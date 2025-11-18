«Метод исключения»: что известно о новом фильме со звездой «Игры в кальмара»

В декабре выходит «Метод исключения» — один из самых ожидаемых корейских фильмов 2025 года. Режиссер Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой», «Служанка» и «Решение уйти», представил свой триллер на 82-м Венецианском кинофестивале. Картина основана на романе американского писателя Дональда Уэстлейка и представляет собой современную интерпретацию темы безработицы и конкурентной борьбы. Рассказываем, что известно о «Методе исключения», когда он выйдет и стоит ли ждать этот релиз.

Сюжет фильма «Ме тод исключения»

Главный герой — Ман-су, сотрудник бумажной фабрики, который теряет работу после сокращений. Несмотря на опыт и квалификацию, он не может найти новое место. Рынок труда переполнен такими же кандидатами, как он. Постепенно мужчина приходит к выводу, что единственный способ увеличить собственные шансы — убрать тех, кто претендует на ту же должность.

Фото Кадр из фильма «Метод исключения», режиссер Пак Чхан Ук, CJ Entertainment

Ман-су начинает планомерно искать и ликвидировать других конкурентов, оправдывая свои действия «методом исключения». Параллельно он сталкивается с моральными дилеммами и осознанием, что его поступки становятся отражением системы.

Фото Кадр из фильма «Метод исключения», режиссер Пак Чхан Ук, CJ Entertainment

Актеры фильма «Метод исключения»

Главную роль исполнил Ли Бен Хон («Игра в кальмара», «Наш блюз»), сыгравший инженера Ман-су. Эту роль критики называют одной из самых точных и сдержанных в его карьере. Его коллега по фильму Сон Йе Чжин («Любовное приземление», «Классика») воплощает образ жены героя, наблюдающей, как кризис разрушает их семью и привычный уклад жизни.

Фото Кадр из фильма «Метод исключения», режиссер Пак Чхан Ук, CJ Entertainment

Пак Хи Сун («Во имя мести») играет бывшего коллегу Ман-су, представляющего рациональную и прагматичную сторону системы. А Ли Сон Мин («Младший сын семьи чеболя») появляется в роли представителя корпорации — символа бездушного корпоративного механизма. Ем Хе Ран («Когда жизнь дает тебе мандарины») и Чха Сын Вон («Пинай луну», «Побеги из тюрьмы») дополняют ансамбль, через их персонажей раскрываются бытовые и социальные аспекты сюжета.

Создатели и производство фильма «Метод исключения»

Работа над «Методом исключения» началась задолго до съемок. Впервые о проекте заговорили в 2009 году, когда Пак Чхан Ук на кинофестивале в Пусане выразил интерес к экранизации романа Дональда Уэстлейка «Топор». Позднее режиссер уточнил, что познакомился с романом, еще не зная о существующей версии Коста-Гавраса с Хосе Гарсией 2005 года.

Проект несколько раз откладывался: Пак переключился на «Стокера» (2012), хотя тогда же называл «Метод исключения» своим следующим фильмом. В 2019 году он подтвердил, что продолжает работу, описав картину как «проект всей жизни». Режиссер Коста-Гаврас, все еще владеющий правами, консультировал развитие проекта, который на раннем этапе рассматривался как англоязычная экранизация.

Производством ленты занималась студия Moho Film. Сосценаристом Пак Чхан Ука стала Чон Со Кен, ранее работавшая с ним над картинами «Служанка» и «Решение уйти». За визуальную составляющую отвечал оператор Чон Чон Хун, постоянный соратник режиссера, а музыку написал Чо Ен-ук, известный своими минималистичными и тревожными саундтреками. Съемки проходили в Сеуле и Тэгу с октября 2023 по апрель 2024 года.

Фото Кадр из фильма «Метод исключения», режиссер Пак Чхан Ук, CJ Entertainment

Дата выхода фильма «Метод исключения»

«Метод исключения» описывают как сатирический триллер о рынке труда, где критика капиталистической модели соединяется с элементами черного юмора.

Мировая премьера ленты состоялась 29 августа 2025 года в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля, где картина была представлена в основной конкурсной программе. В Южной Корее она вышла в широкий прокат 24 сентября 2025 года. Российский релиз официально запланирован на 4 декабря 2025 года, а ближе к концу 2025 года фильм может выйти на стримингах.

Трейлер фильма «Метод исключения»