницы»): за эту роль она была отмечена «Золотым глобусом», «Эмми» и двумя премиями Гильдии актеров.
В Ричи перевоплотился Эбон Мосс-Бакрак («Девочки», «Андор»), в Майки — Джон Бернтал («Сорвиголова», «Каратель»). Одна из ролей досталась Мэтти Мэтисону — реальному шеф-повару из Канады. Кроме того, в «Медведе» засветились оскароносные Джейми Ли Кертис и Оливия Колман, а также Боб Оденкерк, Сара Полсон, Уилл Поултер и другие.
Стоит отметить, что, помимо личных и коллективных актерских наград, в копилке проекта — «Золотой глобус» в категории «Лучший сериал (комедия или мюзикл)» и «Эмми» в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая режиссура эпизода комедийного сериала» и «Лучший сценарий эпизода комедийного сериала».
В финале второго сезона Карми застрял в холодильнике — надеемся, зрителям объяснят, как ему удалось выбраться. При этом опубликованный на днях тизер не дает никаких намеков на сюжет новых серий. В ролике главный герой в гордом одиночестве стоит посреди кухни, после чего камера переключается на интерьер самого ресторана, а затем — на панораму Чикаго.
Известно, что к своим ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак. Кроме того, на странице третьего сезона «Медведя» на сайте IMDb значится Лиза Колон-Зайас, сыгравшая работницу ресторана Тину. А в апреле на съемочной площадке был замечен Уилл Поултер, ранее появившийся во втором сезоне в роли кондитера Луки из Копенгагена.
Ожидается, что продолжение шоу будет посвящено попыткам команды удержать новый ресторан на плаву. К тому же Карми еще предстоит вернуть долг дяде Джимми.
В третьем сезоне сериала «Медведь» будет 10 эпизодов. Все они выйдут в один день — 27 июня.