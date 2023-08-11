5 увлекательных мини-сериалов на выходные

Как это ни парадоксально, бешеные темпы производства медиаконтента все чаще заставляют нас задаваться вопросом, что посмотреть.

Собрали пять небольших сериалов на пару вечеров для тех, кто не хочет ввязываться в пятисезонные драматические эпопеи, но хочет гарантированно получить долю ярких впечатлений у экрана.

«1899»

Довольно свежий драматический телесериал на стыке мистики и ужасов от авторов «Тьмы» Барана бо Одара и Янтье Фризе. Как и в предыдущем проекте авторов, перед просмотром лучше ничего не знать о событиях, происходящих в сериале, так что стоит ограничиться лишь экспозицией. А она, в отличие от дальнейших событий, предельно проста. Пароход под названием «Цербер», наполненный пассажирами разных социальных слоев и национальностей, отправляется в рейс, а по пути натыкается на пропавший ранее лайнер.

Фото Кадр из сериала «1899»

Один из самых, если не самый запутанный сериал прошлого года соткан из множества культурных отсылок и заимствований: от античности и «Диалогов» Платона до романтизма «Моби Дика» Генри Мелвилла и современных «Матрицы» и «Мира Дикого Запада».

Строго говоря, «1899» не задумывался как мини-сериал: изначально авторы, как и в случае со своим предыдущим проектом, планировали выпустить три части, но по неизвестной причине стриминговый гигант Netflix решил не продолжать историю. Несмотря на это печальное решение, первый сезон и без продолжения представляет собой мрачную запутанную историю, полную культурных отсылок и способную в напряжении удерживать у экрана даже требовательного зрителя.

«Разрабы»

«Разрабы» (в оригинале — Devs) — единственный сериальный проект режиссера и сценариста Алекса Гарлена, который срежиссировал фильмы «Из машины» и «Род мужской», а также выступил автором сценария таких лент, как «28 дней спустя», «Пекло», и написал роман «Пляж», который экранизировал Дени Бойл с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В общем, режиссер довольно известный, а вот его сериал «Разрабы» почему-то не был удостоен особого внимания.

Фото Кадр из сериала «Разрабы»

История «Разрабов» крутится вокруг крупной IT-компании «Амайя» (названа в честь погибшей дочери основателя), которая расположена в лесах близ Сан-Франциско, и, в частности, вокруг одного из его отделов, называющегося Devs. В попытке выведать секреты загадочной IT-корпорации, глава которой по имени Форест выглядит как затворник, туда внедряется русский хакер. Кстати, роль главы корпорации играет на первый взгляд неузнаваемый Ник Офферман, известный многим по роли Рона Свонсона в ситкоме «Парки и зоны отдыха». Только вот секреты, скрываемые за стенами корпорации, не ограничиваются новым софтом для мобильных устройств.

Любитель ребусов и загадок Алекс Гарлен в этот раз оставил подсказку в самом названии сериала, так что внимательный зритель сможет составить картину чуть раньше того момента, когда сериал раскроет все карты. Закрученный сюжет, за восемь серий вырастающий из обычного триллера в метафизическое высказывание, способен не только удерживать у экрана, но и поменять взгляды на жизнь и будущее.

«Защищая Джейкоба»

Вышедший в 2020 году сериал Apple TV, основанный на одноименном романе Уильяма Лэндея, рассказывает историю судебного процесса, который крутится вокруг ребенка — его обвиняют в убийстве одноклассника. Зритель наблюдает за идеальной семьей из маленького и не менее идеального городка в Массачусетсе, но самое важное, что ни герои, ни зрители не знают, виновен ли мальчик.

Фото Кадр из сериала «Защищая Джейкоба»

Чем дольше зритель наблюдает за героями, тем запутаннее становится сюжет. Семья с картинки, живущая в пасторальных американских реалиях, попадает в круговорот событий, вследствие которых на скамье подсудимых окажется не только мальчик (Джейден Мартелл из экранизации «Оно»), но и его отец в исполнении Криса Эванса. За восемь серий герои будут вынуждены сорвать с себя маски, а их уверенность в себе и своей семье будет подвергнута серьезному испытанию. Особенной изюминки сюжету добавляет то, что отец обвиняемого ребенка сам работает государственным обвинителем, так что он знаком с теми испытаниями, через которые должен будет пройти его сын.

«Чернобыль»

Завязка истории мини-сериала от стриминга HBO max (ныне просто Max) известна, пожалуй, каждому. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария. Именно вокруг самой катастрофы и ликвидации ее последствий разврачивается сюжет сериала. Главным героем повествования выступает советский химик-органик, член академии наук СССР Валерий Легасов в исполнении Джареда Харриса. Также нельзя обойти стороной Бориса Щербину — заместителя председателя Совета Министров СССР и руководителя ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, блестяще сыгранного Стелланом Скарсгардом.

Фото Кадр из сериала «Чернобыль»

«Чернобыль», написанный Крейгом Мейзином и поставленный Йоханом Ренком, получил признание критиков и зрителей, суммарно заработав 87 наград, среди которых два «Золотых глобуса» и три «Эмми».

Авторы с удивительной точностью подошли к воспроизведению исторических моментов, вплоть до быта советских людей, хоть иногда и шли на сознательное упрощение и огрубление событий. Ярким примером подобного может служить персонаж Эмили Уотсон по имени Ульяна Хомюк, которая представляет из себя собирательный образ ученых, анализировавших данные и боровшихся с последствиями катастрофы.

Несмотря на это, «Чернобыль» Крейга Мейзина — это пронзительное историческое произведение. Сериал прекрасно справляется с главной задачей — передать ужас от встречи с невиданным доселе врагом и воспеть героев-ликвидаторов, сделавших все и положивших свои жизни ради того, чтобы последствия катастрофы коснулись как можно меньшего количества людей.

«11.22.63»

Экранизация одноименного научно-фантастического романа Стивена Кинга увидела свет в 2016 году. Действие сериала крутится вокруг убийства Джона Кеннеди — события, произошедшего, как нам подсказывают цифры в названии, 22 ноября 1963 года. Главный герой — путешественник во времени: он отправляется в прошлое, чтобы предотвратить смерть 35-го президента Соединенных Штатов и изменить тем самым будущее.

Фото Кадр из сериала «11.22.63»

На своем пути Джейк Эппинг в исполнении Джеймса Франко столкнется с множеством преград, и даже само течение времени будет противостоять ему. Герой находит напарника для своего нелегкого дела, но со временем все больше привыкает к «жизни в прошлом», нарушает правила, влюбляется.

Стивен Кинг наряду с Джей Джей Абрамсом выступил в роли продюсера сериала, и, несмотря на то что книга всегда лучше, сериал, наполненный множеством запутанных сюжетных веток, действительно уважительно обращается с первоисточником и является одной из немногих хороших экранизаций Стивена Кинга.

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