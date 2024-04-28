10 мелодрам на любой вкус. Они сделают любой вечер уютнее

Мелодрамы как жанр умеют искусно рассказывать истории о любви, потере, дружбе и надежде, создавая атмосферу тепла и душевности. Эти фильмы способны одновременно развлекать и трогать, заставляя нас сопереживать героям и мечтать о лучших моментах в нашей жизни.
В этой статье вы найдете разнообразные мелодрамы, которые идеально подходят для просмотра после тяжелого дня. Независимо от того, ищете ли вы вдохновляющую историю любви, драму о сложных отношениях или просто трогательные моменты, которые заставят вас размышлять о вечном, — здесь вы найдете фильмы, которые станут идеальным сопровождением вашего уютного вечера.
Год: 1990.
Страна: США.
Режиссер: Джерри Цукер.
В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг, Тони Голдуин, Рик Авилес.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.
Рейтинг IMDb: 7,1.
После смерти молодого человека его призрак остается в мире живых, чтобы защитить свою возлюбленную и раскрыть тайну своего убийства. На помощь призраку приходит медиум, чтобы помочь ему общаться с миром живых.
Год: 2006.
Страна: США.
Режиссер: Алехандро Агрести.
В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Буллок, Кристофер Пламмер, Эбон Мосс-Бакрак.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Врач Кейт Форстер и архитектор Алекс Уайлер общаются друг с другом с помощью почтового ящика в доме у озера. Но встретиться они не могут, потому что герои живут в разном времени: Кейт в 2006 году, а Алекс в 2004. Их переписка приводит к неожиданным открытиям о времени, судьбе и любви.
Год: 2006.
Страна: Россия.
Режиссер: Оксана Бычкова.
В главных ролях: Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.
Романтическая история о Маше — радиоведущей из Санкт-Петербурга — и молодом архитекторе Максиме. Каждого из них ждет новый этап жизни: у нее брак, у него работа за рубежом. Но судьба сталкивает их вместе, когда Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит. Несмотря на то что они не встречались лично, их связь становится сильнее с каждым днем.
Год: 2009.
Страна: США.
Режиссер: Марк Уэбб.
В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Зои Дешанель, Джеффри Аренд, Хлоя Грейс Мориц.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Романтическая драма с элементами комедии, рассказывающая историю отношений студента-архитектора Тома Хэнсона и его коллеги Саммер. Оба героя работают в компании, производящей открытки, но пара совершенно по-разному смотрит на мир: это не раз станет проблемой для отношений. Этот фильм деконструирует жанр мелодрамы и полюбился многим за саундтрек из песен The Smiths, обретя со временем культовый статус.
Год: 2011.
Страна: США.
Режиссер: Уилл Глак.
В главных ролях: Мила Кунис, Джастин Тимберлейк, Патриша Кларксон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Джейми разочаровалась в своих отношениях, как и ее друг Дилан. Так что они решаются на отношения без обязательств, но со временем понимают, что чувства не всегда поддаются контролю. Зарождающаяся влюбленность оказывается проверкой на прочность их дружбы.
Год: 2014.
Страна: США.
Режиссер: Джош Бун.
В главных ролях: Шейлин Вудли, Энсел Эльгорт, Лора Дерн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.
Рейтинг IMDb: 7,7.
Экранизация нашумевшего романа Джона Грина рассказывает историю Хейзел Грейс Ланкастер — молодой девушки, борющейся с раком, и Огастуса Уотерса — парня, который также пережил онкологическое заболевание. Несмотря на серьезную тематику, фильм передает тепло и наполнен чувством юмора, напоминая о том, что любовь и дружба могут возникнуть в самых неожиданных обстоятельствах.
Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Дэмьен Шазелл.
В главных ролях: Эмма Стоун, Райан Гослинг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,0.
История любви начинающей актрисы Мии и джазового музыканта Себастиана, идущих к своей мечте на фоне солнечного и романтичного Лос-Анджелеса. Какие сложности придется преодолеть паре и на какие компромиссы пойти ради карьеры? Обо всем этом они споют, ведь фильм с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях — это мюзикл.
Год: 2023.
Страна: США.
Режиссер: Ванесса Касвиль.
В главных ролях: Хейли Ру Ричардсон, Бен Харди.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Легкая мелодрама на вечер от Netflix: Хэдли и Оливер встречаются в аэропорту и проводят вместе полет из Нью-Йорка в Лондон, и за это время между ними возникает особая связь. Однако по прибытии в Лондон их пути расходятся, и они должны найти способ встретиться снова — хотя вероятность удачного исхода крайне мала.
Год: 2023.
Страна: США.
Режиссер: Селин Сон.
В главных ролях: Грета Ли, Тео Ю, Джон Магаро.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,9.
История двух молодых людей, чьи отношения развиваются через года. Нора Мун и Хе Сон еще в возрасте 12 лет начинают испытывать друг к другу чувства, но маленькая девочка переезжает из Сеула в Нью-Йорк. В следующий раз герои пообщаются только спустя двенадцать лет, будучи абсолютно разными людьми. Трогательный и честный рассказ о неслучившейся любви двух связанных между собой людей был номинирован на «Оскар» в категорияхза лучший фильм и сценарий.