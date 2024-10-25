Понравился только тиктокерам: рецензия на фильм «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы

До широкого проката наконец-то добрался «Мегалополис» — magnum opus (великая работа. — Прим.ред.) Фрэнсиса Форда Копполы и фильм, о создании которого он грезил четыре десятилетия.
Несмотря на то, что творение проваливается в прокате, кажется, что самому режиссеру, нет дела ни до низких кассовых сборов, ни до разгромных рецензий. Даже учитывая то, что ради осуществления своей мечты он продал виноградники и вложил в проект собственные 120 миллионов долларов.
«Мегалополис» — это не первый провал в карьере 85-летнего автора и, кажется, что-то доказывать критикам и зрителям режиссер не собирается. Еще в 70-е он занял свое место в списке великих и важных режиссеров, и его оттуда уже никто не вычеркнет. Рассказываем, чем критикам так не угодил проект и стоит ли все же его смотреть.
Сюжет фильма «Мегалополис»
Говорить о сюжете «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы кажется просто бессмысленным. Лента, жанр которой сам автор охарактеризовал, как басня, формально опирается на историю Римской Империи. В частности, на Заговор Катилины, когда часть знати пыталась захватить власть. На практике же показанные события имеют мало общего с первоисточником. И дело вовсе не в том, что место действия перенесено в Нью-Йорк, громко именуемый в фильме не иначе как Новый Рим, и не в том, что на населенный пункт в какой-то момент упадет старый советский спутник.
Впрочем, в центре основного конфликта все же находятся Цезарь Катилина и его противник — Франклин Цицерон. Первый — интеллектуал, архитектор, идеалист и обладатель Нобелевской премии за изобретение инновационного материала мегалон. Его герой, воплощенный на экране Адамом Драйвером, планирует использовать для перестройки старого города в утопию.
Цицерон, занимающий должность мэра Нового Рима, гораздо более приземленная фигура. Он скептически и с нескрываемым раздражением относится к идеям архитектора и регулярно вступает с тем в публичные перепалки. Герой Джанкарло Эспозито верит в старые способы и в противовес инновационному мегалону ставит на проверенные годами сталь, бетон и стекло.
Интересно, что архитектурное бюро Катилины располагается не абы где, а на самых верхних этажах небоскреба. В то время как Цицерон оказывается приземлен не только на словах, но и на деле, предпочитая для жизни не пентхаусы, а старый добрый особняк.
Сложности сложившемуся конфликту придает то, что новаторские идеи архитектора-идеалиста очаровывают дочь мэра — Джулию. А вслед за идеями в сердце девушки проникает и сам Катилина, что явно не нравится ее отцу.
В конфликте фильма принимают участие и другие власть имущие Нового Рима. Самые заметные из них — скандальная телеведущая Вау Платинум, престарелый банкир Хамильтон Красс III и кузен Катилины — завистливый Клодио.
85-летний режиссер явно видит в герое-идеалисте, сыгранном Адамом Драйвером, себя. «Мегалополис» можно критиковать за отсутствие вкуса и за чрезмерность, а можно и вовсе использовать для этого слова Франклина Цицерона. В одной из сцен фильма герой напоминает Катилине, что любая утопия в конце концов превращается в антиутопию. Как сложно найти четкую грань, где случается этот переход, и в случае Копполы непонятно: то, что происходит на экране — это хорошо или плохо? Или настолько плохо, что даже хорошо?
Казалось бы, перед зрителем должна была развернуться вполне себе стандартная история о борьбе за власть, античная трагедия в декорациях современного мегаполиса. Но Коппола даже не планировал создавать что-то обычное. Чем дольше идет фильм, тем сильнее разделяется его сюжет. При этом моментами режиссер возвращается к основному конфликту, который медленно утопает в нагромождении визуальных эффектов, странных до комичности сцен и диалогов.
Впрочем, «Мегалополис» (наверняка нежданно для самого автора) стал популярен в соцсетях. Пользователи делятся эмоциями от просмотра и пытаются осмыслить увиденное. И действительно, при просмотре лента не раз вызовет у зрителя смех, ведь некоторые сцены невозможно воспринимать серьезно. Но самое удивительное во всем этом — то, что в ленте Копполы вновь нет четкой грани. Зрителя не раз посетит вопрос, задумывалась ли та или иная сцена столь комичной или вышла таковой случайно.
В какой-то момент может показаться, что гротескность происходящего — это намеренный шаг. И если в одной сцен догадки подтверждаются игрой актеров и явно театральной постановкой, то склейка с колхозными компьютерными эффектами огня жестко разбивают все подобные мысли.
В моменте может показаться, что перед зрителями не что иное, как насмешка над классическим жанром. Но в следующую секунду эта мысль превратится в ощущение насмешки над здравым смыслом. Начиная сцену с цитат на латыни, Коппола может закончить ее демонстрацией женской груди с нестандартного ракурса. И затем приправить все это непонятной метафорической сценой с ожившими скульптурами римских божеств, вроде Юстиции, уставшей от своей службы.
Хотелось бы сказать, что умудренный опытом режиссер сумел сохранить свой юношеский задор и жажду свершений молодого человека. Но похоже все эти черты, выраженные в множестве странных сцен, воспринимаются скорее как ностальгия по бурной и яркой юности, оставшейся где-то позади.
Удивительно как «Мегалополис» обращается с актерами. Многие известные артисты здесь просто есть. Кажется, что сестра режиссера Талия Шайр и племянник Джейсон Шварцман просто зашли поздороваться и из уважения перед родственником решили поучаствовать в его проекте. То же самое можно сказать и о Дастине Хоффмане, которому нашлось место перед камерами, но в сюжете он появляется лишь на пару не самых запоминающихся минут.
Больше времени уделено героям Джона Войта, сыгравшего знатного банкира Красса III, Шайи Лабафа, воплотившего на экране образ злобного кузена главного героя, и Обри Плазы, перевоплотившейся в телеведущую Вау Платинум. Последние двое формально оказываются главными антагонистами всего фильма, правда их коварные злодеяния чаще вызывают чувство неловкости и смеха.
Центральные же роли Катилины и Цицерона достались Адаму Драйверу и Джанкарло Эспозито, а дочь Джулию сыграла Натали Эммануэль. При этом в какой-то момент может показаться, что мэр Нового Рима вовсе пропадает из сюжета, но потом резко появляется вновь и к концу даже меняет свои взгляды на все происходящее.
Ну а место рассказчика всей истории и по совместительству личного водителя Цезаря Катилины отдано Лоуренсу Фишборну, чей бархатный голос действительно оправдывает его выбор на эту роль.
Неудивительно, что «Мегалополис» получил популярность в соцсетях, ведь несмотря на все странности фильма и множество «но», новую ленту Копполы невозможно назвать скучной. А обсуждение проекта может стать еще более интересным, чем разговоры о, например, «Крестном отце», с гениальностью которого все понятно.
У «Мегалополиса» есть все шансы обрести культовый статус, но совсем не так, как задумывал Фрэнсис Форд Коппола. Впрочем, быть может режиссер не расстроится от такого расклада, ведь фильм хоть и стал кассовым провалом, может найти свой успех среди зумеров в соцсетях.