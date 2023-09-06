5 мини-сериалов про поиск себя

В нашем всегда суетливом мире бывает трудно найти время на рефлексию и самоисследование. Иногда, чтобы лучше понять себя, мы обращаемся к искусству и кино, чтобы увидеть свои собственные страхи, мечты и амбиции отраженными в жизнях персонажей.

Собрали пять мини-сериалов про самопознание, в которых герои ищут свое место в мире и находят ответы на вопросы, которые так часто беспокоят нас самих.

Куколка

Жанр: комедия, драма

Год выхода: 2019

В ролях: Кэт Деннингс, Бренда Сонг, Шей Дж. Митчелл, Эстер Повицки и другие.

Фото Кадр из сериала «Куколка»

«Куколка» — это яркий представитель кино, который ломает стереотипы о женской дружбе и исследует ее глубины и тонкости. Этот уморительный и милый сериал вышел в 2019 году на стриминговом сервисе Hulu. Он оставляет зрителей в восторге от непосредственности и делает акцент на важности поддержки и солидарности между женщинами.

Главная героиня Джулия (Кэт Деннингс) находится на перепутье своей жизни после разрыва с бойфрендом, с которым они были вместе много лет. Она внезапно осознает, что у нее практически нет настоящих подруг, так как она была полностью поглощена своими романтическими отношениями. Решив изменить свою жизнь и восстановить связи с девушками, которые играли в ней важную роль, Джулия начинает путь поиска себя.

«Куколка» показывает сложные отношения между женщинами, и делает это с ярким чувством юмора.

Дрянь

Жанр: драма, комедия

Год выхода: 2016-2019

В ролях: Фиби Уоллер-Бридж, Сиан Клиффорд, Билл Патерсон, Оливия Колман и другие.

Фото Кадр из сериала «Дрянь»

Этот сериал взрывает стереотипы и разрушает ожидания зрителей. «Дрянь», созданный и исполненный Фиби Уоллер-Бридж, объединяет в себе элементы драмы и комедии.

Главная героиня, известная как Дрянь (Фиби Уоллер-Бридж), — это молодая женщина, которая ведет неординарную жизнь в Лондоне. Она сталкивается с семейными проблемами, со своим же аморальным поведением и с трудностями в бизнесе (девушка держит кофейню). Но главное, что героиня исследует глубины своей собственной души, оголяя ее перед зрителем. Она постоянно ломает четвертую стену, разговаривает напрямую с камерой и вовлекает нас в свои мысли и эмоции. Это история о женщине, которая ищет смысл в хаосе собственной жизни.

Актриса и сценарист еще и срежиссировала «Дрянь» — сериал отличается оригинальным стилем.

Чики

Жанр: комедия, драма

Год выхода: 2021

В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова и другие.

Фото Кадр из сериала «Чики»

«Чики» — это свежий взгляд на российскую телевизионную комедию, фильм был выпущен в 2021 году. Режиссер Александр Маслов и талантливый актерский состав создали сериал, который раскрывает темы дружбы, семейных отношений и поиска смысла в мире, где кажется, что ничего не происходит.

Сюжет разворачивается в южной глубинке: три девушки зарабатывают, занимаясь проституцией, а четвертая, их подруга Жанна, смогла вырваться из профессии и уехала в Москву. Вернувшись обратно в родной город, она собирается открыть бизнес и помочь подругам покинуть прежнее место работы.

Они сталкиваются с различными жизненными ситуациями, от смешных до трогательных. «Чики» — самобытная и оригинальная трагикомедия, которая показывает жизнь, как она есть.

Мистер Корман

Жанр: драма, комедия

Год выхода: 2021

В ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Шеннон Вудворд, Джуно Темпл и другие.

Фото Кадр из сериала «Мистер Корман»

Сериал «Мистер Корман», созданный Джозефом Гордоном-Левиттом, — глубокое исследование внутреннего мира человека, его мечт и разочарований. В этой драматической комедии зритель встречает героя, который, кажется, имеет все, но все равно не может найти смысл в своей жизни.

Джош Корман (Джозеф Гордон-Левитт сыграл главную роль в своем сериале) — молодой учитель в средней школе, который попадает в крупный жизненный кризис. Он борется с ощущением недооцененности и стремится найти свое место в мире. Вместе с этим он пытается управлять отношениями со своей семьей, друзьями и бывшей девушкой. Мистер Корман пытается найти баланс между своими обязанностями, амбициями и желанием жить полноценной жизнью. Сериал также затрагивает вопросы ментального здоровья и одиночества.

Игра Джозефа Гордона-Левитта не оставит вас равнодушными, и, возможно, его персонаж даже заставит задуматься о собственной жизни и путях к ее улучшению.

Флейшман в беде

Жанр: драма, комедия

Год выхода: 2022

В ролях: Лизза Каплан, Адам Броди, Джесси Айзенберг, Джош Стэмберг и другие.

Фото Кадр из сериала «Флейшман в беде»

«Флейшман в беде» начал свой путь как бестселлер Таффи Бродессер-Акнер и затем перешел на телевизионные экраны как мини-сериал производства Hulu. Это восемь часовых серий о кризисе среднего возраста, драматическая комедия в духе Вуди Аллена и прекраснейшая роль Джесси Айзенберга.

Главный герой Тоби Флейшман сталкивается с неожиданными изменениями в своей жизни после развода. Поиск баланса между работой, воспитанием детей и знакомствами через приложения порождает юморные и драматические ситуации в его жизни. Но однажды жена Тоби исчезает, что добавляет в его распорядок дня сложности, а в сюжет — загадочности.

Пропажу помогают обнаружить университетские друзья Тоби Флейшмана, голосом одной из которых, Либби, и говорит с нами рассказчик. Ситуация с бывшей женой заставляет главного героя задуматься о своем браке и собственной жизни, а его остроумные, циничные и надрывные монологи обеспечат зрителям эмоциональные качели и пищу для размышлений.

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