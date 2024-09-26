Хронология всех фильмов «Миссия невыполнима»: в каком порядке смотреть

В 1996 году на экраны вышел первый фильм франшизы «Миссия невыполнима». Он стал перезапуском старого шпионского сериала, выходившего с 1966 по 1973 годы При этом между этим телепроектом и новыми лентами, по сути, нет связи. Не считая, конечно, имен некоторых персонажей.

Серия «Миссия невыполнима» неразрывно связана с именем Тома Круза. Он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера. Захватывающие трюки Круза поражают воображение. Особенное впечатление все эти сцены производят, если помнить, что исполняет их сам актер, без дублеров. Именно «Миссия невыполнима» сделала из Круза настоящего героя шпионских боевиков, в образе которого он регулярно появляется на экране уже почти 30 лет. И не всегда в рамках франшизы.

Рассказали обо всех проектах франшизы «Миссия невыполнима» и в каком порядке их лучше смотреть.

Фильмы франшизы «Миссия невыполнима» в порядке их выхода на экраны

За свою долгую историю серия фильмов «Миссия невыполнима» пережила несколько переосмыслений основной концепции. Проекты выходили на экраны с большими промежутками, и каждая картина старалась адаптироваться под требования своего времени.

Миссия невыполнима

Год: 1996.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Де Пальма.

В главных ролях: Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима»

В центре сюжета Итан Хант — шпион из отряда «Миссия невыполнима», созданного в рамках ЦРУ. Герой попадает под подозрение после провала очередной операции и гибели своего подразделения. Теперь Ханту надо не просто доказать свою невиновность, но и выйти на след настоящего предателя в рядах спецслужб. Для достижения цели герою даже придется тайно проникнуть в штаб-квартиру ЦРУ, чтобы выкрасть диск с секретной информацией.

Миссия невыполнима 2

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Джон Ву.

В главных ролях: Том Круз, Дугрей Скотт, Тэнди Ньютон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима 2»

Сюжет сиквела крутится вокруг нового биологического оружия — вируса под названием «Химера». Он разработан ученым Владимиром Нехорвичем и похищен шпионом Шоном Амброузом. Последний пытается использовать биологическое оружие для шантажа и личного обогащения, а Итану Ханту придется разобраться с новой мировой угрозой.

Миссия невыполнима 3

Год: 2006.

Страна: США.

Режиссер: Джей Джей Абрамс.

В главных ролях: Том Круз, Филип Сеймур Хоффман, Мишель Монахэн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима 3»

Итан Хант ушел на заслуженный отдых и, казалось бы, зажил спокойной жизнью вместе со своей невестой по имени Джулия. Но прошлое вновь врывается в жизнь шпиона. Хант узнает, что его бывшую ученицу Линдси похитили люди некоего Оуэна Дэвиана.

Итан вынужден вернуться. Герой решает отомстить загадочному Дэвиану, но последний тоже не так прост. Он поставит Ханта и всю его команду в очень сложное положение, в котором шпиону придется спасать уже не бывшую ученицу, а свою девушку и самого себя.

Миссия невыполнима: Протокол Фантом

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Брэд Берд.

В главных ролях: Том Круз, Джереми Реннер, Саймон Пегг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

В ходе секретного задания в Москве главный герой должен поймать террориста по прозвищу Кобальт, который считает, что мировая война принесет благо человечеству. Но задание провалено, и вся команда под предводительством Ханта оказывается фактически вне закона.

Именно Итана обвиняют в организации взрыва на территории Кремля, а за самим героем начинает охоту российский оперативник Анатолий Сидоров. В такой не самой благоприятной атмосфере героям придется выследить и остановить Кобальта, пытающегося заполучить доступ к ядерному оружию.

Миссия невыполнима: Племя изгоев

Год: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Кристофер МакКуорри.

В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Джереми Реннер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

Правительство недовольно отрядом «Миссия невыполнима» и считает, что команда занимается чем-то не тем. А тайную организацию под названием «Синдикат» и вовсе выдумывает. Вновь работая в сложных условиях, Итан вместе с коллегами должен добыть секретную информацию, предотвратить покушение и попутно исправить репутацию своей команды.

Миссия невыполнима: Последствия

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Кристофер МакКуорри.

В главных ролях: Том Круз, Генри Кавилл, Винг Реймс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Террористическая группа «Апостолы» пытается заключить сделку с загадочным Джоном Ларком и продать ему компоненты ядерной бомбы. Тем временем Итан Хант должен помешать продаже, но терпит неудачу. Из-за этого директор ЦРУ Эрика Слоун приставляет к команде шпиона своего надзирателя по имени Август Уокен.

Чтобы добраться до террористов, Итану придется пойти на крайние меры и выпустить на свободу давнего врага.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Кристофер МакКуорри.

В главных ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Ребекка Фергюсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

В этой части франшизы бравому шпиону Итану Ханту придется бороться не абы с кем, а с искусственным интеллектом. Но чтобы добраться до сердца передовой технологии, вышедшей из-под контроля, герою придется совершить очередное мировое турне. По пути Итан столкнется с представителями спецслужб разных стран.

Лента — первая часть дилогии фильмов, объединенных общим сюжетом гораздо сильнее, чем все предыдущие части франшизы. Так что концовка «Смертельной расплаты» — начало восьмого фильма серии.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть вторая

Год: 2025.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Кристофер МакКуорри.

В главных ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Ханна Уэддингэм, Ванесса Кирби.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Учитывая тесную связь седьмого и восьмого фильмов, пересказать завязку этого проекта без спойлеров достаточно сложно. Если говорить вкратце, то по сюжету второй части «Смертельной расплаты» Итану Ханту предстоит наконец добраться до хранилища исходного кода искусственного интеллекта, угрожающего миру.

В каком порядке смотреть фильмы серии «Миссия невыполнима»

Хронология кинофраншизы «Миссия невыполнима» прямая, как стрела, так что смотреть фильмы стоит по времени их выхода. Ленты идут строго друг за другом в хронологическом порядке, а их события не скачут по внутреннему таймлайну. Единственной сложностью может стать отсутствие номера в названии фильмов, начиная с четвертой части.

Фото Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Хронология фильмов вселенной «Миссия невыполнима»: