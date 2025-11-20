Каким получился новый тру-крайм мини-сериал «Мердо: Смерть в семье»

На стриминге Hulu завершился драматический мини-сериал «Мердо: Смерть в семье». Сериал основан на подкасте Murdaugh Murders и рассказывает о падении одной из влиятельных юридических династий Южной Каролины, которая оказалась связана с серией преступлений и скандалов. Разбираемся, каким получился сериал с Джейсоном Кларком и Патрисией Аркетт и стоит ли его смотреть.

Сюжет сериала «Мердо: Смерть в семье»

Сериал начинается с катастрофы: в 2021 году Алекс Мердо находит свою жену Мэгги и сына Пола застреленными у псарни на территории семейного поместья. Полиция начинает расследование.

Затем зрителя переносят в прошлое, чтобы познакомить с могущественной семьей Мердо — династией прокуроров из Южной Каролины, державшей целый регион в страхе.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

В это время гремит дело Маллори Бич. В 2019 году молодой сын главного героя Пол Мердо в состоянии алкогольного опьянения разбивает катер, в результате чего погибает девушка. Уже тогда становится ясно, что законы работают для семьи Мердо по-другому.

Журналистка Мэнди Мэтни обращает внимание на происшествие и начинает копать под влиятельную семью. Постепенно зритель видит, как выстраивалась стена неприкасаемости вокруг Алекса и как страх и деньги позволяют Мердо избегать последствий. Тем временем рыжеволосый глава семейства начинает терять контроль над ситуацией и над собой.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

Каким получился сериал «Мердо: Смерть в семье»

Мини-сериал основан на громком уголовном деле, потрясшем США в начале 2020-х. В его центре — Алекс Мердо, выходец из влиятельной юридической династии из Южной Каролины, члены которой на протяжении почти ста лет занимали посты окружных прокуроров. За фасадом престижа скрывались махинации, подозрительные смерти и, в конечном итоге, жестокое преступление, ставшее катализатором падения целой семьи. В 2023 году Алекс был признан виновным в двойном убийстве и приговорен к пожизненному заключению.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

Сюжет сериала выстроен вокруг всей запутанной сети событий, предшествовавших трагедии. Особое внимание уделяется делу о гибели 19-летней Маллори Бич. Эта смерть всколыхнула местное сообщество, а публичный образ неприкасаемой семьи дал трещину. Позже всплыли и другие странности.

Основа сценария — подкаст Murdaugh Murders, созданный журналисткой Мэнди Мэтни. Именно она одной из первых начала систематизировать информацию о влиятельном клане, увязывая воедино, казалось бы, разрозненные трагедии. В сериале Мэнди становится полноценным участником событий. Этот прием позволяет авторам выстроить повествование не как документальное расследование, а как драму глазами человека, находящегося внутри истории.

Шоураннеры Майкл Д. Фуллер и Эрин Ли Карр не стремились к точной реконструкции. Сериал представляет собой художественную интерпретацию, заигрывающую с жанром тру-крайм. Проект берет за основу реальные имена, факты и последствия, но стремится исследовать не только юридические аспекты, но и психологию участников событий.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

Впрочем, сериал охватывает не только личную драму, но и системные проблемы: безнаказанность влиятельных семей, коррупцию в правоохранительной системе и влияние медиа на ход следствия. Таким образом, «Мердо» рассказывает не только про погрязший в пороках клан, но и про американскую провинциальную элиту в целом.

Несмотря на актуальную критику и грамотную драматургию, проект страдает от растянутого формата. Историю можно было рассказать в 4-5 сериях, но создатели выбрали более распространенный и привычный зрителю восьмисерийный формат. Это решение привело к некоторой потере фокуса в середине и перегрузу истории. Визуально сериал сдержанный: южно-каролинский болотистый колорит, старые особняки и юридические коридоры создают плотную и неприятную атмосферу. Однако тем, кто знаком с делом Мердо, может не хватить новых инсайтов.

Актеры сериала «Мердо: Сме рть в семье»

Одной из сильных сторон сериала можно считать актерские работы. Джейсон Кларк в роли Алекса Мердо выдает напряженную и мрачную интерпретацию человека, погрязшего в преступлениях и самообмане. Полюбившаяся массовому зрителю после «Разделения» Патрисия Аркетт в роли жены Алекса Мэгги оказывается и пострадавшей, и свидетелем падения империи, при этом являясь ее непосредственной частью.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

Критики отмечали, что сериал показывает жадность, жестокость и надменность семьи Мердо с изрядной степенью достоверности, несмотря на уход от документальности.

Сыновей Пола и Бастера сыграли Джонни Берштольд и Уилл Харрисон соответственно, а образ патриарха семьи, Рэндольфа Мердо, воплотил Джеральд Макрэйни. Среди второстепенных персонажей — Бриттани Сноу в роли журналистки Мэнди Мэтни, Дж. Смит-Кэмерон, исполнившая роль Мэриан Проктор, сестры Мэгги, а также Кэтлин Уилхойт, сыгравшая Глорию Саттерфилд, домработницу семьи.

Фото Кадр из сериала «Мердо: Смерть в семье»

Стоит ли смотреть сериал «Мердо: Смерть в семье»

Если вы интересуетесь жанром тру-крайм и хотите получить качественную экранизацию известного судебного дела, проект стоит просмотра хотя бы благодаря сильным актерским работам и накалу.

При этом стоит иметь в виду: сериал не предлагает радикально новую точку зрения или сенсационное расследование, это скорее просто крепкая постановка. Тем, кто предпочитает документальные форматы, возможно, будет комфортнее обратиться к другим проектам о деле Мердо. Но для тех, кто просто хочет погрузиться в небольшой сериал с хорошими актерами и драмой, просмотр будет вполне оправдан, но вряд ли вызовет по-настоящему яркие эмоции.

