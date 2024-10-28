8 знаковых мультфильмов со всего мира на любой вкус

Сегодня, 28 октября, отмечается Международный день анимации (другое название — Всемирный день мультфильмов). Именно в этот день в 1892 году французский изобретатель Эмиль Рейно представил парижской публике аппарат, который показывал движущиеся картинки. По такому случаю собрали несколько знаковых мультфильмов из разных стран мира.

Ирландия: «Тайна Келлс»

Год: 2008.

Режиссеры: Томм Мур, Нора Туми.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Тайна Келлс» / реж. Томм Мур и Нора Туми / Cartoon Saloon

Полнометражный мультфильм «Тайна Келлс», действие которого разворачивается в средневековой Ирландии, был номинирован на «Оскар» и премию Европейской киноакадемии. В центре сюжета — 12-летний Брендан, который живет в Келлском аббатстве и вместе с другими монахами участвует в строительстве стены, которая должна защитить их от набегов викингов. Жизнь мальчика меняется, когда он знакомится с братом Эйданом — иллюстратором, который начинает учить главного героя рисованию.

Франция: «Я потеряла свое тело»

Год: 2019.

Режиссер: Жереми Клапен.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из мультфильма «Я потеряла свое тело» / реж. Жереми Клапен / Xilam Animation

Еще один номинант на «Оскар» и премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм» — это фэнтези-драма «Я потеряла свое тело». Еще в копилке картины есть «Награда от прессы», полученная в рамках Каннского кинофестиваля, и сразу два «Сезара». Ну а сам мультфильм представляет собой две сюжетные линии, которые — казалось бы — совсем не связаны. В одной из них доставщик пиццы Науфель влюбляется в свою клиентку Габриэль, а в другой отрубленная рука пытается найти свое тело.

Венгрия: «Четыре души Койота»

Год: 2023.

Режиссер: Арон Гаудер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Четыре души Койота» / реж. Арон Гаудер / Cinemon Entertainment

Венгерский мультфильм «Четыре души Койота» посвящен индейской мифологии. Проект затрагивает актуальную проблему защиты окружающей среды. В центре повествования — группа активистов, которые протестуют против строительства нефтепровода через священную для местных индейцев гору. Однажды в палаточном городке старейшина решает рассказать молодым людям удивительную историю о сотворении мира. В ней-то и фигурирует тот самый койот с четырьмя душами.

Мексика: «Книга жизни»

Год: 2014.

Режиссер: Хорхе Р. Гутьеррес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из мультфильма «Книга жизни» / реж. Хорхе Р. Гутьеррес / 20th Century Fox:

В основу номинированной на «Золотой глобус» «Книги жизни» легли традиции Дня мертвых — праздника, посвященного памяти умерших. Торжество широко отмечают в Мексике, Гватемале и других странах Центральной Америки. Главными героями мультфильма выступают друзья детства — Маноло, Мария и Хоакин, а также боги мира мертвых Катарина и Шибальбе, которые заключают между собой пари. Их спор неожиданным образом меняет судьбу неразлучной троицы.

Япония: «Истинная грусть»

Год: 1997.

Режиссер: Сатоси Кон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Истинная грусть» / реж. Сатоси Кон / Madhouse

Психологический триллер «Истинная грусть» повествует о молодой поп-звезде Миме Киригоэ. Девушка объявляет, что уходит из группы и начинает актерскую карьеру, однако не всем поклонникам такое решение приходится по душе. Мима находит блог, который кто-то ведет от ее имени, и понимает, что его автор знает о ней слишком личные вещи. В 1997 году «Истинная грусть» была отмечена на международном кинофестивале «Фантазия».

Южная Корея: «Станция «Сеул»

Год: 2016.

Режиссер: Ен Сан-хо.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,0.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из мультфильма «Станция «Сеул» / реж. Ён Сан-хо / Next Entertainment World

Поклонникам историй о зомби стоит обратить внимание на мультфильм «Станция «Сеул». Это анимационный приквел южнокорейского хоррора «Поезд в Пусан», причем оба проекта снял один и тот же режиссер. Кроме того, в озвучивании проекта приняли участие некоторые актеры из оригинального фильма. Ну а сюжет мультипликационного ужастика разворачивается вокруг девушки Хе Сон, которая неожиданно оказывается на улице в тот самый момент, когда город начинают заполонять первые зараженные.

Австралия: «Мэри и Макс»

Год: 2009.

Режиссер: Адам Бенжамин Эллиот.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Мэри и Макс.» / реж. Адам Бенжамин Эллиот / Melodrama Pictures

В 2009 году австралийская трагикомедия «Мэри и Макс», созданная оскароносным Адамом Бенджамином Эллиотом, получила одну из наград Берлинского кинофестиваля. Мультфильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о необычной дружбе. Одинокая восьмилетняя девочка из пригорода Мельбурна наугад выбирает имя в адресной книге и отправляет письмо, которое получает 44-летний Макс из Нью-Йорка. На протяжении 18 лет они ведут переписку о своих переживаниях, историях из жизни и людях вокруг.

Россия: «Старик и море»

Год: 1999.

Режиссер: Александр Петров.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Старик и море» / реж. Александр Петров / Ogden Entertainment

Нельзя не отметить и короткометражное анимационное кино. В 1999 году российский мультипликатор Александр Петров выпустил 20-минутную картину «Старик и море», основанную на одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Экранизация истории о бывалом рыбаке Сантьяго и его юном помощнике принесла режиссеру заветную статуэтку «Оскар», а также номинацию на BAFTA.