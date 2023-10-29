«Конечно. Где?» 10 цитат Чендлера Бинга — вспоминаем главную роль Мэттью Перри

Вспоминаем главные цитаты самого известного персонажа Мэттью Перри.

Сегодня стало известно о смерти 54-летнего актера Мэттью Перри. Он начал актерскую карьеру в 15 лет. За свою жизнь Перри снялся в 56 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль Чендлера Бинга из сериала «Друзья». Вспоминаем главные цитаты одного из самых знаковых персонажей в истории телевидения.

«Сегодня воскресенье. Я не двигаюсь по воскресеньям»

Пожалуй, самая известная фраза персонажа, вышедшая за пределы фандома «Друзей». Сейчас сложно представить в роли Чендлера Бинга кого-нибудь, кроме Мэттью Перри, но в далеком 1993 году на эту роль рассматривали Джона Крайера («Два с половиной человека»). Актер подготовил аудиозаписи для прослушивания и отправил их из Лондона, но материалы задержались на таможне. Когда их наконец доставили, Warner Bros. уже утвердила на роль Мэттью Перри.

«Я говорю больше глупостей до 9 часов утра, чем большинство людей за весь день»

Один из защитных механизмов Чендлера и, безусловно, главный талант этого персонажа — в стремлении заполнять неловкие паузы в разговоре любой ценой.

«Привет, я Чендлер. Когда мне неловко, я шучу»

Чендлер скрывал свою социальную неловкость тем, что не скрывал ее. Знакомясь с тем или иным человеком, персонаж мог дать небольшую инструкцию к самому себе, уточнив, что вся его несерьезность оттого, что в непривычной обстановке он чувствует себя некомфортно.

«Все, ребятки! Мне пора на работу. Если я вовремя не введу данные в компьютер... ничего не изменится»

Чендлер работал менеджером ИТ-закупок, занимался статистическим анализом и реконфигурацией данных. Он рассматривал должность как временную, но, несмотря на нелюбовь к своему делу, не спешил увольняться. Даже стал начальником отдела. Его друзья не имели представления о том, чем он зарабатывает на жизнь. С нелюбимой работы персонаж ушел только в девятом сезоне.

«Мир тесен, но я до сих пор ни разу не столкнулся с Бейонсе»

Если быть максимально точными, первую часть этой фразы сказала Дженис, бывшая девушка Чендлера. Ее сыграла потрясающая Мэгги Уилер.

«Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности!»

Фрагмент из второго эпизода первого сезона. Затем Фиби сказала, что неприятности героини на экране друзьям ни к чему и выключает телевизор. Мудрое решение.

«Странная вещь: Дональд Дак не надевал штанов, но, выходя из душа, обвязывался полотенцем... Спрашивается, почему?»

После увольнения с нелюбимой работы Чендлер сменил сферу деятельности, став копирайтером в рекламной компании. Вот уж кто смог привнести на новое место нестандартный подход и предложить коллегам посмотреть на привычные вещи под другим углом. Но главное: Чендлер доказал, что никогда не поздно начать все заново.

«Это сайт, где мы познакомились, — музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии»

В «Друзьях» показали пять девушек Чендлера: Дженис, Марию-Анджелу, Джоанну, Аврору и Кэйти. Ну а любовью всей его жизни стала, конечно, Моника.

«Есть народная примета: если начал разговаривать с тапками — поехала крыша»

От грустных мыслей Чендлера отвлек Джо, позвонив ему по телефону, но в какой-то момент разговор друзей прервал таймер духовки, напоминающий, что по телевизору начался сериал «Спасатели Малибу».

«Конечно. Где?»

Последняя реплика «Друзей» принадлежит Чендлеру. Эту фразу персонаж сказал после того, как друзья перед переездом решили вместе выпить кофе.