«Метод 3»: что известно о новом сезоне психологического триллера с Константином Хабенским

Прямо сейчас идут съемки третьего сезона сериала «Метод». Рассказываем, что известно о продолжении популярного психологического триллера с Константином Хабенским в главной роли.

Сюжет сериала «Метод»

Многосерийный психологический триллер рассказывает о следователе Родионе Меглине и выпускнице юрфака Есении Стекловой, которые расследуют самые сложные и запутанные дела.

Первый сезон проекта, режиссером которого выступил Юрий Быков, имел оглушительный успех. Второй сезон под руководством Александра Войтинского не вполне смог его повторить.

К работе над третьим сезоном «Метода» вернулся Юрий Быков. В продолжении проекта режиссер обещает совершенно новый подход, в котором не будет места эксплуатации героев.

Фото «Кинопоиск»

Создатели 3-го сезона сериала «Метод»

Юрий Быков рассказывал, что стремится сделать третий сезон «Метода» созвучным нашему времени.

«Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на нее почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени», — считает постановщик.

Шоураннером третьего сезона «Метода» будет креативный продюсер «Мажора» и «Лады Голд» Максим Полинский. Он также работал над первым сезоном «Метода».

Фото «Кинопоиск»

О чем будет 3-й сезон сериала «Метод»

В третьем сезоне Меглин будет руководить группой людей с тягой к убийству, у каждого из которых есть специфические навыки устранения себе подобных. С концептуальной точки зрения Юрий Быков сравнивает продолжение «Метода» с «Отрядом самоубийц».

Актеры 3-го сезона сериала «Метод»

В третьем сезоне «Метода» к роли Родиона Меглина вернется Константин Хабенский. Однако Паулина Андреева, которая играла стажера и выпускницу юридического факультета Есению, не появится в продолжении проекта.

Главную женскую роль в третьем сезоне сыграет Анна Савранская, известная по роли Нади Гориной в спортивной драме «Лед 3». В «Методе» актриса воплотит образ студентки-математика Леры.

«Я впервые увидел актрису в картине «Лед-3» и был удивлен ее собранностью и харизмой. Видно, что она очень глубоко копает, глубоко роет. И в таком классическом смысле хорошая актриса, не разболтанная, не разобранная. Ее не мотает, как многих современных артистов, которые мало что о себе понимают. Мне показалось, что она не по годам умна и глубока», — считает Юрий Быков.

Фото «Кинопоиск»

Персонажа по прозвищу Зверь в продолжении «Метода» сыграет Никита Кологривый.

«Мой любимый жанр — это фэнтези, нуарные детективы, «Город грехов» обожаю. Вот «Метод» мне его напоминает, в том числе интересными персонажами. Мой герой Женя Зверь, например, трикстер. Он заставляет всех остальных героев действовать, он двигатель команды. Считаю, что это такой очень хороший образ современного дикого парня. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок. Не хотел бы я таким быть. И его жестокость мне совершенно не близка», — рассказал актер.

Фото «Кинопоиск»

Денис Бургазлиев в третьем сезоне «Метода» воплотит образ безумного интеллектуала по кличке Джин.

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Метод»

Премьера третьего сезона «Метода» запланирована на следующий год.