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Микки 17 фильм 2025: что известно — сюжет и создатели, актеры и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 06:00

3 мин.

«Микки 17»: что известно о научно-фантастическом фильме с Робертом Паттинсоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
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7 марта в мировой прокат выйдет фильм «Микки 17». Рассказываем обо всем, что известно о научно-фантастическом фильме Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном.

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Сюжет фильма «Микки 17»

В центре сюжета фильма «Микки 17» — Микки Барнс, участвующий в колонизации ледяного мира Нифльхейм. Решив, что на Земле ему больше делать нечего, главный герой подписал контракт на то, чтобы стать «восстанавливаемым сотрудником». Микки дал разрешение загружать собственный разум в новое тело-дубликат в случае своей смерти.

После череды несчастных случаев персонаж начинает понимать, что отличается от других сотрудников, и окончательно убеждается в этом, когда сталкивается со своей преждевременно созданной заменой.

Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Исполнитель главной роли Роберт Паттинсон сравнивает Микки с королем Артуром, которому не хочется быть избранным.

«Если бы Микки, как король Артур, вытащил меч из камня и ему бы стали говорить: «Боже мой, ты избранный», — он бы отреагировал в духе: «Черт, нет-нет!» — и в конце концов вставил бы меч обратно», — считает актер.

Создатели фильма «Микки 17»

Литературной основой сценария проекта стал научно-фантастический роман Эдварда Эштона «Микки-7», главный герой которого был вынужден стать своего рода расходным материалом, выполняя самые опасные задачи, необходимые для миссии по колонизации ледяного мира Нифльхейм.

Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Микки 17» выступает Пон Джун Хо, известный по картине «Паразиты», в 2020 году получивший четыре статуэтки «Оскар».

Также в числе продюсеров «Микки 17» — Чхве Ду-хо («Сквозь снег»), Деде Гарднер («Лунный свет») и Джереми Клейнер («12 лет рабства»).

Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Дата релиза картины переносилась несколько раз. По словам режиссера, на перенос премьеры повлияли в том числе забастовки голливудских актеров и сценаристов. По словам режиссера фильма, «Микки 17» не нуждался в пересъемках или другом монтаже, потому что студия изначально предоставила ему полный творческий контроль.

«Ни один из моих фильмов не выходил на экраны без каких-либо изменений в дате релиза — просто, похоже, к этой картине возник больший интерес», — отметил Пон Джун Хо.

Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Микки 17», реж. Пон Джун-хо / Warner Bros.

Актеры и персонажи фильма «Микки 17»

  • Роберт Паттинсон — Микки Барнс

  • Стивен Ен — Берто

  • Марк Руффало — Иеронимус Маршалл

  • Тони Коллетт — Гвен Йохансен

  • Наоми Экки — Наша

  • Холлидей Грейнджер — Джемма

  • Анамария Вартоломеи — Кай Кац

  • Кэмерон Бриттон — Аркадий

Трейлер фильма «Микки 17»

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